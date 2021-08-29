https://ria.ru/20210829/tanki-1747705202.html
Соревнования по танковому биатлону на форуме "Армия-2021"
Соревнования по танковому биатлону на форуме "Армия-2021" - РИА Новости, 29.08.2021
Соревнования по танковому биатлону на форуме "Армия-2021"
В подмосковном Алабино проходит конкурс "Танковый биатлон" в рамках VII международного военно-технического форума "Армия-2021". РИА Новости, 29.08.2021
2021-08-29T11:20
2021-08-29T11:20
2021-08-29T12:21
безопасность
танковый биатлон
алабино
форум "армия — 2021"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1d/1747712363_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_ba8f133ddfec70ad8efcf068756fb207.jpg
В подмосковном Алабино проходит конкурс "Танковый биатлон" в рамках VII международного военно-технического форума "Армия-2021".
алабино
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/1d/1747712363_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_dbe3c1c282c2b8fa8bc00b748e37c5f0.jpg
LIVE: Восьмой день конкурса "Танковый биатлон"
LIVE: Восьмой день конкурса "Танковый биатлон"
2021-08-29T11:20
true
PT126M48S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, танковый биатлон, алабино, форум "армия — 2021", видео
Соревнования по танковому биатлону на форуме "Армия-2021"
В подмосковном Алабино проходит конкурс "Танковый биатлон" в рамках VII международного военно-технического форума "Армия-2021".
2021-08-29T11:20
true
PT126M48S
11:20 29.08.2021 (обновлено: 12:21 29.08.2021)
Соревнования по танковому биатлону на форуме "Армия-2021"
В подмосковном Алабино проходит конкурс "Танковый биатлон" в рамках VII международного военно-технического форума "Армия-2021".