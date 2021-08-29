10:58 29.08.2021 (обновлено: 12:33 29.08.2021)
Российские туристы назвали самые раздражающие вещи в регионах
SuperJob: инфраструктура и цены чаще всего раздражают россиян в поездках по регионам
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОтдыхающие на берегу Черного моря в Ялте
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. В поездках по стране россиян чаще всего раздражают состояние инфраструктуры и высокие цены, показало исследование SuperJob.
Специалисты опросили 2,4 тысячи респондентов в 342 населенных пунктах. При этом учитывалось посещение Краснодарского края, Дагестана, Калининградской области, Камчатского края, "Золотого кольца", Алтая, Крыма и Ставрополья в течение последних трех лет.
26 августа, 14:53ТуризмНазваны направления, куда россияне не хотят лететь этой осенью
На отсутствие сервиса и инфраструктуры обратили внимание отдыхающие в Крыму (33 процента), на Кубани (26 процентов) и Ставрополье (24 процента). На высокие цены чаще всего жаловались туристы в Краснодарском крае (36 процентов), Крыму (30 процентов) и на Камчатке (23 процента).
Кроме того, отдыхавшие на Кубани посетовали на слишком большое количество туристов (25 процентов) и мусор на курортах (24 процента). В Калининградской области приезжим не понравилась переменчивая погода (десять процентов).
С другой стороны, опрос жителей Кубани показал, что их раздражает отношение туристов к местной культуре (27 процентов), их невоспитанность (25 процентов) и небрежное отношение к природе (24 процента). На эти же проблемы обратили внимание жители Крыма, Ставропольского края и Алтая.
18 августа, 07:07ТуризмРоссияне назвали любимые направления отдыха в бархатный сезон