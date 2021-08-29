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Японский журналист позавидовал жителям Владивостока
Японский журналист позавидовал жителям Владивостока - РИА Новости, 29.08.2021
Японский журналист позавидовал жителям Владивостока
Японский путешественник и писатель Масато Накамура назвал Владивосток сокровищем и заявил, что влюблен в этот российский город. РИА Новости, 29.08.2021
2021-08-29T15:04
2021-08-29T15:04
2021-08-29T15:57
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Японский путешественник и писатель Масато Накамура назвал Владивосток сокровищем и заявил, что влюблен в этот российский город.По его словам, с советских времен город сильно изменился в лучшую сторону и уже не соответствует стереотипам, сложившимся в Японии о нем."Подавляющее большинство японцев живут совершенно устаревшими представлениями об этом крае и его жемчужине — Владивостоке", — пишет автор в статье для Forbes Japan, особенно отмечая полностью изменившуюся с момента распада Советского Союза инфраструктуру.Также Накамура обращает внимание на жителей города."Молодое поколение внесло очень существенные изменения в культуру и весь образ жизни города. Владивосток — это европейский город рядом с Японией", — заметил путешественник.Кроме того, Накамура подчеркивает красоту природы края."Там очень прозрачная синяя вода, и острова рядом с Владивостоком окружены волнующими морскими просторами", — восхищается автор.Он указывает, что летом на пляжах вокруг города относительно мало людей."Все это разительно отличает Владивосток от расположенной неподалеку Японии с пляжами, переполненными, как общественные бани, и с надрывающейся инфраструктурой", — рассказывает писатель.Он признал, что такая ситуация вызывает у него "хорошую зависть".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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в мире, япония, владивосток, россия
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости.
Японский путешественник и писатель Масато Накамура назвал Владивосток
сокровищем и заявил, что влюблен в этот российский город.
По его словам, с советских времен город сильно изменился в лучшую сторону и уже не соответствует стереотипам, сложившимся в Японии
о нем.
"Подавляющее большинство японцев живут совершенно устаревшими представлениями об этом крае и его жемчужине — Владивостоке", — пишет автор в статье для Forbes Japan
, особенно отмечая полностью изменившуюся с момента распада Советского Союза инфраструктуру.
Также Накамура обращает внимание на жителей города.
"Молодое поколение внесло очень существенные изменения в культуру и весь образ жизни города. Владивосток — это европейский город рядом с Японией", — заметил путешественник.
Кроме того, Накамура подчеркивает красоту природы края.
"Там очень прозрачная синяя вода, и острова рядом с Владивостоком окружены волнующими морскими просторами", — восхищается автор.
Он указывает, что летом на пляжах вокруг города относительно мало людей.
"Все это разительно отличает Владивосток от расположенной неподалеку Японии с пляжами, переполненными, как общественные бани, и с надрывающейся инфраструктурой", — рассказывает писатель.
Он признал, что такая ситуация вызывает у него "хорошую зависть".
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>