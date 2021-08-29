https://ria.ru/20210829/sheremetevo-1747701373.html

На шоссе к аэропорту "Шереметьево" восстановили движение

На шоссе к аэропорту "Шереметьево" восстановили движение - РИА Новости, 29.08.2021

На шоссе к аэропорту "Шереметьево" восстановили движение

Движение восстановлено на участке Старошереметьевского шоссе в Московской области в сторону терминала B аэропорта "Шереметьево", сообщает министерство... РИА Новости, 29.08.2021

2021-08-29T01:30

2021-08-29T01:30

2021-08-29T01:30

происшествия

шереметьево (аэропорт)

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Движение восстановлено на участке Старошереметьевского шоссе в Московской области в сторону терминала B аэропорта "Шереметьево", сообщает министерство транспорта Подмосковья в Telegram-канале.Ранее в региональном главке МВД РИА Новости сообщили, что на дороге к аэропорту "Шереметьево" частично ограничено движение из-за грузовика, задевшего дорожную конструкцию."Движение восстановлено", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210829/dtp-1747699545.html

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, шереметьево (аэропорт), московская область (подмосковье)