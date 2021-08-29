https://ria.ru/20210829/ryanair-1747757762.html

Авиавласти Белоруссии назвали инцидент с Ryanair провокацией Европы

Авиавласти Белоруссии назвали инцидент с Ryanair провокацией Европы - РИА Новости, 29.08.2021

Авиавласти Белоруссии назвали инцидент с Ryanair провокацией Европы

Директор департамента по авиации минтранса Белоруссии Артем Cикорский заявил, что видит в инциденте с экстренной посадкой в аэропорту Минска самолета Ryanair... РИА Новости, 29.08.2021

2021-08-29T20:54

2021-08-29T20:54

2021-08-29T20:54

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вильнюс

белоруссия

минск

международная организация гражданской авиации

ryanair

роман протасевич

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МИНСК, 29 авг – РИА Новости. Директор департамента по авиации минтранса Белоруссии Артем Cикорский заявил, что видит в инциденте с экстренной посадкой в аэропорту Минска самолета Ryanair провокацию с европейской стороны.В понедельник эксперты ICAO (Международной организации гражданской авиации) прибыли в Белоруссию, чтобы расследовать инцидент с бортом Ryanаir, состоялась встреча в министерстве транспорта и коммуникаций. Согласно информации ведомства, в план работы группы IСAO в рамках визита в том числе входили выезды в авиационные организации и встречи с персоналом. По итогам визита эксперты внесут изменения в предварительный отчет, который планируется подготовить в сентябре. Итоговый отчет будет представлен к ноябрю.Глава департамента выразил надежду, что "те, кто вводит санкции (против белорусской авиаотрасли – ред.), потратят время, прочитают отчет (о расследовании инцидента - ред.), а может, и не захотят тратить время и для них все понятно". "Цели людей, которые вводили санкции, никак не связаны с вопросами безопасности, у них четкие, понятные цели рейдерского захвата белорусского рынка. Им надо, чтобы здесь было выжженное поле, на которое они придут и на котором они будут работать", - заявил Сикорский.Отвечая на вопрос о возможном решении ICAO по результатам расследования инцидента с Ryanair, он предположил, что организация "примет решение только о том, необходимо ли усовершенствовать какие-то международные стандарты, и это будет отражено в отчете". "Не думаю, что они скажут, правы эти или те... Мы хотим, чтобы была дана оценка действий всем лицам, которые принимали участие: если вы видите с нашей стороны нарушение аварийного плана, стандартов, скажите, что мы нарушили. В настоящее время об этом даже разговора нет. Поэтому я думаю, что на выходе будет рекомендация, надо что-то регулировать или не надо", - добавил глава департамента.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет авиакомпании Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основавший Telegram-канал Nexta, который признан в республике экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков", ему грозит до 15 лет лишения свободы.После инцидента европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом. Белорусские власти отрицали, что принуждали самолет к посадке, подчеркивали, что лишь рекомендовали, а решение принимал пилот. Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии. ЕС запретил использование самолетами белорусских авиаперевозчиков воздушного пространства и аэропортов союза. Международная организация гражданской авиации начала расследование.

https://radiosputnik.ria.ru/20210828/ryanair-1747685728.html

https://ria.ru/20210828/belorussiya-1747675976.html

https://ria.ru/20210810/protasevich-1745274548.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, вильнюс, белоруссия, минск, международная организация гражданской авиации, ryanair, роман протасевич