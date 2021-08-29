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Шойгу рассказал о взаимопонимании с Путиным
Шойгу рассказал о взаимопонимании с Путиным - РИА Новости, 29.08.2021
Шойгу рассказал о взаимопонимании с Путиным
Министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что у него с президентом РФ Владимиром Путиным есть взаимопонимание, но не стал более детально рассказывать об... РИА Новости, 29.08.2021
2021-08-29T15:57
2021-08-29T15:57
политика
сергей шойгу
владимир путин
единая россия
россия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 авг - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что у него с президентом РФ Владимиром Путиным есть взаимопонимание, но не стал более детально рассказывать об отношениях с верховным главнокомандующим."Действительно, взаимопонимание есть, но я не думаю, что мы, я не считаю возможным такими вещами делиться - о своих отношениях с верховным главнокомандующим", - сказал Шойгу в интервью для YouTube-канала "Соловьев Live", кадры были показаны в эфире телеканала "Россия -1" и на платформе "СМОТРИМ".Он добавил, что знаком с президентом "очень много лет". При этом министр признался, что "волнение было", когда Путин предложил возглавить избирательный список "Единой России".
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политика, сергей шойгу, владимир путин, единая россия, россия
15:57 29.08.2021
 
Шойгу рассказал о взаимопонимании с Путиным

Министр обороны Шойгу рассказал о взаимопонимании с президентом Путиным

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в церемонии открытия международного военно-технического форума "Армия-2021"
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в церемонии открытия международного военно-технического форума Армия-2021 - РИА Новости, 1920, 29.08.2021
© РИА Новости / POOL
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 авг - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что у него с президентом РФ Владимиром Путиным есть взаимопонимание, но не стал более детально рассказывать об отношениях с верховным главнокомандующим.
"Действительно, взаимопонимание есть, но я не думаю, что мы, я не считаю возможным такими вещами делиться - о своих отношениях с верховным главнокомандующим", - сказал Шойгу в интервью для YouTube-канала "Соловьев Live", кадры были показаны в эфире телеканала "Россия -1" и на платформе "СМОТРИМ".
Он добавил, что знаком с президентом "очень много лет". При этом министр признался, что "волнение было", когда Путин предложил возглавить избирательный список "Единой России".
 
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