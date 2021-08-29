Шойгу раскрыл секрет успеха России в Сирии
Шойгу: Москва в отличие от Вашингтона внимательно относится к специфике зарубежных стран
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 авг - РИА Новости. Секрет успеха российской армии в Сирии заключается в том, что Москва в отличие от Вашингтона внимательно относится к специфике зарубежных стран, не стараясь навязать им свои порядки, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
"Во-первых, хочу сказать, что мы никому не навязываем свой образ жизни. Во-вторых, мы пришли туда с совершенно конкретными целями борьбы с террористами, а не с государственной властью в этих странах. В-третьих, мы не претендуем на то, на что пытаются претендовать, это навязывание "демократических устоев", так это сейчас называется, в этих странах", - сказал он в интервью для YouTube-канала Соловьев Live, кадры которого были показаны в эфире телеканала "Россия -1" и на платформе "СМОТРИМ", отвечая на вопрос, почему России удалось в Сирии то, чего не получилось у США.
Шойгу отметил, что, осуществляя миссии в зарубежных странах, Россия всегда даёт понять своим партнерам, что ее главная цель - их поддержка, а не насаждение новой власти.
"Мы говорим о том, что мы пришли, чтобы поддержать вас, не создать новый режим, новую власть, новое состояние, политическое состояние в вашей стране, сделать там из социализма капитализм или наоборот. Нет, конечно. И мы делаем это абсолютно искренне, не имея никаких там задних вторых и третьих целей", - подчеркнул министр.
Военная операция Воздушно-космических сил России в Сирии по согласованию с Дамаском началась 30 сентября 2015 года. В ходе операции под контроль Дамаска удалось вернуть большую часть территории страны, а крупнейшая террористическая группировка - запрещенное в России "Исламское государство"* - была разгромлена.
*Террористическая организация, запрещенная в России