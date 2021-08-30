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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210830/afganistan-1747794094.html
Талибы арестовали экс-главу совета богословов Афганистана
Талибы арестовали экс-главу совета богословов Афганистана - РИА Новости, 30.08.2021
Талибы арестовали экс-главу совета богословов Афганистана
Талибы арестовали бывшего главу совета улемов Афганистана Маулави Мохаммада Сардара Задрана, сообщил РИА Новости источник в полицейском управлении Кабула. РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T10:33
2021-08-30T10:33
захват власти в афганистане талибами
в мире
талибан
афганистан
панджшер (провинция)
россия
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КАБУЛ, 30 авг - РИА Новости. Талибы арестовали бывшего главу совета улемов Афганистана Маулави Мохаммада Сардара Задрана, сообщил РИА Новости источник в полицейском управлении Кабула.Талибы подтвердили арест Задрана, но не назвали его причины.Совет улемов Афганистана в июле призвал боевиков "Талибана"* (движение запрещено в РФ как террористическое) к прекращению огня и назвал войну незаконной.В первой декаде августа талибы активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов страны по площади и населению. Боевики 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Террористическая организация, запрещенная на территории России
https://ria.ru/20210830/aeroport-1747773823.html
афганистан
панджшер (провинция)
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в мире, талибан, афганистан, панджшер (провинция), россия
10:33 30.08.2021
 
Талибы арестовали экс-главу совета богословов Афганистана

Источник: Талибы арестовали экс-главу совета богословов Афганистана

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкБоевики движения "Талибан" (террористическая организация, запрещена в России)
Боевики движения Талибан (террористическая организация, запрещена в России) - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КАБУЛ, 30 авг - РИА Новости. Талибы арестовали бывшего главу совета улемов Афганистана Маулави Мохаммада Сардара Задрана, сообщил РИА Новости источник в полицейском управлении Кабула.
Талибы подтвердили арест Задрана, но не назвали его причины.
Боевики Талибана* в районе аэропорта Кабула - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
04:20
Талибы заявили, что скоро будут полностью контролировать аэропорт Кабула
Совет улемов Афганистана в июле призвал боевиков "Талибана"* (движение запрещено в РФ как террористическое) к прекращению огня и назвал войну незаконной.
В первой декаде августа талибы активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов страны по площади и населению. Боевики 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреТалибанАфганистанПанджшер (провинция)Россия
 
 
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