https://ria.ru/20210830/afganistan-1747909536.html
США объявили о завершении миссии в Афганистане
США объявили о завершении миссии в Афганистане - РИА Новости, 30.08.2021
США объявили о завершении миссии в Афганистане
Войска США из Афганистана выведены, миссия в республике завершена, заявил представитель Пентагона генерал Кеннет Маккензи. РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T23:38
2021-08-30T23:38
2021-08-30T23:45
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 30 авг - РИА Новости. Войска США из Афганистана выведены, миссия в республике завершена, заявил представитель Пентагона генерал Кеннет Маккензи.
https://ria.ru/20210829/afganistan-1747702878.html
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в мире, сша, министерство обороны сша
23:38 30.08.2021 (обновлено: 23:45 30.08.2021)
США объявили о завершении миссии в Афганистане
Пентагон заявил о завершении миссии США в Афганистане