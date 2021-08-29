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"ВКонтакте" устранила проблемы с загрузкой некоторых разделов сайта
"ВКонтакте" устранила проблемы с загрузкой некоторых разделов сайта - РИА Новости, 29.08.2021
"ВКонтакте" устранила проблемы с загрузкой некоторых разделов сайта
"ВКонтакте" устранила проблемы с загрузкой некоторых разделов сайта, работа соцсети полностью восстановлена, сообщили РИА Новости в пресс-службе социальной... РИА Новости, 29.08.2021
2021-08-29T11:21
2021-08-29T11:21
2021-08-29T12:35
общество
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. "ВКонтакте" устранила проблемы с загрузкой некоторых разделов сайта, работа соцсети полностью восстановлена, сообщили РИА Новости в пресс-службе социальной сети."У части пользователей веб-версии могли наблюдаться проблемы с загрузкой некоторых разделов "ВКонтакте", но мы полностью восстановили работу", — говорится в сообщении.Согласно информации сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах, сбои начались около 08:00 мск, большинство пользователей жаловались на проблему с загрузкой сайта (78%), проблему с доставкой сообщений испытывали 20%. Еще 2% пользователей жаловались на трудности со входом в аккаунт.
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общество
11:21 29.08.2021 (обновлено: 12:35 29.08.2021)
"ВКонтакте" устранила проблемы с загрузкой некоторых разделов сайта
"ВКонтакте" устранила проблемы с загрузкой некоторых разделов сайта, работа восстановлена