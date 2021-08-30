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Россиян предупредили о комарах-переносчиках лихорадки Западного Нила
Россиян предупредили о комарах-переносчиках лихорадки Западного Нила - РИА Новости, 30.08.2021
Россиян предупредили о комарах-переносчиках лихорадки Западного Нила
Роспотребнадзор предупредил о риске появления в России комаров — переносчиков лихорадки Западного Нила. РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T11:17
2021-08-30T14:07
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
россия
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Роспотребнадзор предупредил о риске появления в России комаров — переносчиков лихорадки Западного Нила.По информации, опубликованной на сайте ведомства, для этого сложатся благоприятные погодные условия — теплая и затяжная осень с обильными осадками.Специалисты рекомендуют носить плотную одежду, использовать защитные средства для кожи и не допускать скопления воды в емкостях на дачных участках.Лихорадка Западного Нила — природно-очаговая инфекционная болезнь, протекающая у человека с симптомами общей интоксикации; в тяжелых случаях (1-5%) — с поражением центральной нервной системы (менингит, менингоэнцефалит, острый вялый паралич). В России регистрируется преимущественно на территории европейской части страны, более 80% случаев — в регионах Южного федерального округа.Ранее ветеринар-орнитолог Мария Маркина рассказала, что в Москве значительно участились случаи гибели ворон, сорок, соек, некоторых хищных птиц и кур от этой лихорадки. По ее словам, несмотря на "экзотическое" название, заболевание в основном распространено в Америке и Евразии.Специалист призвала не пугаться, поскольку человек не может заразиться от птиц. "Если вы подберете такую птицу и захотите ей помочь, вы не заразитесь", — подчеркнула она.К главным переносчикам относятся комары, в меньшей степени — клещи, отметила ветеринар."Эволюционно на человека эта инфекция не рассчитана. Не нужно паниковать по поводу того, что &lt;...&gt; у нас везде в Подмосковье комары, нас всех искусают, и мы будем все с теми же симптомами, что и птички. Нет, этого не произойдет. Люди, да, заражаются, но не в такой страшной форме, как птицы. Летальность достаточно низкая. &lt;...&gt; И, повторюсь, важно, птицы вам ничем не навредят", — отметила она.По словам Маркиной, болезнь у человека проявляется субклиниески — без ярковыраженных симптомов.
https://ria.ru/20210430/infektsii-1730612827.html
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, россия
11:17 30.08.2021 (обновлено: 14:07 30.08.2021)
 
Россиян предупредили о комарах-переносчиках лихорадки Западного Нила

Роспотребнадзор: в России осенью появятся комары, переносящие лихорадку Западного Нила

© Pixabay / ekamelevКомар
Комар - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© Pixabay / ekamelev
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Роспотребнадзор предупредил о риске появления в России комаров — переносчиков лихорадки Западного Нила.
По информации, опубликованной на сайте ведомства, для этого сложатся благоприятные погодные условия — теплая и затяжная осень с обильными осадками.
Специалисты рекомендуют носить плотную одежду, использовать защитные средства для кожи и не допускать скопления воды в емкостях на дачных участках.
Лихорадка Западного Нила — природно-очаговая инфекционная болезнь, протекающая у человека с симптомами общей интоксикации; в тяжелых случаях (1-5%) — с поражением центральной нервной системы (менингит, менингоэнцефалит, острый вялый паралич). В России регистрируется преимущественно на территории европейской части страны, более 80% случаев — в регионах Южного федерального округа.
Укус комара - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
30 апреля, 08:36Наука
В МГУ рассказали, как потепление влияет на распространение инфекций
Ранее ветеринар-орнитолог Мария Маркина рассказала, что в Москве значительно участились случаи гибели ворон, сорок, соек, некоторых хищных птиц и кур от этой лихорадки. По ее словам, несмотря на "экзотическое" название, заболевание в основном распространено в Америке и Евразии.
Специалист призвала не пугаться, поскольку человек не может заразиться от птиц. "Если вы подберете такую птицу и захотите ей помочь, вы не заразитесь", — подчеркнула она.
К главным переносчикам относятся комары, в меньшей степени — клещи, отметила ветеринар.
"Эволюционно на человека эта инфекция не рассчитана. Не нужно паниковать по поводу того, что <...> у нас везде в Подмосковье комары, нас всех искусают, и мы будем все с теми же симптомами, что и птички. Нет, этого не произойдет. Люди, да, заражаются, но не в такой страшной форме, как птицы. Летальность достаточно низкая. <...> И, повторюсь, важно, птицы вам ничем не навредят", — отметила она.
По словам Маркиной, болезнь у человека проявляется субклиниески — без ярковыраженных симптомов.
Машина скорой помощи в Мадриде - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
20 августа, 21:46
В Испании женщина умерла от лихорадки Западного Нила
 
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоРоссия
 
 
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