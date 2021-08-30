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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
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Актер из "Кухни" и "Ворониных" Артур Диланян умер во время спектакля
Актер из "Кухни" и "Ворониных" Артур Диланян умер во время спектакля - РИА Новости, 30.08.2021
Актер из "Кухни" и "Ворониных" Артур Диланян умер во время спектакля
Актер и режиссер Артур Диланян умер во время спектакля, следует из сообщения, опубликованного на странице Армянского театра ВКонтакте. РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T14:14
2021-08-30T14:15
культура
общество
кино и сериалы
театр
россия
артур диланян
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Актер и режиссер Артур Диланян умер во время спектакля, следует из сообщения, опубликованного на странице Армянского театра ВКонтакте."На сцене скончался наш друг, коллега, наш родной человек. &lt;…&gt; Ощущение кошмарного сна", — написали его коллеги.Согласно публикации, причиной смерти стала остановка сердца.Диланяну было 59 лет.Он также играл в популярных российских сериалах — "Воронины", "Кухня", "Последний из Магикян", "Джокер", "Пятницкий" и "Дважды два".
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общество, кино и сериалы, театр, россия, артур диланян
14:14 30.08.2021 (обновлено: 14:15 30.08.2021)
 
Актер из "Кухни" и "Ворониных" Артур Диланян умер во время спектакля

Актер Артур Диланян, сыгравший в "Кухне" и "Ворониных", умер во время спектакля

© Фото : Артур Диланян/FacebookАртур Диланян
Артур Диланян - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© Фото : Артур Диланян/Facebook
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Актер и режиссер Артур Диланян умер во время спектакля, следует из сообщения, опубликованного на странице Армянского театра ВКонтакте.
"На сцене скончался наш друг, коллега, наш родной человек. <…> Ощущение кошмарного сна", — написали его коллеги.
Согласно публикации, причиной смерти стала остановка сердца.
Диланяну было 59 лет.
Он также играл в популярных российских сериалах — "Воронины", "Кухня", "Последний из Магикян", "Джокер", "Пятницкий" и "Дважды два".
 
КультураОбществоКино и сериалыТеатрРоссияАртур Диланян
 
 
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