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Шойгу отметил профессиональную подготовку террористов в Сирии
Шойгу отметил профессиональную подготовку террористов в Сирии - РИА Новости, 29.08.2021
Шойгу отметил профессиональную подготовку террористов в Сирии
В Сирии на стороне террористов воюют не бандиты, а профессиональные военнослужащие бывшей иракской армии, прошедшие обучение в Советском Союзе, сообщил в... РИА Новости, 29.08.2021
2021-08-29T16:05
2021-08-29T16:05
в мире
сирия
ирак
сергей шойгу
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 авг – РИА Новости. В Сирии на стороне террористов воюют не бандиты, а профессиональные военнослужащие бывшей иракской армии, прошедшие обучение в Советском Союзе, сообщил в воскресенье министр обороны РФ Сергей Шойгу."Когда мы только начали работать в Сирии, мы довольно быстро поняли, что это все-таки техника, пришедшая из Ирака, что на той стороне те, кто не смирился с приходом в Ирак войск и другого государства, такие очень профессиональные и очень обученные действия войск", - сказал Шойгу в интервью для YouTube-канала Соловьев Live, кадры которого были показаны в эфире телеканала "Россия -1" и на платформе "СМОТРИМ"."Именно войск, я по-другому их не называю. Войск бандитов, войск террористов международных, как угодно. Это те офицеры и те военные, которые по большей части готовились в Советском Союзе, в наших учебных заведениях. Из этого понятно, что это не банальные бандиты с улицы", - добавил министр на вопрос о "врагах в Сирии".Он назвал террористов в Сирии хорошо организованной структурой со своей техникой и даже деньгами, а также оборудованием для эвакуации раненых.Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке.*Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20210222/orion-1598532656.html
сирия
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в мире, сирия, ирак, сергей шойгу
16:05 29.08.2021
 
Шойгу отметил профессиональную подготовку террористов в Сирии

Шойгу: в Сирии на стороне террористов воюют не бандиты, а настоящие войска

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 29.08.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 авг – РИА Новости. В Сирии на стороне террористов воюют не бандиты, а профессиональные военнослужащие бывшей иракской армии, прошедшие обучение в Советском Союзе, сообщил в воскресенье министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Когда мы только начали работать в Сирии, мы довольно быстро поняли, что это все-таки техника, пришедшая из Ирака, что на той стороне те, кто не смирился с приходом в Ирак войск и другого государства, такие очень профессиональные и очень обученные действия войск", - сказал Шойгу в интервью для YouTube-канала Соловьев Live, кадры которого были показаны в эфире телеканала "Россия -1" и на платформе "СМОТРИМ".
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"Именно войск, я по-другому их не называю. Войск бандитов, войск террористов международных, как угодно. Это те офицеры и те военные, которые по большей части готовились в Советском Союзе, в наших учебных заведениях. Из этого понятно, что это не банальные бандиты с улицы", - добавил министр на вопрос о "врагах в Сирии".
Он назвал террористов в Сирии хорошо организованной структурой со своей техникой и даже деньгами, а также оборудованием для эвакуации раненых.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке.
*Террористическая организация, запрещенная в России
 
В миреСирияИракСергей Шойгу
 
 
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