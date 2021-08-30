https://ria.ru/20210830/khabarovskiy-1747870803.html

Документы по Хабаровскому процессу издадут в проекте "Без срока давности"

Документы по Хабаровскому процессу издадут в проекте "Без срока давности" - РИА Новости, 30.08.2021

Документы по Хабаровскому процессу издадут в проекте "Без срока давности"

Отдельный сборник документов, посвященных истории Хабаровского процесса 1949 года над японскими военными преступниками, планируется выпустить в рамках... РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T17:46

2021-08-30T17:46

2021-08-30T17:46

токио

хабаровск

поисковое движение россии

елена цунаева

россия

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Отдельный сборник документов, посвященных истории Хабаровского процесса 1949 года над японскими военными преступниками, планируется выпустить в рамках общероссийского проекта "Без срока давности", сообщила ответственный секретарь "Поискового движения России" Елена Цунаева."Дальний Восток – это неотъемлемая часть проекта "Без срока давности", который объединяет историческая судьба восточной и западной территории нашей страны, в первую очередь – в планах агрессоров", - сказала Цунаева, выступая в понедельник на площадке МИА "Россия сегодня" на онлайн-конференции, посвященной предстоящему в начале сентября в Хабаровске международному научно-практическому форуму "Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы".И гитлеровская Германия, и милитаристская Япония имели планы оккупации территории СССР в годы Второй мировой войны, причем эти планы в своей основе подразумевали уничтожение мирного советского населения, отметила Цунаева.Она напомнила, что ранее в рамках проекта "Без срока давности" впервые в России вышла 23-томная серия сборников документов о военных преступлениях нацистов и их пособников против мирного населения, охватывающая все оккупированные регионы в годы Великой Отечественной войны. Эти документы служат доказательством геноцида, целенаправленно проводившегося на территории СССР нацистами и их пособниками.По словам Цунаевой, планируется выпустить дополнительный том документов, раскрывающих бесчеловечные планы японских милитаристов по уничтожению мирных граждан Советского Союза, в том числе с помощью бактериологического оружия."Мы планируем непосредственно еще один том. Надеюсь, к декабрю он будет и будет посвящен конкретно Хабаровскому процессу", - сказала Цунаева.РИА Новости выступает одним из организаторов Международного научно-практического форума "Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы".Двадцать седьмого сентября 1940 года в Берлине был подписан Тройственный пакт, который закрепил формирование ядра агрессивных государств. Токио выступил союзником Берлина. Заключение 13 апреля 1941 года в Москве договора о взаимном нейтралитете СССР и Японии позволило на некоторое время обезопасить восточные границы Советского Союза, но не изменило общей расстановки сил.В годы войны Япония оставалась союзником гитлеровской Германии и не отказалась от плана войны против СССР. Всеми своими действиями она целенаправленно нарушала достигнутые с СССР договоренности о нейтралитете, разрабатывая план военных действий и совершая регулярные диверсии в отношении СССР.Готовясь к войне против Союза и других государств, японские правящие круги и национальные спецслужбы возлагали большие надежды на применение в боевых условиях бактериологического оружия, проводя при этом его разработку, испытания и совершенствование. Оно рассматривалось японскими милитаристами как средство, способное сыграть чуть ли не решающую роль в борьбе с войсками противника. Разработка бактериологического оружия и его испытания, в том числе над живыми людьми, велись спецотрядами 731-й и 100-й Квантунской армии.В отрядах 731 и 100 велись опыты по заражению людей бактериями чумы, сибирской язвы, холеры, тифа и другими микробами. Большинство зараженных умирали в страшных муках. Те, кто выздоравливал, подвергались повторным опытам и, в конце концов, тоже умерщвлялись. У живых людей вырезали внутренние органы, чтобы посмотреть, как инфекция распространяется по организму. Японские военные проводили и другие бесчеловечные эксперименты над людьми, неизбежно приводившие к их смерти.По воспоминаниям сотрудников отряда 731, всего за время его существования в стенах лабораторий погибли около 3 тысяч человек, над которыми проводились жестокие опыты. По другим оценкам, число погибших достигает 10 тысяч человек. В качестве подопытных, в числе прочих, там использовались советские военнопленные из числа узников концлагеря "Хогоин", который относился к японским разведслужбам и находился недалеко от места расположения отряда 731.Восьмого августа 1945 года СССР, имея неоспоримые доказательства подготовки Японией бактериологического оружия и принимая во внимание союзнический тандем Японии и Германии, объявил войну Японии. На следующий день началась Дальневосточная компания советских войск, включавшая три операции: Маньчжурскую стратегическую наступательную, Южно-Сахалинскую наступательную и Курильскую десантную.Вступление Советского Союза в войну и разгром Квантунской группировки определили безоговорочную капитуляцию Японии. 15 августа император Хирохито в обращении к японской нации объявил о капитуляции, и 16 августа главнокомандующий Квантунской армии Отодзо Ямада приказал своим войскам сдаться.Второго сентября 1945 года правительство Японии подписало Акт о капитуляции, что ознаменовало собой окончание Второй мировой войны.Токийский трибунал осудил преступления против мира, но, в отличии от Нюрнбергского трибунала, скрыл преступления японских военных против человечества, дав тем самым возможность укрыться целому ряду разработчиков бактериологического оружия во главе с начальником отряда 731 генерал-лейтенантом Сиро Исии.И только Хабаровский процесс, проведенный 25-30 декабря 1949 года, позволил восторжествовать Нюрнбергским принципам - японские военные преступники, непосредственно участвовавшие в разработке, испытаниях и применении бактериологического оружия, были осуждены.

https://ria.ru/20210128/proekt-1594929283.html

https://ria.ru/20210515/uchebnik-1732447077.html

https://ria.ru/20210407/yaponiya-1727281202.html

https://ria.ru/20200815/1575815045.html

https://ria.ru/20210809/arkhivy-1745124076.html

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хабаровск

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

токио, хабаровск, поисковое движение россии, елена цунаева, россия