https://ria.ru/20210829/sheremetevo-1747701373.html
На шоссе к аэропорту "Шереметьево" восстановили движение
На шоссе к аэропорту "Шереметьево" восстановили движение - РИА Новости, 29.08.2021
На шоссе к аэропорту "Шереметьево" восстановили движение
Движение восстановлено на участке Старошереметьевского шоссе в Московской области в сторону терминала B аэропорта "Шереметьево", сообщает министерство... РИА Новости, 29.08.2021
2021-08-29T01:30
2021-08-29T01:30
2021-08-29T01:30
происшествия
шереметьево (аэропорт)
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Движение восстановлено на участке Старошереметьевского шоссе в Московской области в сторону терминала B аэропорта "Шереметьево", сообщает министерство транспорта Подмосковья в Telegram-канале.Ранее в региональном главке МВД РИА Новости сообщили, что на дороге к аэропорту "Шереметьево" частично ограничено движение из-за грузовика, задевшего дорожную конструкцию."Движение восстановлено", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210829/dtp-1747699545.html
московская область (подмосковье)
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происшествия, шереметьево (аэропорт), московская область (подмосковье)
На шоссе к аэропорту "Шереметьево" восстановили движение
На шоссе к аэропорту "Шереметьево" восстановили движение в сторону терминала B