https://ria.ru/20210830/gegam-vardanyan-1747788713.html

Онлайн-брифинг министра ЕЭК Гегама Варданяна

Онлайн-брифинг министра ЕЭК Гегама Варданяна - РИА Новости, 30.08.2021

Онлайн-брифинг министра ЕЭК Гегама Варданяна

6 сентября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-брифинг в формате видеомоста Москва – Бишкек – Ереван – Минск – Нур-Султан министра по внутренним рынкам, информатизации и информационно-коммуникационным технологиям Евразийской экономической комиссии Гегама ВАРДАНЯНА.

2021-08-30T09:55

2021-08-30T09:55

2021-08-30T09:55

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Задать вопросУчастники в Бишкеке, Ереване, Минске, Нур-Султане:- представители СМИ.В рамках мероприятия речь пойдет об унифицированной поисковой системе "Работа без границ", вступившей в действие на евразийском пространстве с 1 июля, о новых инициативах технического регулирования ЕАЭС, о концепции цифровой платформы ЕАЭС, а также о том, как ведется работа над Соглашением об обороте данных.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы