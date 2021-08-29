https://ria.ru/20210829/sberezheniya-1747699809.html

Россиянам объяснили, как не допустить "сгорания" сбережений

Россиянам объяснили, как не допустить "сгорания" сбережений - РИА Новости, 29.08.2021

Россиянам объяснили, как не допустить "сгорания" сбережений

В случае ускорения инфляции в мире, ни одна валюта не сможет считаться защитной, а поэтому стоит вкладываться в качество своей жизни или, как минимум, в... РИА Новости, 29.08.2021

2021-08-29T02:12

2021-08-29T02:12

2021-08-29T02:12

экономика

андрей верников

россия

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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. В случае ускорения инфляции в мире, ни одна валюта не сможет считаться защитной, а поэтому стоит вкладываться в качество своей жизни или, как минимум, в материальные активы, рассказал агентству "Прайм" руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИГ "Универ Капитал" Андрей Верников.Вопрос сохранения своих средств при инфляции является вопросом не только финансов, но и философии жизни, считает он. А поэтому стоит делать упор на инвестиции в повышение качества жизни. Это может быть образование, покупка недвижимости, забота о здоровье и т.п.К способам частичной защиты от инфляции эксперт также причисляет покупку недвижимости, вложения в материальные активы вроде золота и серебра, а также в акции растущих бизнесов. Однако ни один из этих инструментов не может в полной мере гарантировать защиту от обесценивания вложенных средств, заключает он.

https://ria.ru/20210731/dokhod-1743716434.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, андрей верников, россия