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Актер из "Кухни" и "Ворониных" Артур Диланян умер во время спектакля

Актер из "Кухни" и "Ворониных" Артур Диланян умер во время спектакля - РИА Новости, 30.08.2021

Актер из "Кухни" и "Ворониных" Артур Диланян умер во время спектакля

Актер и режиссер Артур Диланян умер во время спектакля, следует из сообщения, опубликованного на странице Армянского театра ВКонтакте. РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T14:14

2021-08-30T14:14

2021-08-30T14:15

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артур диланян

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Актер и режиссер Артур Диланян умер во время спектакля, следует из сообщения, опубликованного на странице Армянского театра ВКонтакте."На сцене скончался наш друг, коллега, наш родной человек. <…> Ощущение кошмарного сна", — написали его коллеги.Согласно публикации, причиной смерти стала остановка сердца.Диланяну было 59 лет.Он также играл в популярных российских сериалах — "Воронины", "Кухня", "Последний из Магикян", "Джокер", "Пятницкий" и "Дважды два".

россия

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2021

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общество, кино и сериалы, театр, россия, артур диланян