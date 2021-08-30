https://ria.ru/20210830/elektrosamokat-1747889385.html

В Сочи возбудили дело против мужчины, сбившего на электросамокате девочку

В Сочи возбудили дело против мужчины, сбившего на электросамокате девочку - РИА Новости, 30.08.2021

В Сочи возбудили дело против мужчины, сбившего на электросамокате девочку

Уголовное дело завели в отношении мужчины, который на электросамокате сбил девочку в Сочи, сообщила пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю. РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T19:24

2021-08-30T19:24

2021-08-30T19:27

происшествия

краснодарский край

сочи

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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СОЧИ, 30 авг – РИА Новости. Уголовное дело завели в отношении мужчины, который на электросамокате сбил девочку в Сочи, сообщила пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю.Ранее в СМИ появилось видео, на котором мужчина едет по улице Конституции в Сочи на электросамокате, сбивает ребенка и проезжает дальше, не останавливаясь. По версии следствия, пострадавшей девочке меньше 2 лет, у нее диагностирован перелом лобной кости, она находится в больнице под наблюдением врачей."Следственным отделом по Центральному району города Сочи СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении 44-летнего мужчины, подозреваемого в неосторожном причинении тяжкого вреда здоровью малолетней девочке (ч.1 ст.118 УК РФ)", - говорится в сообщении.Сообщается, что подозреваемый признал свою вину и высказал готовность помочь девочке в реабилитации. Обстоятельства произошедшего уточняются, в том числе проверяется техническая исправность самоката, назначена судебно-медицинская экспертиза.

https://ria.ru/20210819/dtp-1746300290.html

краснодарский край

сочи

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, краснодарский край, сочи, следственный комитет россии (ск рф), россия