https://ria.ru/20210830/kabul-1747904304.html

Проект резолюции СБ ООН призвал к быстрому открытию аэропорта Кабула

Проект резолюции СБ ООН призвал к быстрому открытию аэропорта Кабула - РИА Новости, 30.08.2021

Проект резолюции СБ ООН призвал к быстрому открытию аэропорта Кабула

Проект резолюции Великобритании, Франции и США, призывает все стороны приложить максимальные усилия для оперативного и безопасного открытия аэропорта в Кабуле. РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T21:48

2021-08-30T21:48

2021-08-30T21:48

захват власти в афганистане талибами

в мире

кабул (город)

оон

афганистан

совет безопасности оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/1b/1747576952_0:0:3404:1915_1920x0_80_0_0_38c00ac93cdbab510ab5802be421732a.jpg

ООН, 30 авг – РИА Новости. Проект резолюции Великобритании, Франции и США, призывает все стороны приложить максимальные усилия для оперативного и безопасного открытия аэропорта в Кабуле.Голосование по проекту намечено на 15.00 (22.00 мск) в понедельник.Как отмечается в тексте, с которым удалось ознакомиться РИА Новости, СБ ООН принимает к сведению опасную ситуацию вокруг международного аэропорта имени Хамида Карзая и выражает озабоченность в связи с тем, что разведка указывают на возможность дальнейших террористических атак в этом районе.В проекте также говорится, что СБ ООН призывает соответствующие стороны работать с международными партнерами для принятия мер по укреплению безопасности и предотвращению новых жертв, просит приложить все усилия для быстрого и безопасного открытия аэропорта Кабула.Кроме того, как отмечается в документе, СБ ООН призывает активизировать усилия по оказанию гуманитарной помощи Афганистану. Согласно проекту, Совбез призывает все стороны предоставить полный, безопасный и беспрепятственный доступ ООН, ее специализированным учреждениям, а также всем гуманитарным организациям для оказания гумпомощи.В проекте говорится, что СБ ООН подчеркивает: все стороны должны соблюдать свои обязательства в рамках международного гуманитарного права, в том числе в контексте защиты гражданского населения.

https://ria.ru/20210830/afganistan-1747851707.html

кабул (город)

афганистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, кабул (город), оон, афганистан, совет безопасности оон