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РКК "Энергия": поставщика датчика ориентации "Науки" ждет разбирательство
РКК "Энергия": поставщика датчика ориентации "Науки" ждет разбирательство - РИА Новости, 30.08.2021
РКК "Энергия": поставщика датчика ориентации "Науки" ждет разбирательство
Датчик системы ориентации отказал на модуле "Наука" во время его полета к МКС, но сохранить ориентацию помогли дублирующие системы - с поставщиком отказавшего... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T12:09
2021-08-30T12:10
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ркк "энергия"
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Датчик системы ориентации отказал на модуле "Наука" во время его полета к МКС, но сохранить ориентацию помогли дублирующие системы - с поставщиком отказавшего оборудования будет проведено разбирательство.Об этом заявил в интервью РИА Новости генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации "Энергия", руководитель полета российского сегмента МКС, космонавт, дважды Герой Советского Союза Владимир Соловьев.Модуль "Наука" был запущен в космос 21 июля и причалил к МКС 29-го числа. Во время полета на "Науке" произошел ряд отказов систем, которые были успешно парированы наземными специалистами.В частности, ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщил РИА Новости, что во время полета к станции на модуле было зафиксировано отсутствие сигнала с двух датчиков инфракрасной вертикали и с одного из двух звездных датчиков. К моменту сближения была восстановлена стабильная работа обоих звездных датчиков, отвечающих за точную ориентацию "Науки".Читайте полный текст интервью Владимира Соловьева &gt;&gt;
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роскосмос, ркк "энергия", космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), космос, россия
12:09 30.08.2021 (обновлено: 12:10 30.08.2021)
 
РКК "Энергия": поставщика датчика ориентации "Науки" ждет разбирательство

Генконструктор РКК "Энергия": поставщика датчика ориентации "Науки" ждет разбирательство

© Фото : космонавт "Роскосмоса" Олег НовицкийМодуль "Наука" в составе МКС
Модуль Наука в составе МКС - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© Фото : космонавт "Роскосмоса" Олег Новицкий
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Датчик системы ориентации отказал на модуле "Наука" во время его полета к МКС, но сохранить ориентацию помогли дублирующие системы - с поставщиком отказавшего оборудования будет проведено разбирательство.
Об этом заявил в интервью РИА Новости генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации "Энергия", руководитель полета российского сегмента МКС, космонавт, дважды Герой Советского Союза Владимир Соловьев.
"По замечаниям к датчикам инфракрасной вертикали мы еще проведем разбирательство с производителями, но резервирование и дублирование за счет звездных датчиков позволили сохранить режимы ориентации модуля", - рассказал он.
Модуль "Наука" был запущен в космос 21 июля и причалил к МКС 29-го числа. Во время полета на "Науке" произошел ряд отказов систем, которые были успешно парированы наземными специалистами.
В частности, ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщил РИА Новости, что во время полета к станции на модуле было зафиксировано отсутствие сигнала с двух датчиков инфракрасной вертикали и с одного из двух звездных датчиков. К моменту сближения была восстановлена стабильная работа обоих звездных датчиков, отвечающих за точную ориентацию "Науки".
Читайте полный текст интервью Владимира Соловьева >>
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