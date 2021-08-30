https://ria.ru/20210830/investitsii-1747863448.html

Выгодная инвестиция: как в столице заключают концессионные соглашения

Выгодная инвестиция: как в столице заключают концессионные соглашения - РИА Новости, 30.08.2021

Выгодная инвестиция: как в столице заключают концессионные соглашения

Государственно-частное партнерство (ГЧП) в Москве – инструмент, который позволяет привлекать инвесторов к развитию городской инфраструктуры по различным... РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T17:18

2021-08-30T17:18

2021-08-30T17:18

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

александр прохоров

владимир ефимов (государственный служащий)

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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Государственно-частное партнерство (ГЧП) в Москве – инструмент, который позволяет привлекать инвесторов к развитию городской инфраструктуры по различным направлениям. К самым популярным формам ГЧП, которые сегодня работают в столице, относят контракты жизненного цикла, офсетные контракты и концессионные соглашения.Как рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, доля частных инвестиций в бюджете Москвы ежегодно растет, а бизнес все больше интересуют крупные инфраструктурные проекты. "С начала 2021 года город подписал более 50 соглашений в рамках государственно-частного партнерства на сумму около 90 миллиардов рублей, а с 2013 года их объем превысил 1,1 триллиона рублей", - сообщил он.Если инвесторам интересна поставка каких-либо услуг и товаров, то город предлагает офсеты и контракты жизненного цикла. А если предприниматель готов вложить деньги в развитие городских площадей, заняться масштабным строительством и реконструкцией, а потом получать с этого доходы, то для него открыты концессионные соглашения. По условиям таких соглашений инвестор-концессионер должен реконструировать или построить объект, право на которое принадлежит или в будущем перейдет городу.Заключить концессию можно двумя способами: по инициативе города, либо по инициативе инвестора. В первом случае объявляется открытый конкурс, по результатам которого определяется инвестор-концессионер. Во втором - предприниматели могут направить свои концессионные инициативы на рассмотрение в Департамент инвестиционной и промышленной политики города (ДИПП). Там проработают возможные варианты реализации проекта и, при наличии заявок от других претендентов, проведут конкурс.Как отмечает руководитель ДИПП Александр Прохоров, концессионные соглашения позволяют в равной степени учитывать интересы обеих сторон. "Москва получает в собственность функционирующий объект, рабочие места, а также привлекает в город новые технологические решения и практики. Инвестор же обеспечивает себя доходом от эксплуатации этого объекта на времясоглашения, при этом объект или земля под проект ему предоставляется столицей без проведения торгов", - рассказал глава ведомства.Дорога и здоровьеПервое концессионное соглашение на 49 лет Москва подписала в 2013 году с АО "Европейский медицинский центр". Инвестору был передан комплекс зданий Городской клинической больницы № 63, который нуждался в серьезной реконструкции. Сегодня концессионер уже построил Московский международный амбулаторно-онкологический центр. Далее по проекту - возведение к 2025 году Центра экстракорпорального оплодотворения, Центра эндоваскулярной хирургии (постинфарктная и постинсультная хирургическая помощь), а также Офтальмологического центра сложных случаев. Объем инвестиций составил более 7,5 миллиардов рублей, причем строительство идет полностью за счет собственных и заемных средств концессионера.В 2014 году город заключил вторую концессию – строительство Северного дублера Кутузовского проспекта. Концессионер проекта – АО "Новая концессионная компания", организатором финансирования выступает УК "Лидер", инвесторы – НПФ группы "Газфонд" и консорциум иностранных инвесторов во главе с РФПИ. Соглашение подписано на 40 лет. По его условиям город выделяет земельные участки под строительство и участвует в равных долях с инвестором в подготовке территории. Объем частных вложений в проект составит более 50 миллиардов рублей, а возврат инвестиций будет осуществляться путем взимания платы за проезд. Кстати, ее максимальный размер определит город.Ожидается, что Северный дублер снизит нагрузку на Кутузовский проспект и участок Можайского шоссе, а также улучшит транспортную ситуацию в районе "Москва-Сити". Сегодня стройка идет полным ходом: инвестор возводит важную часть будущей дороги – мост, который соединит Деловой центр с противоположным берегом Москвы-реки. Мост планируют достроить в 2022 году, а полноценно воспользоваться дублером можно будет уже в 2023 году.По мнению генерального директора компании "Казань-Телематика" (входит в концерн "Национальные телематические системы") Марселя Нигметзянова, дублер может стать примером для других российских регионов по внедрению платных дорог в черте города."Казань-Телематика" стала первой в России заниматься созданием и внедрением безбарьерной системы взимания платы типа "Свободный поток". С учетом нашего опыта,могу отметить, что развитие платной системы объезда городов не только сберегает время жителей агломераций, но и экологию, давая возможность грузовым транспортным средствам строить маршрут в объезд центра города. В дальнейшем будет развиваться и городской уровень платности — города должны становиться более удобными и комфортными. По нашим оценкам, в ближайшие 10 лет в крупнейших российских городах возникнет потребность в строительстве платных объездных дорог и вылетных магистралей. Примером такого проекта может являться Северный дублер Кутузовского проспекта в Москве — это новая вылетная магистраль, которая даст толчок к увеличению мобильности при выезде на Северный обход Одинцово. Такие меры будут необходимы и другим городам России, чтобы разгрузить город для жизни и развития", – отметил Нигметзянов.Экология и заботаПандемия и ее последствия не помешали городу распространить концессии и на новые сферы. Весной 2021 года было подписано соглашение с компанией "Гринтех" на строительство двух заводов экологичной переработки илового осадка сточных вод. По условиям концессионного соглашения, инвестор в течение 3,5 лет должен построить заводы, а последующие 17 лет осуществлять их эксплуатацию. Инвестиции не предполагают затрат из городского бюджета. По расчетам, около 27 миллиардов рублей инвестор должен вложить из личных или заемных средств. Для размещения заводов будут выделены площадки на территории Люберецких и Курьяновских очистных сооружений. Концессионер будет осуществлять термическую обработку (сушку) и последующий сбыт утилизированного осадка: полученный продукт будут использовать цементные заводы в качестве твердого биотоплива.Как рассказали в департаменте инвестиционной и промышленной политики, ежегодно на очистных сооружениях Мосводоканала образуется более 900 тысяч тонн илового осадка, вопрос безотходной переработки которого обсуждается на протяжении многих лет. На сегодня сушка – это наиболее эффективный и экологически безопасный способ его утилизации. Вместо отходов будет выпускаться востребованная продукция – ожидается, что оба предприятия будут производить до 250 тысяч тонн нового биотоплива в год.В этом году московские концессии распространились и на социальную сферу. Инвестор – компания "Сениор Групп ПМ" – за два года создаст и возьмет на себя последующую эксплуатацию дома-интерната для пожилых людей. Центр расположится на улице Багрицкого, в нем будет создано не менее 100 мест для проживания и постоянного ухода за людьми преклонного возраста.Концессионное соглашение, предполагающее частные инвестиции в размере не менее 450 миллионов рублей, заключено на 20 лет. В течение этого срока компания будет не только оказывать услуги по уходу за пациентами, но и осуществлять содержание объекта, текущий и капитальный ремонт."Мы получили от города здание, удобно расположенное в пределах Москвы, и я считаю это огромным плюсом для заведений подобного профиля. В основном все частные учреждения высокого качества расположены в области, а мы давно видим запрос от семей, чтобы пожилой человек находился рядом с местом их проживания – чтобы не разрушались привычные социальные связи", – рассказал генеральный директор Senior Group Алексей Сиднев.Расширяя горизонтыИзначально концессии в столице заключались преимущественно по инициативе города. Но работа по привлечению и поддержке инвесторов не проходит даром: в этом году Москва получила две частные инициативы.Один из проектов предполагает создание на территории ИЦ "Сколково" инновационной школы на 825 мест, и это станет первой для Москвы концессией в сфере образования. Инвестиции в проект составят не менее двух миллиардов рублей. В рамках соглашения инвестор должен будет спроектировать, построить и оснастить школу инновационным оборудованием. Затем в течение 21 года – эксплуатировать объект, проводить техническое обслуживание. Город планирует заключить соглашение с инвестором уже в скором времени.Также на рассмотрении у городских властей в настоящее время находится концессионный проект в сфере ЖКХ. Сейчас ведутся переговоры об условиях его реализации.

https://ria.ru/20210825/eksport-1747169431.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, александр прохоров, владимир ефимов (государственный служащий)