https://ria.ru/20210830/aeroport-1747773823.html

Талибы заявили, что скоро будут полностью контролировать аэропорт Кабула

Талибы заявили, что скоро будут полностью контролировать аэропорт Кабула - РИА Новости, 30.08.2021

Талибы заявили, что скоро будут полностью контролировать аэропорт Кабула

Движение "Талибан"* уже контролирует часть аэропорта в Кабуле, а скоро он полностью перейдет под их контроль, об этом в интервью телекомпании NHK заявил... РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T04:20

2021-08-30T04:20

2021-08-30T04:20

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сша

талибан

афганистан

министерство обороны сша

джон кирби

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ТОКИО, 30 авг – РИА Новости. Движение "Талибан"* уже контролирует часть аэропорта в Кабуле, а скоро он полностью перейдет под их контроль, об этом в интервью телекомпании NHK заявил представитель движения Забиулла Муджахид.Интервью было записано в воскресенье, но вышло в эфир в понедельник.В минувшую в пятницу талибы заявили, что под их контроль перешли зоны в военной части аэропорта. Позже официальный представитель Пентагона Джон Кирби опроверг это, заявив, что все пока под контролем военных США. На следующий день телеканал Tolo News со ссылкой на представителей движения сообщал, что военные США оставили три входа и некоторые другие районы аэропорта в Кабуле, талибы их контролируют.В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. Военные и дипломаты CША планируют к 31 августа завершить организованную эвакуацию и покинуть страну, но обещают продолжать содействие тем иностранцам и местным жителям из групп риска, кто захочет выехать позднее.*Террористическая группировка, запрещенная на территории России.

https://radiosputnik.ria.ru/20210829/nato-1747731143.html

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афганистан

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в мире, сша, талибан, афганистан, министерство обороны сша, джон кирби