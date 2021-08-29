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Слуцкий назвал ситуацию в Афганистане гуманитарным кризисом
Слуцкий назвал ситуацию в Афганистане гуманитарным кризисом - РИА Новости, 29.08.2021
Слуцкий назвал ситуацию в Афганистане гуманитарным кризисом
Происходящее в Афганистане - масштабный гуманитарный кризис, террористическая угроза по линии стран СНГ и ОДКБ усиливается, сказал председатель комитета по... РИА Новости, 29.08.2021
2021-08-29T17:05
2021-08-29T17:05
в мире
сша
афганистан
владимир путин
одкб
снг
леонид слуцкий (политик)
россия
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Происходящее в Афганистане - масштабный гуманитарный кризис, террористическая угроза по линии стран СНГ и ОДКБ усиливается, сказал председатель комитета по международным делам Леонид Слуцкий в эфире своего Youtube-канала."По данным на эти дни Афганистан покинули уже 4 миллиона человек, 80% из них - женщины. Это действительно масштабнейший гуманитарный кризис, и ситуация с беженцами, увы, ухудшается с каждым днем", - подчеркнул Слуцкий.Он отметил, "как сказал президент РФ Владимир Путин - большая часть Афганистана в считанные дни оказались под властью талибов (организация запрещена в РФ как террористическая), и с этой реальностью придется считаться"."Точнее и не скажешь. У этой "реальности" благодаря США теперь есть и вооружение на миллиарды долларов и все это буквально у нас с вами под боком, по соседству с государствами СНГ и ОДКБ", - добавил политик.Парламентарий назвал 20-летнее пребывание США в регионе "очередным геополитическим экспериментом", а происходящее в Афганистане сегодня - его итогом."А вот станет ли это уроком для так называемых "цивилизаторов" и "оплота демократии" по ту сторону океана и перестанут ли США пытаться всех учить жизни, равно как и пытаться установить на планете однополярный мир через силу - вопрос уже, пожалуй, риторический", - заключил политик.
https://ria.ru/20210816/kabul-1745869908.html
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в мире, сша, афганистан, владимир путин, одкб, снг, леонид слуцкий (политик), россия
17:05 29.08.2021
 
Слуцкий назвал ситуацию в Афганистане гуманитарным кризисом

Депутат Слуцкий назвал ситуацию в Афганистане масштабнейшим гуманитарным кризисом

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПредседатель комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Слуцкий. Архивное фото
Председатель комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Слуцкий. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 29.08.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Происходящее в Афганистане - масштабный гуманитарный кризис, террористическая угроза по линии стран СНГ и ОДКБ усиливается, сказал председатель комитета по международным делам Леонид Слуцкий в эфире своего Youtube-канала.
"По данным на эти дни Афганистан покинули уже 4 миллиона человек, 80% из них - женщины. Это действительно масштабнейший гуманитарный кризис, и ситуация с беженцами, увы, ухудшается с каждым днем", - подчеркнул Слуцкий.
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Он отметил, "как сказал президент РФ Владимир Путин - большая часть Афганистана в считанные дни оказались под властью талибов (организация запрещена в РФ как террористическая), и с этой реальностью придется считаться".
"Точнее и не скажешь. У этой "реальности" благодаря США теперь есть и вооружение на миллиарды долларов и все это буквально у нас с вами под боком, по соседству с государствами СНГ и ОДКБ", - добавил политик.
Парламентарий назвал 20-летнее пребывание США в регионе "очередным геополитическим экспериментом", а происходящее в Афганистане сегодня - его итогом.
"А вот станет ли это уроком для так называемых "цивилизаторов" и "оплота демократии" по ту сторону океана и перестанут ли США пытаться всех учить жизни, равно как и пытаться установить на планете однополярный мир через силу - вопрос уже, пожалуй, риторический", - заключил политик.
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В миреСШААфганистанВладимир ПутинОДКБСНГЛеонид Слуцкий (политик)Россия
 
 
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