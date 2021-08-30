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Ракова оценила ситуацию с коронавирусом в Москве
Ракова оценила ситуацию с коронавирусом в Москве - РИА Новости, 30.08.2021
Ракова оценила ситуацию с коронавирусом в Москве
В Москве стабильная ситуация по коронавирусу, за последнюю неделю заболеваемость сократилась на 20%, госпитализация на 15%, сообщила журналистам заместитель... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T15:18
2021-08-30T15:18
2021-08-30T15:18
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общество
москва
здоровье - общество
коронавирус в россии
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. В Москве стабильная ситуация по коронавирусу, за последнюю неделю заболеваемость сократилась на 20%, госпитализация на 15%, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."На сегодняшний день у нас стабильно благоприятная ситуация по заболеваемости ковидом. Цифры находятся и так на значительно низком уровне. Более того, за последнюю неделю мы видим устойчивое снижение заболеваемости, и за предыдущую неделю общее количество заболевших сократилось на 20%, а госпитализированных на 15%. То есть перед 1 сентября мы имеем достаточно благоприятную ситуацию", - сказала Ракова
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общество, москва, здоровье - общество, коронавирус в россии
Ракова оценила ситуацию с коронавирусом в Москве
Заммэра Ракова: за последнюю неделю заболеваемость COVID в Москве сократилась на 20%