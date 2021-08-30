https://ria.ru/20210830/likhoradka-1747801272.html

Россиян предупредили о комарах-переносчиках лихорадки Западного Нила

Россиян предупредили о комарах-переносчиках лихорадки Западного Нила - РИА Новости, 30.08.2021

Россиян предупредили о комарах-переносчиках лихорадки Западного Нила

Роспотребнадзор предупредил о риске появления в России комаров — переносчиков лихорадки Западного Нила. РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T11:17

2021-08-30T11:17

2021-08-30T14:07

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/1b/1747551399_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_47618bb7a8b747595edd6468e722f4f6.jpg

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Роспотребнадзор предупредил о риске появления в России комаров — переносчиков лихорадки Западного Нила.По информации, опубликованной на сайте ведомства, для этого сложатся благоприятные погодные условия — теплая и затяжная осень с обильными осадками.Специалисты рекомендуют носить плотную одежду, использовать защитные средства для кожи и не допускать скопления воды в емкостях на дачных участках.Лихорадка Западного Нила — природно-очаговая инфекционная болезнь, протекающая у человека с симптомами общей интоксикации; в тяжелых случаях (1-5%) — с поражением центральной нервной системы (менингит, менингоэнцефалит, острый вялый паралич). В России регистрируется преимущественно на территории европейской части страны, более 80% случаев — в регионах Южного федерального округа.Ранее ветеринар-орнитолог Мария Маркина рассказала, что в Москве значительно участились случаи гибели ворон, сорок, соек, некоторых хищных птиц и кур от этой лихорадки. По ее словам, несмотря на "экзотическое" название, заболевание в основном распространено в Америке и Евразии.Специалист призвала не пугаться, поскольку человек не может заразиться от птиц. "Если вы подберете такую птицу и захотите ей помочь, вы не заразитесь", — подчеркнула она.К главным переносчикам относятся комары, в меньшей степени — клещи, отметила ветеринар."Эволюционно на человека эта инфекция не рассчитана. Не нужно паниковать по поводу того, что <...> у нас везде в Подмосковье комары, нас всех искусают, и мы будем все с теми же симптомами, что и птички. Нет, этого не произойдет. Люди, да, заражаются, но не в такой страшной форме, как птицы. Летальность достаточно низкая. <...> И, повторюсь, важно, птицы вам ничем не навредят", — отметила она.По словам Маркиной, болезнь у человека проявляется субклиниески — без ярковыраженных симптомов.

https://ria.ru/20210430/infektsii-1730612827.html

https://ria.ru/20210820/ispaniya-1746632482.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, россия