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Журналисты перед началом пресс-конференции - РИА Новости, 1920
Медиавойны
https://ria.ru/20210829/zakharova-1747734805.html
Захарова обвинила западные платформы в цензуре
Захарова обвинила западные платформы в цензуре - РИА Новости, 29.08.2021
Захарова обвинила западные платформы в цензуре
Западный мир оказался не способен поддерживать и выдерживать настоящую конкуренцию в информационном пространстве, заявила официальный представитель МИД России... РИА Новости, 29.08.2021
2021-08-29T15:31
2021-08-29T16:46
медиавойны
общество
мария захарова
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Западный мир оказался не способен поддерживать и выдерживать настоящую конкуренцию в информационном пространстве, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Когда дело дошло до конкуренции в глобальном международном пространстве, получилось, что они ее выдержать не могут. Им нужны обязательно какие-то рычаги влияния: административные, политические, силовые. Мне кажется, это одна из историй про то, как они просто не способны выдерживать конкуренцию в информационной среде", - сказала Захарова журналистам после сессии "Российские видеохостинги: основной вектор роста" в рамках Российской креативной недели.По ее мнению, именно из-за этого понадобилось модерирование материалов на платформах и в соцсетях."Нет никакой конкуренции, потому что это поле давным-давно занято, занято так, что туда не подойти... Не думаю, что историю с конкуренцией с неким международным хостингом надо забыть, но надо ее отложить. На сегодняшний день история про наши хостинги - это история про созидание", - сказала Захаров на сессии, отвечая на вопрос, как российские видеохостинги могут конкурировать с иностранными платформами.Она констатировала, что зарубежные хостинги применяют разные правила для граждан своих и других стран и меняют эти правила на ходу. Захарова назвала такой подход сегрегационным.При этом официальный представитель МИД считает, что российским видеохостингам следует закладывать возможность выхода на глобальный уровень, пока интернет-пространство еще не окончательно разделено по национальным границам.
https://ria.ru/20210405/smi-1604215832.html
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общество, мария захарова, facebook
15:31 29.08.2021 (обновлено: 16:46 29.08.2021)
 
Захарова обвинила западные платформы в цензуре

Захарова: Запад оказался не способен выдерживать конкуренцию в информационной среде

© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 29.08.2021
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Западный мир оказался не способен поддерживать и выдерживать настоящую конкуренцию в информационном пространстве, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Когда дело дошло до конкуренции в глобальном международном пространстве, получилось, что они ее выдержать не могут. Им нужны обязательно какие-то рычаги влияния: административные, политические, силовые. Мне кажется, это одна из историй про то, как они просто не способны выдерживать конкуренцию в информационной среде", - сказала Захарова журналистам после сессии "Российские видеохостинги: основной вектор роста" в рамках Российской креативной недели.
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"Нет никакой конкуренции, потому что это поле давным-давно занято, занято так, что туда не подойти... Не думаю, что историю с конкуренцией с неким международным хостингом надо забыть, но надо ее отложить. На сегодняшний день история про наши хостинги - это история про созидание", - сказала Захаров на сессии, отвечая на вопрос, как российские видеохостинги могут конкурировать с иностранными платформами.
Она констатировала, что зарубежные хостинги применяют разные правила для граждан своих и других стран и меняют эти правила на ходу. Захарова назвала такой подход сегрегационным.
При этом официальный представитель МИД считает, что российским видеохостингам следует закладывать возможность выхода на глобальный уровень, пока интернет-пространство еще не окончательно разделено по национальным границам.
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