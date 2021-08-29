https://ria.ru/20210829/vladivostok-1747732258.html

Японский журналист позавидовал жителям Владивостока

Японский журналист позавидовал жителям Владивостока - РИА Новости, 29.08.2021

Японский журналист позавидовал жителям Владивостока

Японский путешественник и писатель Масато Накамура назвал Владивосток сокровищем и заявил, что влюблен в этот российский город. РИА Новости, 29.08.2021

2021-08-29T15:04

2021-08-29T15:04

2021-08-29T15:57

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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Японский путешественник и писатель Масато Накамура назвал Владивосток сокровищем и заявил, что влюблен в этот российский город.По его словам, с советских времен город сильно изменился в лучшую сторону и уже не соответствует стереотипам, сложившимся в Японии о нем."Подавляющее большинство японцев живут совершенно устаревшими представлениями об этом крае и его жемчужине — Владивостоке", — пишет автор в статье для Forbes Japan, особенно отмечая полностью изменившуюся с момента распада Советского Союза инфраструктуру.Также Накамура обращает внимание на жителей города."Молодое поколение внесло очень существенные изменения в культуру и весь образ жизни города. Владивосток — это европейский город рядом с Японией", — заметил путешественник.Кроме того, Накамура подчеркивает красоту природы края."Там очень прозрачная синяя вода, и острова рядом с Владивостоком окружены волнующими морскими просторами", — восхищается автор.Он указывает, что летом на пляжах вокруг города относительно мало людей."Все это разительно отличает Владивосток от расположенной неподалеку Японии с пляжами, переполненными, как общественные бани, и с надрывающейся инфраструктурой", — рассказывает писатель.Он признал, что такая ситуация вызывает у него "хорошую зависть".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210829/ochered-1747708412.html

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https://ria.ru/20210606/yaponiya-1735875354.html

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в мире, япония, владивосток, россия