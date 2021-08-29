https://ria.ru/20210829/sputnik-1747702158.html

Россия планирует вывести в космос десять метеоспутников до 2027 года

Россия планирует вывести в космос десять метеоспутников до 2027 года - РИА Новости, 29.08.2021

Россия планирует вывести в космос десять метеоспутников до 2027 года

Десять российских метеорологических спутников планируется запустить до 2027 года, следует из совместного доклада "Роскосмоса" и Росгидромета на заседании... РИА Новости, 29.08.2021

2021-08-29T03:02

2021-08-29T03:02

2021-08-29T03:02

хочу стать космонавтом

роскосмос

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Десять российских метеорологических спутников планируется запустить до 2027 года, следует из совместного доклада "Роскосмоса" и Росгидромета на заседании координационной группы по метеорологическим спутникам CGMS, имеющегося в распоряжении РИА Новости.Согласно материалам, в 2022 году намечается запустить два аппарата – "Метеор-М" (с номерами 2-3 и 2-4) и "Электро-Л" номер 4, в 2023-м – "Электро-Л" номер 5 и "Арктика-М" номер 2, в 2024-м – "Метеор-М" номер 2-5, в 2025-м – "Арктика-М" номер 3 и "Метеор-М" номер 2-6, в 2026-м и 2027-м – "Арктика-М" с номерами 4 и 5.Из доклада следует, что в настоящее время на орбите работают четыре российских метеорологических спутника – два "Метеора-М" (с номерами 2 и 2-2) и два "Электро-Л" (с номерами 2 и 3). Кроме того, сейчас проходит летные испытания аппарат "Арктика-М" номер 1.При этом, говорится в материалах, на "Электро-Л" номер 2 основной прибор – многозональное сканирующее устройство МСУ-ГС – работает с ограничениями, на "Метеоре-М" номер 2 не функционирует модуль температурного и влажностного зондирования атмосферы МТВЗА-ГЯ и работает с ограничениями бортовой радиолокационный комплекс "Северянин-М", на "Метеоре-М" номер 2-2 модуль МТВЗА-ГЯ и гелиогеофизический аппаратный комплекс ГГАК-М функционируют с ограничениями, а инфракрасный Фурье-спектрометр ИКФС-2 и система сбора и передачи данных ССПД не работают.

https://ria.ru/20210823/turisty-1746793232.html

https://ria.ru/20210828/luna-25-1747619645.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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