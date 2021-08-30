https://ria.ru/20210830/lavrov-1747838383.html

Лавров обвинил Запад в попытке повлиять на выборы в России

Лавров обвинил Запад в попытке повлиять на выборы в России - РИА Новости, 30.08.2021

Лавров обвинил Запад в попытке повлиять на выборы в России

Запад пытается поставить под сомнение итоги предстоящих выборов в России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T14:42

2021-08-30T14:42

2021-08-30T15:00

политика

госдума рф

сергей лавров

россия

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ВОЛГОГРАД, 30 авг - РИА Новости. Запад пытается поставить под сомнение итоги предстоящих выборов в России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы будем всегда действовать исходя из коренных интересов нашего народа. Это касается и предстоящих выборов в Государственную Думу, на результаты которых тоже хотят западные коллеги повлиять, пытаются уже сейчас заронить сомнение в их объективности, поставить под вопрос их итоги. Мы все это проходили и в предыдущих избирательных кампаниях, но сейчас это проявляется, наверное, наиболее обостренно", - заявил Лавров в ходе встречи с волгоградской общественностью и молодежью.Лавров идёт на осенние выборы в Госдуму в первой пятерке от партии "Единая Россия". Кроме главы МИД РФ в него вошли министр обороны России Сергей Шойгу, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова и сопредседатель штаба ОНФ Елена Шмелева.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.

https://ria.ru/20210805/pamfilova-1744586475.html

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политика, госдума рф, сергей лавров, россия