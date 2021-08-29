https://ria.ru/20210829/shakhtery-1747519088.html

День шахтера в России

День шахтера в России - РИА Новости, 29.08.2021

День шахтера в России

Профессиональный праздник День шахтера ежегодно отмечается в последнее воскресенье августа. В 2021 году праздничная дата приходится на 29 августа. Он был... РИА Новости, 29.08.2021

2021-08-29T06:50

2021-08-29T06:50

2021-08-29T06:50

справки

шахтеры

день шахтера

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Профессиональный праздник День шахтера ежегодно отмечается в последнее воскресенье августа. В 2021 году праздничная дата приходится на 29 августа. Он был официально утвержден в сентябре 1947 года по предложению министра угольной промышленности западных районов СССР Дмитрия Оники и министра угольной промышленности восточных районов СССР Александра Засядько.Празднование профессионального Дня шахтера было закреплено указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года "О праздничных и памятных днях".Начало горному делу в России было положено во второй половине XV века при великом князе Московском Иване III. Первая экспедиция по поиску полезных ископаемых отправилась в Печорский край еще в 1491 году. Однако мощный импульс горное дело получило лишь в период царствования Петра Великого. Учреждением "Приказа рудокопных дел" (1700) была открыта эпоха формирования горного дела в России как базового сектора будущей промышленности.В период правления Екатерины II в Санкт-Петербурге учредили Горное училище (впоследствии Горный кадетский корпус, Санкт-Петербургский горный институт, в настоящее время университет) – второе в мире высшее горнотехническое учебное заведение.Горное училище положило начало подготовке инженерно-технических кадров для горнодобывающей промышленности в России. Манифест от 9 июля (28 июня по старому стилю) 1782 года даровал всем землевладельцам право на свободное использование своих земель и содержащихся в них полезных ископаемых.В период царствования императора Николая I был внедрен целый ряд крупных технических усовершенствований и организованы многочисленные экспедиции и геологические исследования.В 1860 году в Российской империи было добыто почти 310 тысяч тонн угля. Ведущие угледобывающие страны в сравнении с Российской империей тогда добывали: Англия – 62 436 тысяч тонн (в 400 раз больше); Германия – 12 753 тысячи тонн (в 81 раз); США – 11 726 тысяч тонн (в 75 раз); Франция – 7453 тысячи тонн (в 48 раз). Однако уже в 1900 году объемы добычи ископаемого угля в России по сравнению с 1860 годом были увеличены почти в 38 раз. К концу XIX века Россия значительно сократила отставание от основных мировых угледобывающих стран. В 1900 году она занимала уже восьмое место в рейтинге этих стран, уступая только Великобритании, США, Германии, Франции, Австро-Венгрии, Бельгии и Польше. В 1930-е годы начала формироваться база отечественного горного машиностроения. Советскими учеными и конструкторами было создано много новых горных машин и механизмов. В распоряжение горняков поступили отечественные мощные врубовые машины, бурильные и отбойные молотки, угле- и породопогрузочные машины. Были разработаны конструкции первых угольных комбайнов. Началось становление отраслевой науки. В Москве были созданы Всесоюзный угольный институт и Институт горного дела АН СССР, Государственный проектно-конструкторский и экспериментальный институт угольного машиностроения "Гипроуглемаш".В 1932 году по инициативе горловского забойщика Никиты Изотова началось соревнование за высокую производительность труда и досрочное выполнение государственных планов.Дальнейшее развитие это соревнование получило в 1935 году, когда забойщик шахты "Центральная-Ирмино" (Луганская область, Украина) Алексей Стаханов за смену вместе с двумя крепильщиками нарубил отбойным молотком 102 тонны угля, превысив норму в 14 раз (месячная производительность забойщика в 1929-1930 годах составляла около 83 тонн). Это событие инициировало рождение "стахановского движения" – массового социалистического соревнования за достижение наивысшей производительности труда. "Стахановское движение" сыграло большую роль в повышении производительности труда, которая увеличилась в целом по отрасли за более чем десятилетний период в два с лишним раза.В годы Великой Отечественной войны (1941-1945) горняки не только самоотверженно трудились, но и воевали на полях сражений.В начале 1950-х годов для угольной промышленности в ее развитии начался "золотой век", который продолжался более трех десятилетий. В 1958 году СССР впервые за всю историю отечественной угольной промышленности вышел на первое место в мире по объемным показателям добычи угля (было добыто 493,2 миллиона тонн) и удерживал первенство включительно по 1979 год (было добыто 718,7 миллиона тонн).В 1988 году был достигнут наивысший уровень добычи угля в стране за всю историю существования СССР – 771,8 миллиона тонн, в том числе в РСФСР – 425,4 миллиона тонн. В мировой угледобыче страна занимала почетное третье место, уступая лишь Китаю – 956 миллионов тонн и США – 863,7 миллиона тонн.Непрерывный рост угледобычи обеспечивался многими выдающимися достижениями. К главным из них следует отнести научно-техническую революцию в подземном способе добычи угля и создание региональных топливно-энергетических комплексов на базе уникальных месторождений угля. Создание этих комплексов дало сильней толчок развитию открытого способа добычи угля.С 1989 года начался десятилетний период снижения добычи угля в России, причинами которой явились собственные проблемы угольной отрасли, а также кризисные явления в экономике, повлекшие за собой резкое падение спроса на уголь. На преодоление отраслевого кризиса была направлена структурная перестройка (реструктуризация) угольной промышленности, начатая в 1994 году – уже в новой России, перешедшей к рыночным формам хозяйствования.На первом этапе реструктуризации была проведена в основном оптимизация структуры шахтного и карьерного фонда с массовой ликвидацией убыточных и непрофильных предприятий и организаций отрасли. Из эксплуатации в первую очередь выводились шахты с опасными условиями труда, с высоким травматизмом и трудоемкостью производства.За период 1994-1998 годов были прекращены работы по добыче угля на 134 убыточных шахтах и разрезах. За это время из угольной промышленности России было высвобождено по различным причинам 438,2 тысячи человек, что составило больше половины от численности персонала на начало реструктуризации (859,6 тысячи человек на 1 января 1994 года).Среди закрытых предприятий было немало шахт с вековой историей угледобычи ("Шахта им. Артема" в Ростовской области, "Шахта им. Ленина" в Кизеловском бассейне (Пермский край), "Судженская" в Кузбассе и др.). Множество других шахт и разрезов эксплуатировались десятки лет. Полностью была прекращена или резко сократилась углепромышленная деятельность в целом ряде старейших угледобывающих регионов (Кизеловский бассейн, Подмосковный бассейн, Восточный Донбасс, Приморский край и др.).Реструктуризация нередко сопровождалась длительными задержками выплат заработной платы работающим шахтерам, компенсационных выплат высвобожденным работникам, отставанием в создании новых рабочих мест и т.п. Все эти негативные явления привели к росту социальной напряженности в углепромышленных регионах. В мае-июле 1998 года прошла серия забастовок в угледобывающих регионах с перекрытием железнодорожных магистралей ("рельсовые войны"). Уже к 1999 году удалось остановить падение основных валовых показателей отрасли. Начался рост добычи угля, существенно выросла производительность труда в отрасли: с 65,7 тонны на рабочего в месяц в 1993 году до 103,4 тонны в 1999 году. В три раза по сравнению с 1993 годом снизился травматизм и число несчастных случаев угольном на производстве. Вместо нескольких сотен отдельных шахт уже действовало 30 крупных угольных компаний.За 1994-2006 годы в основном был пройден трудный период реструктуризации. После проведенных структурных преобразований отрасль стала одной из первых в топливно-энергетическом комплексе России полностью адаптированной к рынку: производство и реализация угольной продукции осуществляются частными предприятиями в условиях рыночного ценообразования, финансирование инвестиционных проектов обеспечивается за счет собственных и привлеченных средств.К настоящему времени в результате проведенных реформ угольная промышленность России стала первой и единственной отраслью ТЭК, полностью представленной частным капиталом. Угольные предприятия являются градообразующими для более 30 городов и поселков Сибири и Дальнего Востока общей численностью более 1,5 миллиона человек. На предприятиях угольной промышленности занято почти 150 тысяч человек и еще 500 тысяч в смежных отраслях – железнодорожной, портовой, вагоностроительной и других.В июне 2020 года была принята "Программа развития угольной промышленности России на период до 2035 года". Ее целью является создание российским угольным компаниям условий для повышения их конкурентоспособности, в том числе за счет повышения производительности труда, снижения себестоимости добычи угля, роста объемов его переработки и обогащения, обеспечения стабильных поставок угля на внутренний и внешний рынки, развития производственных мощностей в регионах, расположенных близко к потребителям.По состоянию на январь 2021 года, добычу угля в Российской Федерации осуществляли 179 угольных предприятий, в том числе 58 шахт и 121 разрез. По итогам 2020 года в России было добыто 402,1 миллиона тонн угля. Основной̆ вклад в добычу угля по РФ вносит Сибирский̆ федеральный̆ округ (76,4% от общего объема добычи угля в России). Экспортные поставки угля в 2020 году составили 212,2 миллиона тонн, в том числе коксующихся углей – 29,1 миллиона тонн, что позволяет России устойчиво удерживать третью позицию (после Австралии и Индонезии) в рейтинге крупнейших в мире экспортеров угля с долей 16% в международной торговле углем. Для многих угольно-добывающих городов и районов страны День шахтера неразрывно связан с Днем города, является главным праздником и отмечается народными гуляньями, концертами и фейерверками.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справки, шахтеры, день шахтера