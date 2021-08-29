https://ria.ru/20210829/zakharova-1747734805.html

Захарова обвинила западные платформы в цензуре

Захарова обвинила западные платформы в цензуре - РИА Новости, 29.08.2021

Захарова обвинила западные платформы в цензуре

Западный мир оказался не способен поддерживать и выдерживать настоящую конкуренцию в информационном пространстве, заявила официальный представитель МИД России... РИА Новости, 29.08.2021

2021-08-29T15:31

2021-08-29T15:31

2021-08-29T16:46

медиавойны

общество

мария захарова

facebook

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/16/1742439971_0:87:3016:1784_1920x0_80_0_0_ed3c2479fa3e61bdd02a5ca87ad63578.jpg

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Западный мир оказался не способен поддерживать и выдерживать настоящую конкуренцию в информационном пространстве, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Когда дело дошло до конкуренции в глобальном международном пространстве, получилось, что они ее выдержать не могут. Им нужны обязательно какие-то рычаги влияния: административные, политические, силовые. Мне кажется, это одна из историй про то, как они просто не способны выдерживать конкуренцию в информационной среде", - сказала Захарова журналистам после сессии "Российские видеохостинги: основной вектор роста" в рамках Российской креативной недели.По ее мнению, именно из-за этого понадобилось модерирование материалов на платформах и в соцсетях."Нет никакой конкуренции, потому что это поле давным-давно занято, занято так, что туда не подойти... Не думаю, что историю с конкуренцией с неким международным хостингом надо забыть, но надо ее отложить. На сегодняшний день история про наши хостинги - это история про созидание", - сказала Захаров на сессии, отвечая на вопрос, как российские видеохостинги могут конкурировать с иностранными платформами.Она констатировала, что зарубежные хостинги применяют разные правила для граждан своих и других стран и меняют эти правила на ходу. Захарова назвала такой подход сегрегационным.При этом официальный представитель МИД считает, что российским видеохостингам следует закладывать возможность выхода на глобальный уровень, пока интернет-пространство еще не окончательно разделено по национальным границам.

https://ria.ru/20210405/smi-1604215832.html

https://ria.ru/20210308/blokirovka-1600329302.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, мария захарова, facebook