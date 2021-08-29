https://ria.ru/20210829/slutskiy-1747743086.html

Слуцкий назвал ситуацию в Афганистане гуманитарным кризисом

Слуцкий назвал ситуацию в Афганистане гуманитарным кризисом - РИА Новости, 29.08.2021

Слуцкий назвал ситуацию в Афганистане гуманитарным кризисом

Происходящее в Афганистане - масштабный гуманитарный кризис, террористическая угроза по линии стран СНГ и ОДКБ усиливается, сказал председатель комитета по... РИА Новости, 29.08.2021

2021-08-29T17:05

2021-08-29T17:05

2021-08-29T17:05

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Происходящее в Афганистане - масштабный гуманитарный кризис, террористическая угроза по линии стран СНГ и ОДКБ усиливается, сказал председатель комитета по международным делам Леонид Слуцкий в эфире своего Youtube-канала."По данным на эти дни Афганистан покинули уже 4 миллиона человек, 80% из них - женщины. Это действительно масштабнейший гуманитарный кризис, и ситуация с беженцами, увы, ухудшается с каждым днем", - подчеркнул Слуцкий.Он отметил, "как сказал президент РФ Владимир Путин - большая часть Афганистана в считанные дни оказались под властью талибов (организация запрещена в РФ как террористическая), и с этой реальностью придется считаться"."Точнее и не скажешь. У этой "реальности" благодаря США теперь есть и вооружение на миллиарды долларов и все это буквально у нас с вами под боком, по соседству с государствами СНГ и ОДКБ", - добавил политик.Парламентарий назвал 20-летнее пребывание США в регионе "очередным геополитическим экспериментом", а происходящее в Афганистане сегодня - его итогом."А вот станет ли это уроком для так называемых "цивилизаторов" и "оплота демократии" по ту сторону океана и перестанут ли США пытаться всех учить жизни, равно как и пытаться установить на планете однополярный мир через силу - вопрос уже, пожалуй, риторический", - заключил политик.

https://ria.ru/20210816/kabul-1745869908.html

https://ria.ru/20210712/zhirinovskiy-1741010245.html

сша

афганистан

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в мире, сша, афганистан, владимир путин, одкб, снг, леонид слуцкий (политик), россия