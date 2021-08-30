https://ria.ru/20210830/lavrov-1747838383.html
Лавров обвинил Запад в попытке повлиять на выборы в России
Лавров обвинил Запад в попытке повлиять на выборы в России - РИА Новости, 30.08.2021
Лавров обвинил Запад в попытке повлиять на выборы в России
Запад пытается поставить под сомнение итоги предстоящих выборов в России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T14:42
2021-08-30T14:42
2021-08-30T15:00
политика
госдума рф
сергей лавров
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/19/1747212455_0:33:3072:1761_1920x0_80_0_0_3f34b3b02093a4b7d02afc698e322b5f.jpg
ВОЛГОГРАД, 30 авг - РИА Новости. Запад пытается поставить под сомнение итоги предстоящих выборов в России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы будем всегда действовать исходя из коренных интересов нашего народа. Это касается и предстоящих выборов в Государственную Думу, на результаты которых тоже хотят западные коллеги повлиять, пытаются уже сейчас заронить сомнение в их объективности, поставить под вопрос их итоги. Мы все это проходили и в предыдущих избирательных кампаниях, но сейчас это проявляется, наверное, наиболее обостренно", - заявил Лавров в ходе встречи с волгоградской общественностью и молодежью.Лавров идёт на осенние выборы в Госдуму в первой пятерке от партии "Единая Россия". Кроме главы МИД РФ в него вошли министр обороны России Сергей Шойгу, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова и сопредседатель штаба ОНФ Елена Шмелева.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.
https://ria.ru/20210805/pamfilova-1744586475.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/19/1747212455_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_688896079034929e27c99ce2ed456d1f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, госдума рф, сергей лавров, россия
14:42 30.08.2021 (обновлено: 15:00 30.08.2021)
Лавров обвинил Запад в попытке повлиять на выборы в России
Лавров: Запад уже сейчас пытается поставить под сомнение результаты выборов в Госдуму
ВОЛГОГРАД, 30 авг - РИА Новости. Запад пытается поставить под сомнение итоги предстоящих выборов в России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы будем всегда действовать исходя из коренных интересов нашего народа. Это касается и предстоящих выборов в Государственную Думу, на результаты которых тоже хотят западные коллеги повлиять, пытаются уже сейчас заронить сомнение в их объективности, поставить под вопрос их итоги. Мы все это проходили и в предыдущих избирательных кампаниях, но сейчас это проявляется, наверное, наиболее обостренно", - заявил Лавров в ходе встречи с волгоградской общественностью и молодежью.
Лавров идёт на осенние выборы в Госдуму
в первой пятерке от партии "Единая Россия
". Кроме главы МИД РФ в него вошли министр обороны России Сергей Шойгу, главный врач больницы в Коммунарке
Денис Проценко, уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова и сопредседатель штаба ОНФ
Елена Шмелева.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.