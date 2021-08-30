Проект резолюции СБ ООН призвал к быстрому открытию аэропорта Кабула
Проект резолюции СБ ООН призывает к быстрому и безопасному открытию аэропорта Кабула
© REUTERS / Satellite image 2021 Maxar TechnologiesСамолеты C-17 Globemaster III в международном аэропорту Хамида Карзая в Кабуле
ООН, 30 авг – РИА Новости. Проект резолюции Великобритании, Франции и США, призывает все стороны приложить максимальные усилия для оперативного и безопасного открытия аэропорта в Кабуле.
Голосование по проекту намечено на 15.00 (22.00 мск) в понедельник.
Как отмечается в тексте, с которым удалось ознакомиться РИА Новости, СБ ООН принимает к сведению опасную ситуацию вокруг международного аэропорта имени Хамида Карзая и выражает озабоченность в связи с тем, что разведка указывают на возможность дальнейших террористических атак в этом районе.
В проекте также говорится, что СБ ООН призывает соответствующие стороны работать с международными партнерами для принятия мер по укреплению безопасности и предотвращению новых жертв, просит приложить все усилия для быстрого и безопасного открытия аэропорта Кабула.
Кроме того, как отмечается в документе, СБ ООН призывает активизировать усилия по оказанию гуманитарной помощи Афганистану. Согласно проекту, Совбез призывает все стороны предоставить полный, безопасный и беспрепятственный доступ ООН, ее специализированным учреждениям, а также всем гуманитарным организациям для оказания гумпомощи.
В проекте говорится, что СБ ООН подчеркивает: все стороны должны соблюдать свои обязательства в рамках международного гуманитарного права, в том числе в контексте защиты гражданского населения.