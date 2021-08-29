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Туризм
https://ria.ru/20210829/turizm-1747714342.html
Российские туристы назвали самые раздражающие вещи в регионах
Российские туристы назвали самые раздражающие вещи в регионах - РИА Новости, 29.08.2021
Российские туристы назвали самые раздражающие вещи в регионах
В поездках по стране россиян чаще всего раздражают состояние инфраструктуры и высокие цены, показало исследование SuperJob. РИА Новости, 29.08.2021
2021-08-29T10:58
2021-08-29T12:33
туризм
краснодарский край
камчатский край
калининградская область
superjob
новости - туризм
отдых в россии 2021 летом
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. В поездках по стране россиян чаще всего раздражают состояние инфраструктуры и высокие цены, показало исследование SuperJob.Специалисты опросили 2,4 тысячи респондентов в 342 населенных пунктах. При этом учитывалось посещение Краснодарского края, Дагестана, Калининградской области, Камчатского края, "Золотого кольца", Алтая, Крыма и Ставрополья в течение последних трех лет.На отсутствие сервиса и инфраструктуры обратили внимание отдыхающие в Крыму (33 процента), на Кубани (26 процентов) и Ставрополье (24 процента). На высокие цены чаще всего жаловались туристы в Краснодарском крае (36 процентов), Крыму (30 процентов) и на Камчатке (23 процента).Кроме того, отдыхавшие на Кубани посетовали на слишком большое количество туристов (25 процентов) и мусор на курортах (24 процента). В Калининградской области приезжим не понравилась переменчивая погода (десять процентов).С другой стороны, опрос жителей Кубани показал, что их раздражает отношение туристов к местной культуре (27 процентов), их невоспитанность (25 процентов) и небрежное отношение к природе (24 процента). На эти же проблемы обратили внимание жители Крыма, Ставропольского края и Алтая.
https://ria.ru/20210826/puteshestviya-1747308216.html
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краснодарский край, камчатский край, калининградская область, superjob, новости - туризм, отдых в россии 2021 летом
10:58 29.08.2021 (обновлено: 12:33 29.08.2021)
 
Российские туристы назвали самые раздражающие вещи в регионах

SuperJob: инфраструктура и цены чаще всего раздражают россиян в поездках по регионам

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОтдыхающие на берегу Черного моря в Ялте
Отдыхающие на берегу Черного моря в Ялте - РИА Новости, 1920, 29.08.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. В поездках по стране россиян чаще всего раздражают состояние инфраструктуры и высокие цены, показало исследование SuperJob.
Специалисты опросили 2,4 тысячи респондентов в 342 населенных пунктах. При этом учитывалось посещение Краснодарского края, Дагестана, Калининградской области, Камчатского края, "Золотого кольца", Алтая, Крыма и Ставрополья в течение последних трех лет.
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На отсутствие сервиса и инфраструктуры обратили внимание отдыхающие в Крыму (33 процента), на Кубани (26 процентов) и Ставрополье (24 процента). На высокие цены чаще всего жаловались туристы в Краснодарском крае (36 процентов), Крыму (30 процентов) и на Камчатке (23 процента).
Кроме того, отдыхавшие на Кубани посетовали на слишком большое количество туристов (25 процентов) и мусор на курортах (24 процента). В Калининградской области приезжим не понравилась переменчивая погода (десять процентов).
С другой стороны, опрос жителей Кубани показал, что их раздражает отношение туристов к местной культуре (27 процентов), их невоспитанность (25 процентов) и небрежное отношение к природе (24 процента). На эти же проблемы обратили внимание жители Крыма, Ставропольского края и Алтая.
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ТуризмКраснодарский крайКамчатский крайКалининградская областьSuperjobНовости - Туризмотдых в России 2021 летом
 
 
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