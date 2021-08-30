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Лавров обвинил Запад в попытке повлиять на выборы в России
Лавров обвинил Запад в попытке повлиять на выборы в России - РИА Новости, 30.08.2021
Лавров обвинил Запад в попытке повлиять на выборы в России
Запад пытается поставить под сомнение итоги предстоящих выборов в России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T14:42
2021-08-30T15:00
политика
госдума рф
сергей лавров
россия
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ВОЛГОГРАД, 30 авг - РИА Новости. Запад пытается поставить под сомнение итоги предстоящих выборов в России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы будем всегда действовать исходя из коренных интересов нашего народа. Это касается и предстоящих выборов в Государственную Думу, на результаты которых тоже хотят западные коллеги повлиять, пытаются уже сейчас заронить сомнение в их объективности, поставить под вопрос их итоги. Мы все это проходили и в предыдущих избирательных кампаниях, но сейчас это проявляется, наверное, наиболее обостренно", - заявил Лавров в ходе встречи с волгоградской общественностью и молодежью.Лавров идёт на осенние выборы в Госдуму в первой пятерке от партии "Единая Россия". Кроме главы МИД РФ в него вошли министр обороны России Сергей Шойгу, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова и сопредседатель штаба ОНФ Елена Шмелева.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.
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политика, госдума рф, сергей лавров, россия
14:42 30.08.2021 (обновлено: 15:00 30.08.2021)
 
Лавров обвинил Запад в попытке повлиять на выборы в России

Лавров: Запад уже сейчас пытается поставить под сомнение результаты выборов в Госдуму

© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время переговоров с министром европейских и международных дел Австрии Александром Шалленбергом в Вене
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время переговоров с министром европейских и международных дел Австрии Александром Шалленбергом в Вене - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© РИА Новости / МИД РФ
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ВОЛГОГРАД, 30 авг - РИА Новости. Запад пытается поставить под сомнение итоги предстоящих выборов в России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы будем всегда действовать исходя из коренных интересов нашего народа. Это касается и предстоящих выборов в Государственную Думу, на результаты которых тоже хотят западные коллеги повлиять, пытаются уже сейчас заронить сомнение в их объективности, поставить под вопрос их итоги. Мы все это проходили и в предыдущих избирательных кампаниях, но сейчас это проявляется, наверное, наиболее обостренно", - заявил Лавров в ходе встречи с волгоградской общественностью и молодежью.
Лавров идёт на осенние выборы в Госдуму в первой пятерке от партии "Единая Россия". Кроме главы МИД РФ в него вошли министр обороны России Сергей Шойгу, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова и сопредседатель штаба ОНФ Елена Шмелева.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова на заседании Центральной избирательной комиссии РФ - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
5 августа, 20:50
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