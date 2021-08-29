https://ria.ru/20210829/turizm-1747714342.html

Российские туристы назвали самые раздражающие вещи в регионах

Российские туристы назвали самые раздражающие вещи в регионах - РИА Новости, 29.08.2021

Российские туристы назвали самые раздражающие вещи в регионах

В поездках по стране россиян чаще всего раздражают состояние инфраструктуры и высокие цены, показало исследование SuperJob. РИА Новости, 29.08.2021

2021-08-29T10:58

2021-08-29T10:58

2021-08-29T12:33

туризм

краснодарский край

камчатский край

калининградская область

superjob

новости - туризм

отдых в россии 2021 летом

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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. В поездках по стране россиян чаще всего раздражают состояние инфраструктуры и высокие цены, показало исследование SuperJob.Специалисты опросили 2,4 тысячи респондентов в 342 населенных пунктах. При этом учитывалось посещение Краснодарского края, Дагестана, Калининградской области, Камчатского края, "Золотого кольца", Алтая, Крыма и Ставрополья в течение последних трех лет.На отсутствие сервиса и инфраструктуры обратили внимание отдыхающие в Крыму (33 процента), на Кубани (26 процентов) и Ставрополье (24 процента). На высокие цены чаще всего жаловались туристы в Краснодарском крае (36 процентов), Крыму (30 процентов) и на Камчатке (23 процента).Кроме того, отдыхавшие на Кубани посетовали на слишком большое количество туристов (25 процентов) и мусор на курортах (24 процента). В Калининградской области приезжим не понравилась переменчивая погода (десять процентов).С другой стороны, опрос жителей Кубани показал, что их раздражает отношение туристов к местной культуре (27 процентов), их невоспитанность (25 процентов) и небрежное отношение к природе (24 процента). На эти же проблемы обратили внимание жители Крыма, Ставропольского края и Алтая.

https://ria.ru/20210826/puteshestviya-1747308216.html

https://ria.ru/20210818/puteshestviya-1746101201.html

краснодарский край

камчатский край

калининградская область

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краснодарский край, камчатский край, калининградская область, superjob, новости - туризм, отдых в россии 2021 летом