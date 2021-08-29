https://ria.ru/20210829/shoygu-1747738839.html
Шойгу заявил, что не видит угрозы для России со стороны Украины
Шойгу заявил, что не видит угрозы для России со стороны Украины - РИА Новости, 29.08.2021
Шойгу заявил, что не видит угрозы для России со стороны Украины
Украина не является угрозой для России, остается надеяться на завершение "националистической вакханалии" в этой стране, заявил министр обороны Сергей Шойгу. РИА Новости, 29.08.2021
2021-08-29T16:09
2021-08-29T16:09
2021-08-29T21:48
политика
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сергей шойгу
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 авг — РИА Новости. Украина не является угрозой для России, остается надеяться на завершение "националистической вакханалии" в этой стране, заявил министр обороны Сергей Шойгу."Я бы не стал про Украину говорить как про угрозу. Я считаю, что украинский народ — это братский народ. Это не только наши соседи, мы один народ. Здесь совсем даже рассуждать и размышлять на эту тему не хочется", — сказал Шойгу в интервью для YouTube-канала "Соловьев Live", кадры были показаны в эфире телеканала "Россия 1" и на платформе "СМОТРИМ".Он сказал, что ситуация на Украине создана рукотворно, но в России надеются, что однажды она поменяется."Мы верим и надеемся, что эта ситуация когда-то поменяется и там найдется человек, который прекратит всю эту вакханалию националистическую, совершенно ничем не обоснованную ни исторически, ни фактологически, ничем абсолютно", — отметил министр.
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политика, украина, сергей шойгу, россия
16:09 29.08.2021 (обновлено: 21:48 29.08.2021)
Шойгу заявил, что не видит угрозы для России со стороны Украины
Министр обороны Шойгу: Украина не является угрозой для России