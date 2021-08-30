Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210830/afganistan-1747782562.html
Российское посольство формирует списки на вывозные рейсы из Афганистана
Российское посольство формирует списки на вывозные рейсы из Афганистана - РИА Новости, 30.08.2021
Российское посольство формирует списки на вывозные рейсы из Афганистана
Посольство России в Кабуле формирует списки на новые вывозные рейсы из Афганистана, на них могут попасть граждане РФ, лица с видом на жительство РФ, граждане... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T08:54
2021-08-30T08:54
захват власти в афганистане талибами
в мире
кабул (город)
афганистан
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/150222/64/1502226470_0:95:1340:849_1920x0_80_0_0_8d17c9def66986c17df2217209d73a51.jpg
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Посольство России в Кабуле формирует списки на новые вывозные рейсы из Афганистана, на них могут попасть граждане РФ, лица с видом на жительство РФ, граждане стран-членов ОДКБ, заявили в понедельник в дипмиссии.Отмечается, что желающие вылететь в Россию специальными рейсами должны направить на электронную почту rusconsul-af@mail.ru копии документов, удостоверяющих личность, указав работающий контактный телефон."В ответном письме вам будет направлена анкета для заполнения и разъяснен порядок оформления на вывозные рейсы. О дате и времени вылета будет сообщено дополнительно",- говорится в сообщении.Ранее посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов заявил, что после первых вывозных рейсов покинуть Афганистан изъявили желание около 200 соотечественников - афганцев с российским гражданством.
https://ria.ru/20210828/taliby-1747695919.html
кабул (город)
афганистан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/150222/64/1502226470_42:0:1299:943_1920x0_80_0_0_5bf4a9dca799b6cc95a4a609ca013e5a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, кабул (город), афганистан, россия
08:54 30.08.2021
 
Российское посольство формирует списки на вывозные рейсы из Афганистана

Посольство перечислило категории лиц, которые подлежат вывозу из Афганистана в Россию

© Фото : страница Посольства РФ в Кабуле в FacebookПосольство РФ в Кабуле
Посольство РФ в Кабуле - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© Фото : страница Посольства РФ в Кабуле в Facebook
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Посольство России в Кабуле формирует списки на новые вывозные рейсы из Афганистана, на них могут попасть граждане РФ, лица с видом на жительство РФ, граждане стран-членов ОДКБ, заявили в понедельник в дипмиссии.

"Обращаем ваше внимание, что вывозу в Россию подлежат следующие категории граждан: граждане Российской Федерации, имеющие действительные документы, удостоверяющие личность за пределами РФ, лица, имеющие действительный вид на жительство в РФ, граждане стран-членов ОДКБ", - говорится в сообщении посольства в Twitter.

Отмечается, что желающие вылететь в Россию специальными рейсами должны направить на электронную почту rusconsul-af@mail.ru копии документов, удостоверяющих личность, указав работающий контактный телефон.
"В ответном письме вам будет направлена анкета для заполнения и разъяснен порядок оформления на вывозные рейсы. О дате и времени вылета будет сообщено дополнительно",- говорится в сообщении.
Ранее посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов заявил, что после первых вывозных рейсов покинуть Афганистан изъявили желание около 200 соотечественников - афганцев с российским гражданством.
Очередь на посадку в самолет C-17 Globemaster III ВВС США во время эвакуации в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 28.08.2021
28 августа, 22:51Захват власти в Афганистане талибами
Талибы помогали россиянам при эвакуации из Афганистана, заявил посол России
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреКабул (город)АфганистанРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:38Переговоры Путина и Лукашенко пройдут 9 сентября
14:37Парламент Эстонии не смог избрать президента страны
14:31Путин рассказал об антителах после вакцинации
14:23Названы темы для сочинения в 11-х классах в новом учебном году
14:22ФАС выдала Apple предупреждение из-за злоупотребления положением на рынке
14:19В Енисейске пьяная женщина на иномарке сбила мать с ребенком
14:17Лавров рассказал о "сильнейших атаках" на РПЦ со стороны Запада
14:15Bloomberg: Россия и Венгрия договорились о долгосрочной газовой сделке
14:14Академик призвал не бояться нашествия переносчиков лихорадки Западного Нила
14:14Актер из "Кухни" и "Ворониных" Артур Диланян умер во время спектакля
14:13Запад должен разговаривать с Россией на равных, заявил Лавров
14:10Тимура Забирова назначили чрезвычайным и полномочным послом в ОАЭ
14:06В приставке PlayStation 5 найдена серьезная проблема
14:04Собянин назвал ситуацию с COVID-19 в Москве одной из лучших в России
13:57В Уфе оштрафуют мать двух детей, выпавших из окна
13:53Кравцов прокомментировал идею о церемонии поднятия флага в школах
13:52Экс-замглавы МВД Украины Геращенко стал советником нового министра
13:49Во Владимирской области машина с подростками врезалась в дерево
13:46Официальный курс евро на вторник снизился на 22 копейки
13:39Основатель "Сорока сороков" объявил о создании новой политической партии
Лента новостейМолния