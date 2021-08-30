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Финансист посоветовал, какие активы стоит покупать и держать вечно
Финансист посоветовал, какие активы стоит покупать и держать вечно - РИА Новости, 30.08.2021
Финансист посоветовал, какие активы стоит покупать и держать вечно
К вечным активам можно отнести собственный бизнес, который можно передавать, например, по наследству, золото, недвижимость и произведения искусства, рассказал... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T03:14
2021-08-30T03:14
2021-08-30T03:14
экономика
андрей верников
россия
нассим талеб
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. К вечным активам можно отнести собственный бизнес, который можно передавать, например, по наследству, золото, недвижимость и произведения искусства, рассказал агентству "Прайм" руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИГ "Универ Капитал" Андрей Верников.Он советует также обратить внимание на недвижимость и произведения искусства, цитируя экономиста Нассима Талеба, который считал, что, "если картина написана 400 лет назад и сейчас высоко котируется, то она будет высоко котироваться еще 400 лет".При этом Верников исключает из списка вечных активов ценные акции. Собеседник агентства полагает, что бумаги даже компаний "с великими именами", могут быть "поражены черным лебедем".
https://ria.ru/20210827/vlozhenie-1747442460.html
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экономика, андрей верников, россия, нассим талеб
Финансист посоветовал, какие активы стоит покупать и держать вечно
Финансист Верников: бизнес, золото, недвижимость, искусство можно отнести к вечным активам