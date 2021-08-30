https://ria.ru/20210830/khabarovsk-1747866685.html

На форуме в Хабаровске расскажут о преступлениях милитаристской Японии

На форуме в Хабаровске расскажут о преступлениях милитаристской Японии - РИА Новости, 30.08.2021

На форуме в Хабаровске расскажут о преступлениях милитаристской Японии

Международный форум "Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы" поможет пролить свет на преступления милитаристской Японии в годы Второй... РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T17:20

2021-08-30T17:20

2021-08-30T18:01

в мире

токио

япония

хабаровск

вторая мировая война (1939-1945)

российское историческое общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/10/1745892275_0:145:2048:1297_1920x0_80_0_0_f0f754596b59a20148bdd50662c71746.jpg

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Международный форум "Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы" поможет пролить свет на преступления милитаристской Японии в годы Второй мировой войны, заявил председатель правления Российского исторического общества, исполнительный директор фонда "История Отечества" Константин Могилевский, выступая на посвященной форуму онлайн-конференции на площадке МИА "Россия сегодня"."Даже при всех ужасах нацистских лагерей — Освенцима, Майданека, Треблинки — мы можем оперировать рассказами свидетелей — людей, выживших там. В лагерях, где японские изверги проводили опыты над людьми — над советскими гражданами, над китайскими, эмигрантами нашими, не выжил никто, ни одного не осталось", — сказал он.По словам историка, обо всем этом нужно рассказывать и показывать документы, чтобы было очевидно, чего удалось избежать.В Хабаровске обсудят и такие забытые страницы истории, как требования СССР привлечь императора Японии к ответственности за применение бактериологического оружия, добавил Могилевский."Значение не только Хабаровского процесса — значение всей этой линии, которая выстраивалась тогда советским руководством в международных делах, потому что ставился вопрос о привлечении к ответственности собственно императора Японии Хирохито. Это было пакетное предложение американцам, было несколько нот, направленных послом СССР в Вашингтон, и эти ноты остались без ответа", — напомнил историк.Двадцать седьмого сентября 1940 года в Берлине был подписан Тройственный пакт, который закрепил формирование ядра агрессивных государств. Токио выступил союзником Берлина. Советско-японский договор о взаимном нейтралитете позволил на некоторое время обезопасить восточные границы СССР, но не изменил общей расстановки сил.В годы войны Япония оставалась союзником гитлеровской Германии и не отказалась от плана войны против СССР. Она целенаправленно нарушала договоренности о нейтралитете, разрабатывая план военных действий и совершая регулярные диверсии в отношении Советского Союза.Готовясь к войне, японские правящие круги и спецслужбы возлагали большие надежды на бактериологическое оружие, которое считали способным сыграть чуть ли не решающую роль. Разработкой и испытаниями в этой области занимались спецотряды 731 и 100 Квантунской армии.В частности, они проводили опыты по заражению людей бактериями чумы, сибирской язвы, холеры, тифа и тому подобными. Большинство зараженных умирали в страшных муках. Те, кто выздоравливал, подвергались повторным опытам и в конце концов тоже погибали. У живых людей вырезали внутренние органы, чтобы посмотреть, как инфекция распространяется по организму. Японские военные проводили и другие бесчеловечные эксперименты над людьми.По воспоминаниям сотрудников отряда 731, за время его существования погибли около трех тысяч человек, а по другим оценкам, число погибших достигает десяти тысяч. Среди подопытных были и советские военнопленные из концлагеря Хогоин.Восьмого августа 1945 года СССР объявил войну Японии. На следующий день началась Дальневосточная кампания советских войск, включавшая три операции: Маньчжурскую стратегическую наступательную, Южно-Сахалинскую наступательную и Курильскую десантную.Вступление Советского Союза в войну и разгром Квантунской группировки определили безоговорочную капитуляцию Японии. Пятнадцатого августа император Хирохито объявил о капитуляции, а на следующий день главнокомандующий Квантунской армии Отодзо Ямада приказал своим войскам сдаться.Второго сентября 1945 года правительство Японии подписало Акт о капитуляции — это стало окончанием Второй мировой войны.Форум в Хабаровске пройдет 6 и 7 сентября. Он посвящен сохранению исторической правды о победе Красной армии в войне с Японией, а также приурочен к 75-летию Токийского процесса. На форуме представят рассекреченные документы из Центрального архива ФСБ и МВД. РИА Новости — один из организаторов мероприятия.Токийский трибунал осудил преступления против мира, но, в отличие от Нюрнбергского трибунала, скрыл преступления японских военных против человечества, дав тем самым возможность укрыться целому ряду разработчиков бактериологического оружия во главе с начальником отряда 731 генерал-лейтенантом Сиро Исии.И только Хабаровский процесс, проведенный 25-30 декабря 1949 года, позволил восторжествовать Нюрнбергским принципам — японские военные преступники, непосредственно участвовавшие в разработке, испытаниях и применении бактериологического оружия, были осуждены.

https://ria.ru/20210820/yaponiya-1746529519.html

https://ria.ru/20210820/agenty-1746485522.html

https://ria.ru/20210820/biooruzhie-1746484884.html

https://ria.ru/20210701/putin-1739384833.html

токио

япония

хабаровск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, токио, япония, хабаровск, вторая мировая война (1939-1945), российское историческое общество