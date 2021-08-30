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В Удмуртии ветеринарные службы получили 11 современных автомобилей
В Удмуртии ветеринарные службы получили 11 современных автомобилей - РИА Новости, 30.08.2021
В Удмуртии ветеринарные службы получили 11 современных автомобилей
Ветеринарные службы Удмуртии получили 11 новых автомобилей, сообщил глава республики Александр Бречалов. РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T19:17
2021-08-30T19:17
2021-08-30T19:17
удмуртская республика
общество
удмуртская республика (удмуртия)
александр бречалов
россия
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УФА, 30 авг – РИА Новости. Ветеринарные службы Удмуртии получили 11 новых автомобилей, сообщил глава республики Александр Бречалов.По его словам, автомобили приобретены за счет средств республиканского бюджета, а пять из них – в рамках госпрограммы по обеспечению эпизоотического благополучия."Машины станут хорошей поддержкой для службы – ежедневно ветеринарам в районах приходится проезжать не один десяток километров по запросам сельскохозяйственных предприятий и жителей", - написал в соцсети глава Удмуртии.
https://ria.ru/20210731/udmurtiya-1743733842.html
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общество, удмуртская республика (удмуртия), александр бречалов, россия
В Удмуртии ветеринарные службы получили 11 современных автомобилей
Глава Удмуртии Бречалов: ветеринарные службы региона получили 11 новых автомобилей