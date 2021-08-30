https://ria.ru/20210830/bezopasnost-1747881307.html
В США предложили выделить деньги для укрепления безопасности Украины
В США предложили выделить деньги для укрепления безопасности Украины - РИА Новости, 30.08.2021
В США предложили выделить деньги для укрепления безопасности Украины
Палата представителей конгресса США предлагает включить выделение $275 миллионов помощи Украине в целях укрепления ее безопасности в оборонный бюджет... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T18:37
2021-08-30T18:37
2021-08-30T19:20
в мире
украина
сша
конгресс сша
киев
вашингтон (город)
джо байден
владимир зеленский
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ВАШИНГТОН, 30 авг – РИА Новости. Палата представителей конгресса США предлагает включить выделение $275 миллионов помощи Украине в целях укрепления ее безопасности в оборонный бюджет Соединенных Штатов на 2022 финансовый год.В проекте бюджета, подготовленном комитетом сената по вооруженным силам, содержится предложение "выделить 275 миллионов долларов Инициативе содействия безопасности Украине для поддержки и помощи украинским вооруженным силам".Следующий финансовый год в США начинается 1 октября 2021 года.Проект бюджета был обнародован на фоне готовящейся встречи президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского в Вашингтоне. Их переговоры перенесены с 31 августа на 1 сентября в связи с эвакуацией американских граждан из Афганистана, эту информацию подтвердил Белый дом.Как заявил ранее в интервью газете Financial Times один из советников президента Украины, на предстоящей встрече с Байденом Зеленский будет настаивать на увеличении объема американской военной помощи Киеву, а также на выпуске облигаций под гарантию США для содействия в восстановлении инфраструктуры и перезагрузки экономики.На минувшей неделе Байден распорядился выделить Украине помощь в размере до 60 миллионов долларов за счет средств Пентагона.
https://ria.ru/20210826/potok-1747422467.html
https://ria.ru/20210827/panina-1747608443.html
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в мире, украина, сша, конгресс сша, киев, вашингтон (город), джо байден, владимир зеленский, министерство обороны сша
18:37 30.08.2021 (обновлено: 19:20 30.08.2021)
В США предложили выделить деньги для укрепления безопасности Украины
Конгресс США предложил выделить 275 миллионов долларов для укрепления безопасности Украины