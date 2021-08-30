https://ria.ru/20210830/avtomobili-1747888615.html

В Удмуртии ветеринарные службы получили 11 современных автомобилей

В Удмуртии ветеринарные службы получили 11 современных автомобилей - РИА Новости, 30.08.2021

В Удмуртии ветеринарные службы получили 11 современных автомобилей

Ветеринарные службы Удмуртии получили 11 новых автомобилей, сообщил глава республики Александр Бречалов. РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T19:17

2021-08-30T19:17

2021-08-30T19:17

удмуртская республика

общество

удмуртская республика (удмуртия)

александр бречалов

россия

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УФА, 30 авг – РИА Новости. Ветеринарные службы Удмуртии получили 11 новых автомобилей, сообщил глава республики Александр Бречалов.По его словам, автомобили приобретены за счет средств республиканского бюджета, а пять из них – в рамках госпрограммы по обеспечению эпизоотического благополучия."Машины станут хорошей поддержкой для службы – ежедневно ветеринарам в районах приходится проезжать не один десяток километров по запросам сельскохозяйственных предприятий и жителей", - написал в соцсети глава Удмуртии.

https://ria.ru/20210731/udmurtiya-1743733842.html

удмуртская республика (удмуртия)

россия

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общество, удмуртская республика (удмуртия), александр бречалов, россия