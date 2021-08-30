https://ria.ru/20210830/khabarovsk-1747871450.html
Дегтярев заявил, что на форум в Хабаровск приедут ученые из многих стран
Дегтярев заявил, что на форум в Хабаровск приедут ученые из многих стран - РИА Новости, 30.08.2021
Дегтярев заявил, что на форум в Хабаровск приедут ученые из многих стран
Ученые из Китая, Японии и Кореи могут приехать на международный научно-практический форум "Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы",... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T17:48
2021-08-30T17:48
2021-08-30T17:48
общество
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хабаровск
михаил дегтярев
россия
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Ученые из Китая, Японии и Кореи могут приехать на международный научно-практический форум "Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы", который пройдет в Хабаровске в начале сентября, сообщил врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев.В Хабаровске с 25 по 30 декабря 1949 года проходил Хабаровский процесс – суд над 12 бывшими военнослужащими японской Квантунской армии, которые обвинялись в создании и применении бактериологического оружия в период Второй мировой войны, что нарушало положения Женевского протокола 1925 года.Форум "Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы" пройдет в Хабаровске 6-7 сентября, он будет посвящен сохранению исторической правды о Дальневосточной Победе Красной армии во Второй мировой войне. Мероприятие также приурочено к 75-летию Токийского процесса. РИА Новости является одним из организаторов форума."Мы ожидаем ученых из Китая, Японии и Кореи и, конечно, со всей нашей страны наших соотечественников", - сказал Дегтярев на онлайн-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня".Как отметил врио главы региона, в Хабаровске закончена реставрация окружного Дома офицеров Российской армии, где в 1949 году осудили 12 военачальников Квантунской армии.Как отметил Дегтярев, форум позволит сохранить историческую правду."Хабаровский край – это часть великой России. И мы помним и гордимся историей нашей страны. И понимаем, что это возможность рассказать молодому поколению всю правду, привлечь внимание к истории. Это важно для патриотического воспитания. Без сомнения. Документальное наследие Хабаровского процесса выходит за рамки одного события и имеет беспрецедентное значение для понимания в целом места Дальнего Востока и дальневосточных регионов в Победе в Великой Отечественной войне и Второй мировой войне", - отметил Дегтярев.Созванный по окончании Второй мировой войны Международный военный трибунал для Дальнего Востока (Токийский процесс) проходил в Токио с 3 мая 1946 года по 12 ноября 1948 года. Для его проведения был сформирован специальный судебный орган, в состав которого вошли представители 11 государств – СССР, США, Китая, Великобритании, Австралии, Канады, Франции, Нидерландов, Новой Зеландии, Индии и Филиппин.В результате были приговорены к смертной казни семеро из 29 обвиняемых – бывшие премьер-министры Японии Коки Хирота и Хидэки Тодзё, генералы Сейсиро Итагаки, Хэйтаро Кимура, Иванэ Мацуи, Кэндзи Доихара и Акира Муто. 23 декабря 1948 года они были повешены во дворе тюрьмы Сугамо в Токио.
https://ria.ru/20210820/yaponiya-1746529519.html
https://ria.ru/20210820/biooruzhie-1746484884.html
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
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общество, токио, япония, хабаровск, михаил дегтярев, россия
Дегтярев заявил, что на форум в Хабаровск приедут ученые из многих стран
Дегтярев ожидает ученых из КНР и Японии на форуме, посвященном Хабаровскому процессу
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости.
Ученые из Китая
, Японии
и Кореи могут приехать на международный научно-практический форум "Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы", который пройдет в Хабаровске
в начале сентября, сообщил врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев
.
В Хабаровске с 25 по 30 декабря 1949 года проходил Хабаровский процесс – суд над 12 бывшими военнослужащими японской Квантунской армии, которые обвинялись в создании и применении бактериологического оружия в период Второй мировой войны, что нарушало положения Женевского протокола 1925 года.
Форум "Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы" пройдет в Хабаровске 6-7 сентября, он будет посвящен сохранению исторической правды о Дальневосточной Победе Красной армии во Второй мировой войне. Мероприятие также приурочено к 75-летию Токийского процесса. РИА Новости является одним из организаторов форума.
"Мы ожидаем ученых из Китая, Японии и Кореи и, конечно, со всей нашей страны наших соотечественников", - сказал Дегтярев на онлайн-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня".
Как отметил врио главы региона, в Хабаровске закончена реставрация окружного Дома офицеров Российской армии, где в 1949 году осудили 12 военачальников Квантунской армии.
"Мы хотим открыть там постоянную экспозицию рассекреченных документов ФСБ и МВД. Они отражают процесс подготовки Японии войны против СССР, бактериологической войны. И сделаем обязательно отдельную экспозицию в краевом музее имени Гродекова", - сказал врио губернатора.
Как отметил Дегтярев, форум позволит сохранить историческую правду.
"Хабаровский край – это часть великой России
. И мы помним и гордимся историей нашей страны. И понимаем, что это возможность рассказать молодому поколению всю правду, привлечь внимание к истории. Это важно для патриотического воспитания. Без сомнения. Документальное наследие Хабаровского процесса выходит за рамки одного события и имеет беспрецедентное значение для понимания в целом места Дальнего Востока
и дальневосточных регионов в Победе в Великой Отечественной войне и Второй мировой войне", - отметил Дегтярев.
Созванный по окончании Второй мировой войны Международный военный трибунал для Дальнего Востока (Токийский процесс) проходил в Токио с 3 мая 1946 года по 12 ноября 1948 года. Для его проведения был сформирован специальный судебный орган, в состав которого вошли представители 11 государств – СССР, США, Китая, Великобритании, Австралии, Канады, Франции, Нидерландов, Новой Зеландии, Индии и Филиппин.
В результате были приговорены к смертной казни семеро из 29 обвиняемых – бывшие премьер-министры Японии Коки Хирота и Хидэки Тодзё, генералы Сейсиро Итагаки, Хэйтаро Кимура, Иванэ Мацуи, Кэндзи Доихара и Акира Муто. 23 декабря 1948 года они были повешены во дворе тюрьмы Сугамо в Токио.