https://ria.ru/20210830/afganistan-1747782562.html

Российское посольство формирует списки на вывозные рейсы из Афганистана

Российское посольство формирует списки на вывозные рейсы из Афганистана - РИА Новости, 30.08.2021

Российское посольство формирует списки на вывозные рейсы из Афганистана

Посольство России в Кабуле формирует списки на новые вывозные рейсы из Афганистана, на них могут попасть граждане РФ, лица с видом на жительство РФ, граждане... РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T08:54

2021-08-30T08:54

2021-08-30T08:54

захват власти в афганистане талибами

в мире

кабул (город)

афганистан

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/150222/64/1502226470_0:95:1340:849_1920x0_80_0_0_8d17c9def66986c17df2217209d73a51.jpg

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Посольство России в Кабуле формирует списки на новые вывозные рейсы из Афганистана, на них могут попасть граждане РФ, лица с видом на жительство РФ, граждане стран-членов ОДКБ, заявили в понедельник в дипмиссии.Отмечается, что желающие вылететь в Россию специальными рейсами должны направить на электронную почту rusconsul-af@mail.ru копии документов, удостоверяющих личность, указав работающий контактный телефон."В ответном письме вам будет направлена анкета для заполнения и разъяснен порядок оформления на вывозные рейсы. О дате и времени вылета будет сообщено дополнительно",- говорится в сообщении.Ранее посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов заявил, что после первых вывозных рейсов покинуть Афганистан изъявили желание около 200 соотечественников - афганцев с российским гражданством.

https://ria.ru/20210828/taliby-1747695919.html

кабул (город)

афганистан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, кабул (город), афганистан, россия