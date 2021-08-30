https://ria.ru/20210830/afganistan-1747806231.html

В МИД предупредили о наплыве беженцев из Афганистана

В МИД предупредили о наплыве беженцев из Афганистана - РИА Новости, 30.08.2021

В МИД предупредили о наплыве беженцев из Афганистана

Москва активно налаживает отношения с представителями новой власти в Афганистане, сообщил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго... РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T11:40

2021-08-30T11:40

2021-08-30T11:54

захват власти в афганистане талибами

в мире

сша

оон

талибан

афганистан

нато

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Москва активно налаживает отношения с представителями новой власти в Афганистане, сообщил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов."Понятно, у нас, как у многих, есть определенные озабоченности, касающиеся дальнейшей военно-политической обстановки в стране, соблюдения фундаментальных норм, прав человека. Но при всем при этом надо учитывать специфику, культурные, религиозные особенности афганского народа и не пытаться навязывать им что-либо, отталкиваясь от собственных культурных представлений – о демократии, о порядке и прочем", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Российская сторона не исключает нового наплыва беженцев из Афганистана, но эту ситуацию можно контролировать, в том числе усилиями ООН."Ждать стоит, безусловно", - сказал он в прямом эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос, стоит ли ждать наплыва афганских беженцев в Европу. По его словам, этот процесс можно будет упорядочить, поскольку сейчас ситуация не такая паническая, как ее расписывали на Западе.В первой декаде августа талибы (движение "Талибан" запрещено в РФ как террористическое) активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов страны по площади и населению. Боевики 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Эвакуация иностранцев и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО. Талибы заявили, что не намерены предоставлять американцам отсрочку для эвакуации граждан США после 31 августа.

https://ria.ru/20210828/taliby-1747695919.html

сша

афганистан

кабул

россия

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в мире, сша, оон, талибан, афганистан, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), замир кабулов, кабул, россия