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Шойгу рассказал о взаимопонимании с Путиным
Шойгу рассказал о взаимопонимании с Путиным - РИА Новости, 29.08.2021
Шойгу рассказал о взаимопонимании с Путиным
Министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что у него с президентом РФ Владимиром Путиным есть взаимопонимание, но не стал более детально рассказывать об... РИА Новости, 29.08.2021
2021-08-29T15:57
2021-08-29T15:57
2021-08-29T15:57
политика
сергей шойгу
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россия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 авг - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что у него с президентом РФ Владимиром Путиным есть взаимопонимание, но не стал более детально рассказывать об отношениях с верховным главнокомандующим."Действительно, взаимопонимание есть, но я не думаю, что мы, я не считаю возможным такими вещами делиться - о своих отношениях с верховным главнокомандующим", - сказал Шойгу в интервью для YouTube-канала "Соловьев Live", кадры были показаны в эфире телеканала "Россия -1" и на платформе "СМОТРИМ".Он добавил, что знаком с президентом "очень много лет". При этом министр признался, что "волнение было", когда Путин предложил возглавить избирательный список "Единой России".
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политика, сергей шойгу, владимир путин, единая россия, россия
Шойгу рассказал о взаимопонимании с Путиным
Министр обороны Шойгу рассказал о взаимопонимании с президентом Путиным