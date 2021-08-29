https://ria.ru/20210829/shoygu-1747738363.html

Шойгу отметил профессиональную подготовку террористов в Сирии

Шойгу отметил профессиональную подготовку террористов в Сирии - РИА Новости, 29.08.2021

Шойгу отметил профессиональную подготовку террористов в Сирии

В Сирии на стороне террористов воюют не бандиты, а профессиональные военнослужащие бывшей иракской армии, прошедшие обучение в Советском Союзе, сообщил в... РИА Новости, 29.08.2021

2021-08-29T16:05

2021-08-29T16:05

2021-08-29T16:05

в мире

сирия

ирак

сергей шойгу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/09/1727615387_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_5a4dc518ecbbbf626c1c0f36ad31ca09.jpg

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 авг – РИА Новости. В Сирии на стороне террористов воюют не бандиты, а профессиональные военнослужащие бывшей иракской армии, прошедшие обучение в Советском Союзе, сообщил в воскресенье министр обороны РФ Сергей Шойгу."Когда мы только начали работать в Сирии, мы довольно быстро поняли, что это все-таки техника, пришедшая из Ирака, что на той стороне те, кто не смирился с приходом в Ирак войск и другого государства, такие очень профессиональные и очень обученные действия войск", - сказал Шойгу в интервью для YouTube-канала Соловьев Live, кадры которого были показаны в эфире телеканала "Россия -1" и на платформе "СМОТРИМ"."Именно войск, я по-другому их не называю. Войск бандитов, войск террористов международных, как угодно. Это те офицеры и те военные, которые по большей части готовились в Советском Союзе, в наших учебных заведениях. Из этого понятно, что это не банальные бандиты с улицы", - добавил министр на вопрос о "врагах в Сирии".Он назвал террористов в Сирии хорошо организованной структурой со своей техникой и даже деньгами, а также оборудованием для эвакуации раненых.Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке.*Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210222/orion-1598532656.html

сирия

ирак

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сирия, ирак, сергей шойгу