https://ria.ru/20210830/domodedovo-1747890980.html
Второй кабинет для КТ появился в домодедовской больнице
Второй кабинет для КТ появился в домодедовской больнице - РИА Новости, 30.08.2021
Второй кабинет для КТ появился в домодедовской больнице
В больнице города Домодедово открылся новый кабинет для компьютерной томографии. Новый аппарат для КТ установили в рамках нацпроекта "Здравоохранение" по... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T19:44
2021-08-30T19:44
2021-08-30T19:44
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
светлана стригункова
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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. В больнице города Домодедово открылся новый кабинет для компьютерной томографии. Новый аппарат для КТ установили в рамках нацпроекта "Здравоохранение" по поручению губернатора МО Андрея Воробьева. Об этом сообщил телеканал "360"."Задача – сделать диагностику качественной и доступной всем жителям Подмосковья. Очень важно, что специалисты смогут своевременно выявлять онкологические патологии", – отметила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.С помощью КТ-аппарата можно выявлять воспаления и опухоли. Новое современное оборудование позволяет создавать цифровые изображения в формате 3D высокого разрешения.Кабинет КТ-диагностики будет работать с понедельника по пятницу, с 8:00 до 20:00 в больнице города Домодедово по адресу: улица Пирогова, дом № 9.
https://ria.ru/20210827/bolnitsy-1747554314.html
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московская область (подмосковье), светлана стригункова