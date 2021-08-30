https://ria.ru/20210830/afganistan-1747909694.html

В США заявили, что не контролируют воздушное движение в аэропорту Кабула

В США заявили, что не контролируют воздушное движение в аэропорту Кабула - РИА Новости, 30.08.2021

В США заявили, что не контролируют воздушное движение в аэропорту Кабула

США больше не контролируют воздушное движение в аэропорту Кабула, говорится в заявлении федерального управления гражданской авиации США. РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T23:42

2021-08-30T23:42

2021-08-30T23:49

захват власти в афганистане талибами

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сша

кабул (город)

афганистан

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ВАШИНГТОН, 30 авг - РИА Новости. США больше не контролируют воздушное движение в аэропорту Кабула, говорится в заявлении федерального управления гражданской авиации США."Вступает в силу незамедлительно - международный аэропорт Хамида Карзая не находится под каким-либо контролем. Контроль воздушного движения и работы служб аэропорта не доступен", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте управления.Управление призывает к повышенной осторожности самолеты, направляющиеся из Кабула, в Кабул или через афганскую столицу.Ранее СМИ со ссылкой на источники заявили, что последний эвакуационный борт США вылетел из Кабула, на этом кампания Штатов в Афганистане завершена.

https://ria.ru/20210830/kabul-1747808163.html

сша

кабул (город)

афганистан

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в мире, сша, кабул (город), афганистан