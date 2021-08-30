11:40 30.08.2021 (обновлено: 11:54 30.08.2021)
В МИД предупредили о наплыве беженцев из Афганистана
Глава департамента МИД Кабулов: Россия не исключает нового наплыва беженцев из Афганистана
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Москва активно налаживает отношения с представителями новой власти в Афганистане, сообщил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.
"Понятно, у нас, как у многих, есть определенные озабоченности, касающиеся дальнейшей военно-политической обстановки в стране, соблюдения фундаментальных норм, прав человека. Но при всем при этом надо учитывать специфику, культурные, религиозные особенности афганского народа и не пытаться навязывать им что-либо, отталкиваясь от собственных культурных представлений – о демократии, о порядке и прочем", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Российская сторона не исключает нового наплыва беженцев из Афганистана, но эту ситуацию можно контролировать, в том числе усилиями ООН.
"Ждать стоит, безусловно", - сказал он в прямом эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос, стоит ли ждать наплыва афганских беженцев в Европу. По его словам, этот процесс можно будет упорядочить, поскольку сейчас ситуация не такая паническая, как ее расписывали на Западе.
"Меня очень удивило заявление Управления комиссара по делам беженцев ООН о том, что 500 тысяч афганцев собирается покинуть страну. Во-первых, насколько мне известно, ооновцы неделю или раньше назад покинули дружно Афганистан. Откуда они берут эти данные, с какого потолка? Чтобы ооновцам точно знать ситуацию на местах, им прежде всего надо возвращаться на место, работать в контакте с местным населением. Собственно, для этого они туда направлялись, и они обязаны выполнять свою работу", - сказал российский дипломат.
В первой декаде августа талибы (движение "Талибан" запрещено в РФ как террористическое) активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов страны по площади и населению. Боевики 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Эвакуация иностранцев и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО. Талибы заявили, что не намерены предоставлять американцам отсрочку для эвакуации граждан США после 31 августа.