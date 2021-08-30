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Лавров назвал три опоры внешней политики России
Лавров назвал три опоры внешней политики России - РИА Новости, 30.08.2021
Лавров назвал три опоры внешней политики России
Внешняя политика России всегда опиралась на достоинство, правду и справедливость, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T12:10
2021-08-30T12:10
политика
волгоградская область
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
россия
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ВОЛГОГРАД, 30 авг - РИА Новости. Внешняя политика России всегда опиралась на достоинство, правду и справедливость, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.В понедельник министр принял участие в торжественной передаче 11 знамен воинских частей и подразделений, участвовавших в Сталинградской битве на Мамаевом кургане, музею-панораме "Сталинградская битва". Также глава МИД вместе с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым возложил цветы к мемориалу "Пантеон славы", после чего проследовал к могиле маршала Василия Чуйкова и возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата."То, что делает область, губернатор по сохранению и укреплению этой памяти, я считаю, имеет огромное значение для будущего нашей страны, в том числе для будущего нашей внешней политики, потому что она всегда опиралась на достоинство, правду и справедливость", - сказал Лавров журналистам.
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политика, волгоградская область, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, россия
12:10 30.08.2021
 
Лавров назвал три опоры внешней политики России

Глава МИД Лавров: политика России всегда опиралась на достоинство, правду и справедливость

© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время рабочей поездки в Ростовскую область
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время рабочей поездки в Ростовскую область
© Пресс-служба МИД РФ
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ВОЛГОГРАД, 30 авг - РИА Новости. Внешняя политика России всегда опиралась на достоинство, правду и справедливость, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
В понедельник министр принял участие в торжественной передаче 11 знамен воинских частей и подразделений, участвовавших в Сталинградской битве на Мамаевом кургане, музею-панораме "Сталинградская битва". Также глава МИД вместе с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым возложил цветы к мемориалу "Пантеон славы", после чего проследовал к могиле маршала Василия Чуйкова и возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата.
"То, что делает область, губернатор по сохранению и укреплению этой памяти, я считаю, имеет огромное значение для будущего нашей страны, в том числе для будущего нашей внешней политики, потому что она всегда опиралась на достоинство, правду и справедливость", - сказал Лавров журналистам.
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ПолитикаВолгоградская областьМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровРоссия
 
 
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