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Удмуртская Республика
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В Удмуртии ветеринарные службы получили 11 современных автомобилей
В Удмуртии ветеринарные службы получили 11 современных автомобилей - РИА Новости, 30.08.2021
В Удмуртии ветеринарные службы получили 11 современных автомобилей
Ветеринарные службы Удмуртии получили 11 новых автомобилей, сообщил глава республики Александр Бречалов. РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T19:17
2021-08-30T19:17
удмуртская республика
общество
удмуртская республика (удмуртия)
александр бречалов
россия
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УФА, 30 авг – РИА Новости. Ветеринарные службы Удмуртии получили 11 новых автомобилей, сообщил глава республики Александр Бречалов.По его словам, автомобили приобретены за счет средств республиканского бюджета, а пять из них – в рамках госпрограммы по обеспечению эпизоотического благополучия."Машины станут хорошей поддержкой для службы – ежедневно ветеринарам в районах приходится проезжать не один десяток километров по запросам сельскохозяйственных предприятий и жителей", - написал в соцсети глава Удмуртии.
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общество, удмуртская республика (удмуртия), александр бречалов, россия
19:17 30.08.2021
 
В Удмуртии ветеринарные службы получили 11 современных автомобилей

Глава Удмуртии Бречалов: ветеринарные службы региона получили 11 новых автомобилей

CC BY-SA 4.0 / Alexander Ermolaev / Комплекс зданий УдГУИжевск
Ижевск - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
CC BY-SA 4.0 / Alexander Ermolaev / Комплекс зданий УдГУ
Читать ria.ru в
УФА, 30 авг – РИА Новости. Ветеринарные службы Удмуртии получили 11 новых автомобилей, сообщил глава республики Александр Бречалов.

"Одиннадцать автомобилей сегодня пополнили автопарк ветеринарной службы республики. Грузопассажирские семиместные УАЗы сегодня уехали в Алнашский, Глазовский, Игринский, Увинский, Завьяловский и Воткинский районы. Новые машины оснащены специальным дезинфицирующим оборудованием для профилактики инфекционных заболеваний животных", - рассказал Бречалов на своей странице в "ВКонтакте".

По его словам, автомобили приобретены за счет средств республиканского бюджета, а пять из них – в рамках госпрограммы по обеспечению эпизоотического благополучия.
"Машины станут хорошей поддержкой для службы – ежедневно ветеринарам в районах приходится проезжать не один десяток километров по запросам сельскохозяйственных предприятий и жителей", - написал в соцсети глава Удмуртии.
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Удмуртская РеспубликаОбществоУдмуртская Республика (Удмуртия)Александр БречаловРоссия
 
 
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