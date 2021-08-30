https://ria.ru/20210830/kaluga-1747821751.html

Доходы бюджета Калужской области за I полугодие 2021 года выросли на 22%

Доходы бюджета Калужской области за I полугодие 2021 года выросли на 22% - РИА Новости, 30.08.2021

Доходы бюджета Калужской области за I полугодие 2021 года выросли на 22%

Доходы бюджета Калужской области за первое полугодие 2021 года составили 35,8 миллиарда рублей, что почти на 6,4 миллиарда рублей или на 22% больше поступлений... РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T13:20

2021-08-30T13:20

2021-08-30T13:20

калужская область

экономика

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КАЛУГА, 30 авг – РИА Новости. Доходы бюджета Калужской области за первое полугодие 2021 года составили 35,8 миллиарда рублей, что почти на 6,4 миллиарда рублей или на 22% больше поступлений за аналогичный период 2020 года, сообщает правительство региона.В понедельник в ходе заседания областного правительства министр финансов Калужской области Валентина Авдеева доложила об исполнении областного бюджета за первое полугодие 2021 года."Доходы регионального бюджета составили 35,809 миллиарда рублей, что на 6,375 миллиарда рублей или на 22% больше поступлений за аналогичный период 2020 года. Наибольший прирост сложился из налога на прибыль организаций, НДФЛ, акцизов и налога на имущество организаций. Из федерального бюджета поступило 7,999 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.Авдеева отметила, что областной бюджет направлен на повышение уровня жизни населения Калужской области. Расходы бюджета составили 32,5 миллиарда рублей. Прежде всего, они связанны с достижением целевых показателей региональных проектов, которые являются региональными составляющими национальных проектов. На их реализацию было направлено 4,8 миллиарда рублей. На финансирование социальных программ – почти 22,6 миллиарда рублей.В частности, исполнение госпрограммы "Социальная поддержка граждан Калужской области" в сумме 3,3 миллиарда рублей позволило обеспечить выполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан. Ежемесячные денежные выплаты получили 86 тысяч человек. Более 1 миллиарда рублей направлено на оплату жилищно-коммунальных услуг. Льготы получили 190 тысяч граждан или каждый пятый житель Калужской области.В рамках реализации регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" 1,1 миллиарда рублей направлены на выплаты при рождении детей и материнский капитал. На реализацию госпрограммы "Развитие здравоохранения в Калужской области" направлено почти 6,8 миллиарда рублей, из них значительный объем ассигнований – 1,25 миллиарда рублей - направлен на лекарственное обеспечение. Расходы на образование составили почти 8,3 миллиарда рублей. Расходы в рамках госпрограммы "Развитие дорожного хозяйства Калужской области" – 3,5 миллиарда рублей."В целом по итогам исполнения областного бюджета в I полугодии 2021 года сложился профицит в объеме 3,291 миллиарда рублей", - сообщает областное правительство.

https://ria.ru/20210830/podgotovka-1747815431.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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