Онлайн-брифинг министра ЕЭК Гегама Варданяна
6 сентября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-брифинг в формате видеомоста Москва – Бишкек – Ереван – Минск – Нур-Султан министра по внутренним рынкам, информатизации и информационно-коммуникационным технологиям Евразийской экономической комиссии Гегама ВАРДАНЯНА.
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Участники в Бишкеке, Ереване, Минске, Нур-Султане:
- представители СМИ.
В рамках мероприятия речь пойдет об унифицированной поисковой системе "Работа без границ", вступившей в действие на евразийском пространстве с 1 июля, о новых инициативах технического регулирования ЕАЭС, о концепции цифровой платформы ЕАЭС, а также о том, как ведется работа над Соглашением об обороте данных.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники в Бишкеке, Ереване, Минске, Нур-Султане:
- представители СМИ.
В рамках мероприятия речь пойдет об унифицированной поисковой системе "Работа без границ", вступившей в действие на евразийском пространстве с 1 июля, о новых инициативах технического регулирования ЕАЭС, о концепции цифровой платформы ЕАЭС, а также о том, как ведется работа над Соглашением об обороте данных.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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