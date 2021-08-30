https://ria.ru/20210830/afganistan-1747782562.html
Российское посольство формирует списки на вывозные рейсы из Афганистана
Российское посольство формирует списки на вывозные рейсы из Афганистана - РИА Новости, 30.08.2021
Российское посольство формирует списки на вывозные рейсы из Афганистана
Посольство России в Кабуле формирует списки на новые вывозные рейсы из Афганистана, на них могут попасть граждане РФ, лица с видом на жительство РФ, граждане... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T08:54
2021-08-30T08:54
2021-08-30T08:54
захват власти в афганистане талибами
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Посольство России в Кабуле формирует списки на новые вывозные рейсы из Афганистана, на них могут попасть граждане РФ, лица с видом на жительство РФ, граждане стран-членов ОДКБ, заявили в понедельник в дипмиссии.Отмечается, что желающие вылететь в Россию специальными рейсами должны направить на электронную почту rusconsul-af@mail.ru копии документов, удостоверяющих личность, указав работающий контактный телефон."В ответном письме вам будет направлена анкета для заполнения и разъяснен порядок оформления на вывозные рейсы. О дате и времени вылета будет сообщено дополнительно",- говорится в сообщении.Ранее посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов заявил, что после первых вывозных рейсов покинуть Афганистан изъявили желание около 200 соотечественников - афганцев с российским гражданством.
https://ria.ru/20210828/taliby-1747695919.html
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в мире, кабул (город), афганистан, россия
Российское посольство формирует списки на вывозные рейсы из Афганистана
Посольство перечислило категории лиц, которые подлежат вывозу из Афганистана в Россию