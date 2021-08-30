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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210830/afganistan-1747809586.html
В МИД допустили вероятность повторения ударов США в Афганистане
В МИД допустили вероятность повторения ударов США в Афганистане - РИА Новости, 30.08.2021
В МИД допустили вероятность повторения ударов США в Афганистане
Нельзя исключать в будущем новые удары США в Афганистане, заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T11:59
2021-08-30T12:14
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
азия
нато
замир кабулов
россия
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Нельзя исключать в будущем новые удары США в Афганистане, заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.Ранее военные США сообщали, что нанесли авиаудар по автомобилю в Кабуле, он был уничтожен в воскресенье американским беспилотником в столице Афганистана, поскольку перевозил большое количество взрывчатки и представлял непосредственную угрозу кабульскому аэропорту. По данным СМИ, жертвами удара стали 12 человек. Согласно заявлению Центрального командования Соединенных Штатов, ответственного за операцию, цель была связана с террористической группировкой "Исламское государство - Вилаят Хорасан" * (запрещена в РФ), которую США обвиняют в недавнем взрыве у аэропорта, унесшем жизни 13 американских военнослужащих."Такие ситуации нельзя исключать", - сказал Кабулов в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос, о возможности повторения ударов США.В первой декаде августа талибы (движение запрещено в РФ как террористическое) активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов страны по площади и населению. Боевики 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Эвакуация иностранцев и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО. Талибы заявили, что не намерены предоставлять американцам отсрочку для эвакуации граждан США после 31 августа.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20210830/afganistan-1747806231.html
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в мире, сша, азия, нато, замир кабулов, россия
11:59 30.08.2021 (обновлено: 12:14 30.08.2021)
 
В МИД допустили вероятность повторения ударов США в Афганистане

Глава департамента МИД Кабулов: нельзя исключать в будущем новые удары США в Афганистан

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Нельзя исключать в будущем новые удары США в Афганистане, заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.
Ранее военные США сообщали, что нанесли авиаудар по автомобилю в Кабуле, он был уничтожен в воскресенье американским беспилотником в столице Афганистана, поскольку перевозил большое количество взрывчатки и представлял непосредственную угрозу кабульскому аэропорту. По данным СМИ, жертвами удара стали 12 человек. Согласно заявлению Центрального командования Соединенных Штатов, ответственного за операцию, цель была связана с террористической группировкой "Исламское государство - Вилаят Хорасан" * (запрещена в РФ), которую США обвиняют в недавнем взрыве у аэропорта, унесшем жизни 13 американских военнослужащих.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
11:40Захват власти в Афганистане талибами
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"Такие ситуации нельзя исключать", - сказал Кабулов в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос, о возможности повторения ударов США.
В первой декаде августа талибы (движение запрещено в РФ как террористическое) активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов страны по площади и населению. Боевики 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Эвакуация иностранцев и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО. Талибы заявили, что не намерены предоставлять американцам отсрочку для эвакуации граждан США после 31 августа.
* Террористическая организация, запрещенная в России
Боевики движения Талибан (террористическая организация, запрещена в России) - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
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