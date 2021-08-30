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Российский МИД прокомментировал ситуацию на границе Белоруссии и Литвы
Российский МИД прокомментировал ситуацию на границе Белоруссии и Литвы - РИА Новости, 30.08.2021
Российский МИД прокомментировал ситуацию на границе Белоруссии и Литвы
В МИД РФ не исключают, что среди нелегальных мигрантов на границе Белоруссии и Литвы могут быть россияне, но никаких конкретных имен от Вильнюса пока не... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T09:58
2021-08-30T09:58
2021-08-30T10:09
в мире
литва
белоруссия
александр лукашенко
григорий лукьянцев
россия
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. В МИД РФ не исключают, что среди нелегальных мигрантов на границе Белоруссии и Литвы могут быть россияне, но никаких конкретных имен от Вильнюса пока не получали, заявил в интервью РИА Новости уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев.Дипломат добавил, что все подобные обращения при получении будут рассмотрены и изучены. "Но если такие факты подтвердятся, то возвращение на территорию РФ данных лиц должно осуществляться в полном соответствии с соглашением о реадмиссии между РФ и ЕС, которое в свое время в 2006 году 25 мая было заключено. Пока мы конкретных данных не имеем и не получали", - резюмировал он."Честно говоря, очень сильно мы были удивлены тому, что Минск обвиняют в том, что он последовательно создает и поощряет нелегальную миграцию в страны ЕС из Ближнего Востока и Севера Африки", - добавил Лукьянцев. Он подчеркнул, что в последнее время давление на Минск возросло: это и внешнее давление, и угроза безопасности внутри страны."И в этих условиях правоохранительным органам Республики Беларусь приходится концентрировать свои отнюдь не безграничные силы на то, чтобы поддерживать стабильной ситуацию внутри своей страны. Что касается каких-то претензий, вопросов, которые возникают у приграничных с Белоруссией государств-членов ЕС, то в общем-то рекомендации, которые мы хотели бы высказывать и высказываем, это то, что им требуется наладить конструктивный диалог прежде всего с белорусскими властями", - добавил дипломат.В последнее время Литва, Латвия и Польша заявляют о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".Читайте полный текст интервью Григория Лукьянцева >>
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в мире, литва, белоруссия, александр лукашенко, григорий лукьянцев, россия
09:58 30.08.2021 (обновлено: 10:09 30.08.2021)
Российский МИД прокомментировал ситуацию на границе Белоруссии и Литвы
МИД: среди нелегальных мигрантов на границе Белоруссии и Литвы могут быть россияне
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости.
В МИД РФ
не исключают, что среди нелегальных мигрантов на границе Белоруссии
и Литвы
могут быть россияне, но никаких конкретных имен от Вильнюса пока не получали, заявил в интервью РИА Новости уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев
.
"Что касается заявлений по поводу граждан РФ, то мы не исключаем, что среди мигрантов, которые находятся в приграничной зоне, могут быть и граждане РФ, но каких-либо официальных уведомлений, конкретных имен мы не получали от литовской стороны", - сказал Лукьянцев.
Дипломат добавил, что все подобные обращения при получении будут рассмотрены и изучены. "Но если такие факты подтвердятся, то возвращение на территорию РФ данных лиц должно осуществляться в полном соответствии с соглашением о реадмиссии между РФ и ЕС, которое в свое время в 2006 году 25 мая было заключено. Пока мы конкретных данных не имеем и не получали", - резюмировал он.
"Честно говоря, очень сильно мы были удивлены тому, что Минск обвиняют в том, что он последовательно создает и поощряет нелегальную миграцию в страны ЕС из Ближнего Востока и Севера Африки", - добавил Лукьянцев. Он подчеркнул, что в последнее время давление на Минск возросло: это и внешнее давление, и угроза безопасности внутри страны.
"И в этих условиях правоохранительным органам Республики Беларусь приходится концентрировать свои отнюдь не безграничные силы на то, чтобы поддерживать стабильной ситуацию внутри своей страны. Что касается каких-то претензий, вопросов, которые возникают у приграничных с Белоруссией государств-членов ЕС, то в общем-то рекомендации, которые мы хотели бы высказывать и высказываем, это то, что им требуется наладить конструктивный диалог прежде всего с белорусскими властями", - добавил дипломат.
В последнее время Литва, Латвия
и Польша
заявляют о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Президент Белоруссии Александр Лукашенко
заявлял, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".