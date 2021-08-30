https://ria.ru/20210830/granitsa-1747789204.html

Российский МИД прокомментировал ситуацию на границе Белоруссии и Литвы

Российский МИД прокомментировал ситуацию на границе Белоруссии и Литвы - РИА Новости, 30.08.2021

Российский МИД прокомментировал ситуацию на границе Белоруссии и Литвы

В МИД РФ не исключают, что среди нелегальных мигрантов на границе Белоруссии и Литвы могут быть россияне, но никаких конкретных имен от Вильнюса пока не... РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T09:58

2021-08-30T09:58

2021-08-30T10:09

в мире

литва

белоруссия

александр лукашенко

григорий лукьянцев

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/0d/1745676131_0:130:3062:1852_1920x0_80_0_0_0de3dafb7b795b745f7eec76f0c685c9.jpg

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. В МИД РФ не исключают, что среди нелегальных мигрантов на границе Белоруссии и Литвы могут быть россияне, но никаких конкретных имен от Вильнюса пока не получали, заявил в интервью РИА Новости уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев.Дипломат добавил, что все подобные обращения при получении будут рассмотрены и изучены. "Но если такие факты подтвердятся, то возвращение на территорию РФ данных лиц должно осуществляться в полном соответствии с соглашением о реадмиссии между РФ и ЕС, которое в свое время в 2006 году 25 мая было заключено. Пока мы конкретных данных не имеем и не получали", - резюмировал он."Честно говоря, очень сильно мы были удивлены тому, что Минск обвиняют в том, что он последовательно создает и поощряет нелегальную миграцию в страны ЕС из Ближнего Востока и Севера Африки", - добавил Лукьянцев. Он подчеркнул, что в последнее время давление на Минск возросло: это и внешнее давление, и угроза безопасности внутри страны."И в этих условиях правоохранительным органам Республики Беларусь приходится концентрировать свои отнюдь не безграничные силы на то, чтобы поддерживать стабильной ситуацию внутри своей страны. Что касается каких-то претензий, вопросов, которые возникают у приграничных с Белоруссией государств-членов ЕС, то в общем-то рекомендации, которые мы хотели бы высказывать и высказываем, это то, что им требуется наладить конструктивный диалог прежде всего с белорусскими властями", - добавил дипломат.В последнее время Литва, Латвия и Польша заявляют о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".Читайте полный текст интервью Григория Лукьянцева >>

https://ria.ru/20210805/lukashenko-1744485426.html

литва

белоруссия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, литва, белоруссия, александр лукашенко, григорий лукьянцев, россия