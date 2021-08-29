https://ria.ru/20210829/sport-1747716748.html

СМИ: талибы объявили о возобновлении спортивных мероприятий в Афганистане

СМИ: талибы объявили о возобновлении спортивных мероприятий в Афганистане - РИА Новости, 29.08.2021

СМИ: талибы объявили о возобновлении спортивных мероприятий в Афганистане

Движение "Талибан"* объявило о возобновлении спортивных мероприятий в Афганистане, сообщает местный телеканал 1TV. РИА Новости, 29.08.2021

2021-08-29T11:29

2021-08-29T11:29

2021-08-29T11:43

захват власти в афганистане талибами

в мире

талибан

афганистан

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Движение "Талибан"* объявило о возобновлении спортивных мероприятий в Афганистане, сообщает местный телеканал 1TV."Движение "Талибан"* сообщило о возобновлении спортивных мероприятий в Афганистане", - говорится в Twitter телеканала.Конкретная дата восстановления спортивной жизни в стране не называется. Ранее также сообщалось, что в эту субботу спортсмены сборной Афганистана прибыли в Токио для участия в Паралимпийских играх. Атлеты были эвакуированы из Кабула на прошлых выходных и провели неделю в Париже, после чего в пятницу вечером отправились рейсом в аэропорт Токио.В начале августа "Талибан"* активизировал наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула.* Террористическая организация, запрещенная на территории России

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афганистан

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в мире, талибан, афганистан