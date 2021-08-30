https://ria.ru/20210830/dilanyan-1747831881.html
Актер из "Кухни" и "Ворониных" Артур Диланян умер во время спектакля
Актер из "Кухни" и "Ворониных" Артур Диланян умер во время спектакля - РИА Новости, 30.08.2021
Актер из "Кухни" и "Ворониных" Артур Диланян умер во время спектакля
Актер и режиссер Артур Диланян умер во время спектакля, следует из сообщения, опубликованного на странице Армянского театра ВКонтакте. РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T14:14
2021-08-30T14:14
2021-08-30T14:15
культура
общество
кино и сериалы
театр
россия
артур диланян
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1e/1747830781_0:461:720:866_1920x0_80_0_0_4df8e688f7a9f3e19eccaddbd555b9f7.jpg
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Актер и режиссер Артур Диланян умер во время спектакля, следует из сообщения, опубликованного на странице Армянского театра ВКонтакте."На сцене скончался наш друг, коллега, наш родной человек. <…> Ощущение кошмарного сна", — написали его коллеги.Согласно публикации, причиной смерти стала остановка сердца.Диланяну было 59 лет.Он также играл в популярных российских сериалах — "Воронины", "Кухня", "Последний из Магикян", "Джокер", "Пятницкий" и "Дважды два".
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1e/1747830781_0:393:720:933_1920x0_80_0_0_9ace9adc772efe042804c3cc334c5e6d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, кино и сериалы, театр, россия, артур диланян
14:14 30.08.2021 (обновлено: 14:15 30.08.2021)
Актер из "Кухни" и "Ворониных" Артур Диланян умер во время спектакля
Актер Артур Диланян, сыгравший в "Кухне" и "Ворониных", умер во время спектакля
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости.
Актер и режиссер Артур Диланян
умер во время спектакля, следует из сообщения, опубликованного на странице Армянского театра ВКонтакте
.
"На сцене скончался наш друг, коллега, наш родной человек. <…> Ощущение кошмарного сна", — написали его коллеги.
Согласно публикации, причиной смерти стала остановка сердца.
Он также играл в популярных российских сериалах — "Воронины", "Кухня", "Последний из Магикян", "Джокер", "Пятницкий" и "Дважды два".