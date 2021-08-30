СМИ заявили об отказе в эвакуации Американскому университету в Кабуле
New York Times: сотням студентов Американского университета в Кабуле отказали в эвакуации
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Сотням студентов Американского университета Афганистана в Кабуле в последний момент отказали в эвакуации в США, сообщает газета New York Times.
Как сообщается, автобусы со студентами и сотрудниками университета, а также их родственниками в воскресенье безрезультатно ждали разрешения проехать на территорию аэропорта, чтобы успеть на эвакуационные рейсы.
Через семь часов приготовившиеся к эвакуации студенты получили рассылку от администрации учебного заведения. "К сожалению, мы вынуждены сообщить, что командование в аэропорту Кабула объявило о прекращении вывоза гражданских лиц", - приводит издание выдержку из электронного письма. В нем говорилось, что около 600 учащихся и их родственники должны вернуться домой.
Как отмечает газета, военные США переключились на эвакуацию из аэропорта собственного контингента, поскольку их срок пребывания в стране истекает во вторник, 31 августа.
В первой декаде августа талибы (движение признано террористическим и запрещено в РФ) активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. Военные и дипломаты CША планируют к 31 августа завершить организованную эвакуацию и покинуть страну, но обещают продолжать содействие тем иностранцам и местным жителям из групп риска, кто захочет выехать позднее.