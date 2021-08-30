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Талибы арестовали экс-главу совета богословов Афганистана
Талибы арестовали экс-главу совета богословов Афганистана - РИА Новости, 30.08.2021
Талибы арестовали экс-главу совета богословов Афганистана
Талибы арестовали бывшего главу совета улемов Афганистана Маулави Мохаммада Сардара Задрана, сообщил РИА Новости источник в полицейском управлении Кабула. РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T10:33
2021-08-30T10:33
2021-08-30T10:33
захват власти в афганистане талибами
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КАБУЛ, 30 авг - РИА Новости. Талибы арестовали бывшего главу совета улемов Афганистана Маулави Мохаммада Сардара Задрана, сообщил РИА Новости источник в полицейском управлении Кабула.Талибы подтвердили арест Задрана, но не назвали его причины.Совет улемов Афганистана в июле призвал боевиков "Талибана"* (движение запрещено в РФ как террористическое) к прекращению огня и назвал войну незаконной.В первой декаде августа талибы активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов страны по площади и населению. Боевики 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Террористическая организация, запрещенная на территории России
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в мире, талибан, афганистан, панджшер (провинция), россия
Талибы арестовали экс-главу совета богословов Афганистана
Источник: Талибы арестовали экс-главу совета богословов Афганистана