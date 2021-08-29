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"Творог-тян". Японец пришел в восторг от двух российских сладостей
"Творог-тян". Японец пришел в восторг от двух российских сладостей - РИА Новости, 29.08.2021
"Творог-тян". Японец пришел в восторг от двух российских сладостей
Один из авторов портала Yahoo News Japan Юки Токунага назвал два российских десерта, которые произвели на него наибольшее впечатление. РИА Новости, 29.08.2021
2021-08-29T10:42
2021-08-29T10:42
2021-08-29T12:52
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Один из авторов портала Yahoo News Japan Юки Токунага назвал два российских десерта, которые произвели на него наибольшее впечатление.По его словам, в последнее время в Японии продается все больше русских сладостей, однако особенное внимание местных жителей привлекает шоколад "Аленка". Автор отметил его вкус, невысокую цену и наличие разных видов, например с добавлением изюма и карамели.Журналист также пояснил, что "Аленку" можно перевести на японский как "Елена-тян".Токунага рассказал, что, когда учился в России, очень любил покупать этот шоколад и делиться им с однокурсниками, за что его называли чудаком.Помимо шоколада, автор статьи обратил внимание на российские глазированные сырки, название которых он перевел как "творог-тян". "Десерт приятный как по своей структуре, так и на вкус", — подчеркнул он, добавив, что это лакомство часто выручало его в России.Обозреватель добавил, что в японских магазинах на обертке сырков написано "Российский премиальный сыр". Токунага считает такое название уместным, так как он сам находит этот десерт изысканным.
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в мире, япония, россия
10:42 29.08.2021 (обновлено: 12:52 29.08.2021)
"Творог-тян". Японец пришел в восторг от двух российских сладостей
Автор Yahoo News Japan Токунага: российские сырки и шоколад "Аленка" захватывают Японию
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости.
Один из авторов портала Yahoo News Japan
Юки Токунага назвал два российских десерта, которые произвели на него наибольшее впечатление.
По его словам, в последнее время в Японии
продается все больше русских сладостей, однако особенное внимание местных жителей привлекает шоколад "Аленка". Автор отметил его вкус, невысокую цену и наличие разных видов, например с добавлением изюма и карамели.
Журналист также пояснил, что "Аленку" можно перевести на японский как "Елена-тян".
Токунага рассказал, что, когда учился в России, очень любил покупать этот шоколад и делиться им с однокурсниками, за что его называли чудаком.
Помимо шоколада, автор статьи обратил внимание на российские глазированные сырки, название которых он перевел как "творог-тян". "Десерт приятный как по своей структуре, так и на вкус", — подчеркнул он, добавив, что это лакомство часто выручало его в России.
Обозреватель добавил, что в японских магазинах на обертке сырков написано "Российский премиальный сыр". Токунага считает такое название уместным, так как он сам находит этот десерт изысканным.