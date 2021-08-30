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РКК "Энергия": поставщика датчика ориентации "Науки" ждет разбирательство

РКК "Энергия": поставщика датчика ориентации "Науки" ждет разбирательство - РИА Новости, 30.08.2021

РКК "Энергия": поставщика датчика ориентации "Науки" ждет разбирательство

Датчик системы ориентации отказал на модуле "Наука" во время его полета к МКС, но сохранить ориентацию помогли дублирующие системы - с поставщиком отказавшего... РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T12:09

2021-08-30T12:09

2021-08-30T12:10

роскосмос

ркк "энергия"

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

космос

россия

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Датчик системы ориентации отказал на модуле "Наука" во время его полета к МКС, но сохранить ориентацию помогли дублирующие системы - с поставщиком отказавшего оборудования будет проведено разбирательство.Об этом заявил в интервью РИА Новости генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации "Энергия", руководитель полета российского сегмента МКС, космонавт, дважды Герой Советского Союза Владимир Соловьев.Модуль "Наука" был запущен в космос 21 июля и причалил к МКС 29-го числа. Во время полета на "Науке" произошел ряд отказов систем, которые были успешно парированы наземными специалистами.В частности, ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщил РИА Новости, что во время полета к станции на модуле было зафиксировано отсутствие сигнала с двух датчиков инфракрасной вертикали и с одного из двух звездных датчиков. К моменту сближения была восстановлена стабильная работа обоих звездных датчиков, отвечающих за точную ориентацию "Науки".Читайте полный текст интервью Владимира Соловьева >>

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роскосмос, ркк "энергия", космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), космос, россия