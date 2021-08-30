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В индустрии программного обеспечения Китая наблюдается стабильный рост
В индустрии программного обеспечения Китая наблюдается стабильный рост - РИА Новости, 30.08.2021
В индустрии программного обеспечения Китая наблюдается стабильный рост
В первые семь месяцев текущего года индустрия программного обеспечения и информационных технологий Китая стабильно развивалась, при этом операционные доходы... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T10:48
2021-08-30T10:48
2021-08-30T10:48
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китай
компьютерные технологии
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МОСКВА, 30 авг - Проект "Россия-Китай: Главное". В первые семь месяцев текущего года индустрия программного обеспечения и информационных технологий Китая стабильно развивалась, при этом операционные доходы сектора продолжили стремительно расти, свидетельствуют данные министерства промышленности и информатизации КНР.За январь-июль этого года совокупные операционные доходы индустрии составили более 5,14 триллиона юаней (около 792,4 миллиарда долларов), увеличившись на 21,4% в годовом выражении.За указанный период прибыль предприятий этого сектора составила почти 583,8 миллиарда юаней, что на 12,3% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Темпы роста снизились на 1,3 п.п. по сравнению с уровнем первого полугодия этого года, сообщили в вышеуказанном ведомстве.В первые семь месяцев объем экспорта продукции китайских предприятий данной индустрии составил 29 миллиардов долларов, увеличившись на 10,9% в годовом исчислении.В частности, объем услуг в области информационных технологий продолжил стремительно расти, причем в январе-июле этого года доходы от услуг, связанных с облачными вычислениями и большими данными, а также технического обслуживания платформ электронной коммерции выросли в годовом исчислении на 22,8% и 29,3% соответственно.
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китай, компьютерные технологии
МОСКВА, 30 авг - Проект "Россия-Китай: Главное"
. В первые семь месяцев текущего года индустрия программного обеспечения и информационных технологий Китая
стабильно развивалась, при этом операционные доходы сектора продолжили стремительно расти, свидетельствуют данные министерства промышленности и информатизации КНР.
За январь-июль этого года совокупные операционные доходы индустрии составили более 5,14 триллиона юаней (около 792,4 миллиарда долларов), увеличившись на 21,4% в годовом выражении.
За указанный период прибыль предприятий этого сектора составила почти 583,8 миллиарда юаней, что на 12,3% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Темпы роста снизились на 1,3 п.п. по сравнению с уровнем первого полугодия этого года, сообщили в вышеуказанном ведомстве.
В первые семь месяцев объем экспорта продукции китайских предприятий данной индустрии составил 29 миллиардов долларов, увеличившись на 10,9% в годовом исчислении.
В частности, объем услуг в области информационных технологий продолжил стремительно расти, причем в январе-июле этого года доходы от услуг, связанных с облачными вычислениями и большими данными, а также технического обслуживания платформ электронной коммерции выросли в годовом исчислении на 22,8% и 29,3% соответственно.