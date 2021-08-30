https://ria.ru/20210830/afganistan-1747794094.html

Талибы арестовали экс-главу совета богословов Афганистана

Талибы арестовали экс-главу совета богословов Афганистана - РИА Новости, 30.08.2021

Талибы арестовали экс-главу совета богословов Афганистана

Талибы арестовали бывшего главу совета улемов Афганистана Маулави Мохаммада Сардара Задрана, сообщил РИА Новости источник в полицейском управлении Кабула. РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T10:33

2021-08-30T10:33

2021-08-30T10:33

захват власти в афганистане талибами

в мире

талибан

афганистан

панджшер (провинция)

россия

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КАБУЛ, 30 авг - РИА Новости. Талибы арестовали бывшего главу совета улемов Афганистана Маулави Мохаммада Сардара Задрана, сообщил РИА Новости источник в полицейском управлении Кабула.Талибы подтвердили арест Задрана, но не назвали его причины.Совет улемов Афганистана в июле призвал боевиков "Талибана"* (движение запрещено в РФ как террористическое) к прекращению огня и назвал войну незаконной.В первой декаде августа талибы активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов страны по площади и населению. Боевики 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Террористическая организация, запрещенная на территории России

https://ria.ru/20210830/aeroport-1747773823.html

афганистан

панджшер (провинция)

россия

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в мире, талибан, афганистан, панджшер (провинция), россия