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В Сочи возбудили дело против мужчины, сбившего на электросамокате девочку
В Сочи возбудили дело против мужчины, сбившего на электросамокате девочку - РИА Новости, 30.08.2021
В Сочи возбудили дело против мужчины, сбившего на электросамокате девочку
Уголовное дело завели в отношении мужчины, который на электросамокате сбил девочку в Сочи, сообщила пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю. РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T19:24
2021-08-30T19:24
2021-08-30T19:27
происшествия
краснодарский край
сочи
следственный комитет россии (ск рф)
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СОЧИ, 30 авг – РИА Новости. Уголовное дело завели в отношении мужчины, который на электросамокате сбил девочку в Сочи, сообщила пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю.Ранее в СМИ появилось видео, на котором мужчина едет по улице Конституции в Сочи на электросамокате, сбивает ребенка и проезжает дальше, не останавливаясь. По версии следствия, пострадавшей девочке меньше 2 лет, у нее диагностирован перелом лобной кости, она находится в больнице под наблюдением врачей."Следственным отделом по Центральному району города Сочи СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении 44-летнего мужчины, подозреваемого в неосторожном причинении тяжкого вреда здоровью малолетней девочке (ч.1 ст.118 УК РФ)", - говорится в сообщении.Сообщается, что подозреваемый признал свою вину и высказал готовность помочь девочке в реабилитации. Обстоятельства произошедшего уточняются, в том числе проверяется техническая исправность самоката, назначена судебно-медицинская экспертиза.
https://ria.ru/20210819/dtp-1746300290.html
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происшествия, краснодарский край, сочи, следственный комитет россии (ск рф), россия
19:24 30.08.2021 (обновлено: 19:27 30.08.2021)
В Сочи возбудили дело против мужчины, сбившего на электросамокате девочку
Уголовное дело возбудили против мужчины, который на электросамокате сбил девочку в Сочи