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Космическая обсерватория ГАММА-400 - РИА Новости, 1920, 19.08.2019
Хочу стать космонавтом
https://ria.ru/20210829/sputnik-1747702158.html
Россия планирует вывести в космос десять метеоспутников до 2027 года
Россия планирует вывести в космос десять метеоспутников до 2027 года - РИА Новости, 29.08.2021
Россия планирует вывести в космос десять метеоспутников до 2027 года
Десять российских метеорологических спутников планируется запустить до 2027 года, следует из совместного доклада "Роскосмоса" и Росгидромета на заседании... РИА Новости, 29.08.2021
2021-08-29T03:02
2021-08-29T03:02
хочу стать космонавтом
роскосмос
космос - риа наука
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Десять российских метеорологических спутников планируется запустить до 2027 года, следует из совместного доклада "Роскосмоса" и Росгидромета на заседании координационной группы по метеорологическим спутникам CGMS, имеющегося в распоряжении РИА Новости.Согласно материалам, в 2022 году намечается запустить два аппарата – "Метеор-М" (с номерами 2-3 и 2-4) и "Электро-Л" номер 4, в 2023-м – "Электро-Л" номер 5 и "Арктика-М" номер 2, в 2024-м – "Метеор-М" номер 2-5, в 2025-м – "Арктика-М" номер 3 и "Метеор-М" номер 2-6, в 2026-м и 2027-м – "Арктика-М" с номерами 4 и 5.Из доклада следует, что в настоящее время на орбите работают четыре российских метеорологических спутника – два "Метеора-М" (с номерами 2 и 2-2) и два "Электро-Л" (с номерами 2 и 3). Кроме того, сейчас проходит летные испытания аппарат "Арктика-М" номер 1.При этом, говорится в материалах, на "Электро-Л" номер 2 основной прибор – многозональное сканирующее устройство МСУ-ГС – работает с ограничениями, на "Метеоре-М" номер 2 не функционирует модуль температурного и влажностного зондирования атмосферы МТВЗА-ГЯ и работает с ограничениями бортовой радиолокационный комплекс "Северянин-М", на "Метеоре-М" номер 2-2 модуль МТВЗА-ГЯ и гелиогеофизический аппаратный комплекс ГГАК-М функционируют с ограничениями, а инфракрасный Фурье-спектрометр ИКФС-2 и система сбора и передачи данных ССПД не работают.
https://ria.ru/20210823/turisty-1746793232.html
https://ria.ru/20210828/luna-25-1747619645.html
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роскосмос, космос - риа наука
03:02 29.08.2021
 
Россия планирует вывести в космос десять метеоспутников до 2027 года

Россия планирует вывести в космос десять метеорологических спутников до 2027 года

© АО "Российские космические системы"Спутник "Метеор-М"
Спутник Метеор-М
© АО "Российские космические системы"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Десять российских метеорологических спутников планируется запустить до 2027 года, следует из совместного доклада "Роскосмоса" и Росгидромета на заседании координационной группы по метеорологическим спутникам CGMS, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
Согласно материалам, в 2022 году намечается запустить два аппарата – "Метеор-М" (с номерами 2-3 и 2-4) и "Электро-Л" номер 4, в 2023-м – "Электро-Л" номер 5 и "Арктика-М" номер 2, в 2024-м – "Метеор-М" номер 2-5, в 2025-м – "Арктика-М" номер 3 и "Метеор-М" номер 2-6, в 2026-м и 2027-м – "Арктика-М" с номерами 4 и 5.
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
23 августа, 04:05Хочу стать космонавтом
"Роскосмос" планирует отправить на орбиту еще двух космических туристов
Из доклада следует, что в настоящее время на орбите работают четыре российских метеорологических спутника – два "Метеора-М" (с номерами 2 и 2-2) и два "Электро-Л" (с номерами 2 и 3). Кроме того, сейчас проходит летные испытания аппарат "Арктика-М" номер 1.
При этом, говорится в материалах, на "Электро-Л" номер 2 основной прибор – многозональное сканирующее устройство МСУ-ГС – работает с ограничениями, на "Метеоре-М" номер 2 не функционирует модуль температурного и влажностного зондирования атмосферы МТВЗА-ГЯ и работает с ограничениями бортовой радиолокационный комплекс "Северянин-М", на "Метеоре-М" номер 2-2 модуль МТВЗА-ГЯ и гелиогеофизический аппаратный комплекс ГГАК-М функционируют с ограничениями, а инфракрасный Фурье-спектрометр ИКФС-2 и система сбора и передачи данных ССПД не работают.
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