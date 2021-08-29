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Россиянам объяснили, как не допустить "сгорания" сбережений
Россиянам объяснили, как не допустить "сгорания" сбережений - РИА Новости, 29.08.2021
Россиянам объяснили, как не допустить "сгорания" сбережений
В случае ускорения инфляции в мире, ни одна валюта не сможет считаться защитной, а поэтому стоит вкладываться в качество своей жизни или, как минимум, в... РИА Новости, 29.08.2021
2021-08-29T02:12
2021-08-29T02:12
экономика
андрей верников
россия
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. В случае ускорения инфляции в мире, ни одна валюта не сможет считаться защитной, а поэтому стоит вкладываться в качество своей жизни или, как минимум, в материальные активы, рассказал агентству "Прайм" руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИГ "Универ Капитал" Андрей Верников.Вопрос сохранения своих средств при инфляции является вопросом не только финансов, но и философии жизни, считает он. А поэтому стоит делать упор на инвестиции в повышение качества жизни. Это может быть образование, покупка недвижимости, забота о здоровье и т.п.К способам частичной защиты от инфляции эксперт также причисляет покупку недвижимости, вложения в материальные активы вроде золота и серебра, а также в акции растущих бизнесов. Однако ни один из этих инструментов не может в полной мере гарантировать защиту от обесценивания вложенных средств, заключает он.
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экономика, андрей верников, россия
02:12 29.08.2021
 
Россиянам объяснили, как не допустить "сгорания" сбережений

Эксперт Верников: для сбережения средств следует вкладываться в материальные активы

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 29.08.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. В случае ускорения инфляции в мире, ни одна валюта не сможет считаться защитной, а поэтому стоит вкладываться в качество своей жизни или, как минимум, в материальные активы, рассказал агентству "Прайм" руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИГ "Универ Капитал" Андрей Верников.
Вопрос сохранения своих средств при инфляции является вопросом не только финансов, но и философии жизни, считает он. А поэтому стоит делать упор на инвестиции в повышение качества жизни. Это может быть образование, покупка недвижимости, забота о здоровье и т.п.
К способам частичной защиты от инфляции эксперт также причисляет покупку недвижимости, вложения в материальные активы вроде золота и серебра, а также в акции растущих бизнесов. Однако ни один из этих инструментов не может в полной мере гарантировать защиту от обесценивания вложенных средств, заключает он.
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ЭкономикаАндрей ВерниковРоссия
 
 
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