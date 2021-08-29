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Религия
https://ria.ru/20210829/spas-1747700710.html
Православные отмечают Ореховый Спас
Православные отмечают Ореховый Спас - РИА Новости, 29.08.2021
Православные отмечают Ореховый Спас
В воскресенье православные отмечают Ореховый, или Хлебный спас, в который на Руси было принято освящать плоды урожая - прежде всего зерно и орехи. РИА Новости, 29.08.2021
2021-08-29T00:27
2021-08-29T00:27
религия
эдесса
яблочный спас
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МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. В воскресенье православные отмечают Ореховый, или Хлебный спас, в который на Руси было принято освящать плоды урожая - прежде всего зерно и орехи.Руководитель сектора апологетической миссии синодального миссионерского отдела Русской православной церкви иерей Георгий Максимов напомнил верующим, что за красивыми обычаями важно не забывать подлинно христианского содержания Перенесения из Эдессы в Константинополь Нерукотворного образа Господа Иисуса Христа."Для верующего человека самое главное наполнение праздника – это его религиозный смысл. Сопутствующие традиции – неплохие, но находятся на периферии", – сказал он РИА Новости.Максимов отметил, что с ростом численности городского населения "тема орехов" и освящения урожая стала играть в повседневной жизни верующих меньшую роль."С миссией она непосредственно не имеет связи. Миссия – это все-таки донесение смысла до человека, изначального смысла, главного – религиозного. А не какие-то сами по себе неплохие, но внешние традиции", – подчеркнул он.Череду августовских праздников, когда принято освящать плоды нового урожая, называют спасами. Сначала 14 августа церковь отмечает Происхождение честных древ Животворящего Креста, который в народе знают как Медовый спас: в это время собирают и освящают мед.Затем 19 августа – Преображение Господне, или Яблочный спас, когда святят яблоки и другие фрукты. А 29 августа, в день, когда церковь вспоминает Перенесение из Эдессы в Константинополь Нерукотворного образа Господа Иисуса Христа, верующие после литургии освящают урожай зерна и орехи.Названия Хлебный спас и Ореховый спас для этого дня равнозначны. В малолесном Черноземье, например, в храмы в этот день крестьяне приносили рожь и пшеницу, а на севере - лесные орехи. В иных регионах его называли Холщовым спасом, потому что начинали торговать холщиной, или Осенним - подходили заморозки.История церковного праздника восходит к I веку. По преданию, царь ближневосточного города Эдесса по имени Авгарь заболел проказой, которую не удавалось вылечить. Однажды он услышал о могущественном палестинском проповеднике и целителе Иисусе Христе и прислал к нему слуг, которые попросили пойти в Эдессу.Иисус же велел подать ему воду и полотенце - убрус. Он умылся и обтер лицо, а на полотне чудесным образом остался его лик, который слуги и отвезли в Эдессу. Авгарь исцелился, прикоснувшись у нему, и впоследствии принял крещение от одного из апостолов.По преданию, именно с этого полотенца начали писать первые иконы. Оно хранилось в Эдессе, но в 944 году было торжественно перенесено в Константинополь, и это и празднуется 29 августа.Изначально праздник отмечали только жители Константинополя, но с широким почитанием Спаса Нерукотворного он широко распространился. Считается, что плат был утрачен в 1204 году во время разграбления византийской столицы крестоносцами.На "третий" спас верующие могут освятить зерно или орехи в храме. Принято также читать акафист Нерукотворному Образу Спасителя - в церкви или дома.Из освященного зерна в старину было принято печь хлеб, угощая им соседей и нуждающихся. Святили на праздник и новые колодцы, в деревнях трижды обходили родники, "закрывая" теплое время, чтобы водоем не замерзал зимой. Сельские девушки устраивали гадания на суженого.
https://ria.ru/20200828/spas-1576436433.html
https://ria.ru/20200829/mandilion-1576451098.html
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эдесса, яблочный спас
00:27 29.08.2021
 

Православные отмечают Ореховый Спас

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкВерующие у главной иконы храма вооруженных сил РФ "Спас Нерукотворный"
Верующие у главной иконы храма вооруженных сил РФ Спас Нерукотворный - РИА Новости, 1920, 29.08.2021
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. В воскресенье православные отмечают Ореховый, или Хлебный спас, в который на Руси было принято освящать плоды урожая - прежде всего зерно и орехи.
Руководитель сектора апологетической миссии синодального миссионерского отдела Русской православной церкви иерей Георгий Максимов напомнил верующим, что за красивыми обычаями важно не забывать подлинно христианского содержания Перенесения из Эдессы в Константинополь Нерукотворного образа Господа Иисуса Христа.
"Для верующего человека самое главное наполнение праздника – это его религиозный смысл. Сопутствующие традиции – неплохие, но находятся на периферии", – сказал он РИА Новости.
Максимов отметил, что с ростом численности городского населения "тема орехов" и освящения урожая стала играть в повседневной жизни верующих меньшую роль.
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"С миссией она непосредственно не имеет связи. Миссия – это все-таки донесение смысла до человека, изначального смысла, главного – религиозного. А не какие-то сами по себе неплохие, но внешние традиции", – подчеркнул он.
Череду августовских праздников, когда принято освящать плоды нового урожая, называют спасами. Сначала 14 августа церковь отмечает Происхождение честных древ Животворящего Креста, который в народе знают как Медовый спас: в это время собирают и освящают мед.
Затем 19 августа – Преображение Господне, или Яблочный спас, когда святят яблоки и другие фрукты. А 29 августа, в день, когда церковь вспоминает Перенесение из Эдессы в Константинополь Нерукотворного образа Господа Иисуса Христа, верующие после литургии освящают урожай зерна и орехи.
Названия Хлебный спас и Ореховый спас для этого дня равнозначны. В малолесном Черноземье, например, в храмы в этот день крестьяне приносили рожь и пшеницу, а на севере - лесные орехи. В иных регионах его называли Холщовым спасом, потому что начинали торговать холщиной, или Осенним - подходили заморозки.
История церковного праздника восходит к I веку. По преданию, царь ближневосточного города Эдесса по имени Авгарь заболел проказой, которую не удавалось вылечить. Однажды он услышал о могущественном палестинском проповеднике и целителе Иисусе Христе и прислал к нему слуг, которые попросили пойти в Эдессу.
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Иисус же велел подать ему воду и полотенце - убрус. Он умылся и обтер лицо, а на полотне чудесным образом остался его лик, который слуги и отвезли в Эдессу. Авгарь исцелился, прикоснувшись у нему, и впоследствии принял крещение от одного из апостолов.
По преданию, именно с этого полотенца начали писать первые иконы. Оно хранилось в Эдессе, но в 944 году было торжественно перенесено в Константинополь, и это и празднуется 29 августа.
Изначально праздник отмечали только жители Константинополя, но с широким почитанием Спаса Нерукотворного он широко распространился. Считается, что плат был утрачен в 1204 году во время разграбления византийской столицы крестоносцами.
На "третий" спас верующие могут освятить зерно или орехи в храме. Принято также читать акафист Нерукотворному Образу Спасителя - в церкви или дома.
Из освященного зерна в старину было принято печь хлеб, угощая им соседей и нуждающихся. Святили на праздник и новые колодцы, в деревнях трижды обходили родники, "закрывая" теплое время, чтобы водоем не замерзал зимой. Сельские девушки устраивали гадания на суженого.
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