https://ria.ru/20210830/koronavirus-1747844122.html

Ракова оценила ситуацию с коронавирусом в Москве

Ракова оценила ситуацию с коронавирусом в Москве - РИА Новости, 30.08.2021

Ракова оценила ситуацию с коронавирусом в Москве

В Москве стабильная ситуация по коронавирусу, за последнюю неделю заболеваемость сократилась на 20%, госпитализация на 15%, сообщила журналистам заместитель... РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T15:18

2021-08-30T15:18

2021-08-30T15:18

распространение коронавируса

общество

москва

здоровье - общество

коронавирус в россии

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. В Москве стабильная ситуация по коронавирусу, за последнюю неделю заболеваемость сократилась на 20%, госпитализация на 15%, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."На сегодняшний день у нас стабильно благоприятная ситуация по заболеваемости ковидом. Цифры находятся и так на значительно низком уровне. Более того, за последнюю неделю мы видим устойчивое снижение заболеваемости, и за предыдущую неделю общее количество заболевших сократилось на 20%, а госпитализированных на 15%. То есть перед 1 сентября мы имеем достаточно благоприятную ситуацию", - сказала Ракова

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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