Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210829/ryanair-1747757762.html
Авиавласти Белоруссии назвали инцидент с Ryanair провокацией Европы
Авиавласти Белоруссии назвали инцидент с Ryanair провокацией Европы - РИА Новости, 29.08.2021
Авиавласти Белоруссии назвали инцидент с Ryanair провокацией Европы
Директор департамента по авиации минтранса Белоруссии Артем Cикорский заявил, что видит в инциденте с экстренной посадкой в аэропорту Минска самолета Ryanair... РИА Новости, 29.08.2021
2021-08-29T20:54
2021-08-29T20:54
в мире
вильнюс
белоруссия
минск
международная организация гражданской авиации
ryanair
роман протасевич
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/0f/1737036742_0:65:3188:1858_1920x0_80_0_0_fb9618193878298378b0d78296db869c.jpg
МИНСК, 29 авг – РИА Новости. Директор департамента по авиации минтранса Белоруссии Артем Cикорский заявил, что видит в инциденте с экстренной посадкой в аэропорту Минска самолета Ryanair провокацию с европейской стороны.В понедельник эксперты ICAO (Международной организации гражданской авиации) прибыли в Белоруссию, чтобы расследовать инцидент с бортом Ryanаir, состоялась встреча в министерстве транспорта и коммуникаций. Согласно информации ведомства, в план работы группы IСAO в рамках визита в том числе входили выезды в авиационные организации и встречи с персоналом. По итогам визита эксперты внесут изменения в предварительный отчет, который планируется подготовить в сентябре. Итоговый отчет будет представлен к ноябрю.Глава департамента выразил надежду, что "те, кто вводит санкции (против белорусской авиаотрасли – ред.), потратят время, прочитают отчет (о расследовании инцидента - ред.), а может, и не захотят тратить время и для них все понятно". "Цели людей, которые вводили санкции, никак не связаны с вопросами безопасности, у них четкие, понятные цели рейдерского захвата белорусского рынка. Им надо, чтобы здесь было выжженное поле, на которое они придут и на котором они будут работать", - заявил Сикорский.Отвечая на вопрос о возможном решении ICAO по результатам расследования инцидента с Ryanair, он предположил, что организация "примет решение только о том, необходимо ли усовершенствовать какие-то международные стандарты, и это будет отражено в отчете". "Не думаю, что они скажут, правы эти или те... Мы хотим, чтобы была дана оценка действий всем лицам, которые принимали участие: если вы видите с нашей стороны нарушение аварийного плана, стандартов, скажите, что мы нарушили. В настоящее время об этом даже разговора нет. Поэтому я думаю, что на выходе будет рекомендация, надо что-то регулировать или не надо", - добавил глава департамента.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет авиакомпании Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основавший Telegram-канал Nexta, который признан в республике экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков", ему грозит до 15 лет лишения свободы.После инцидента европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом. Белорусские власти отрицали, что принуждали самолет к посадке, подчеркивали, что лишь рекомендовали, а решение принимал пилот. Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии. ЕС запретил использование самолетами белорусских авиаперевозчиков воздушного пространства и аэропортов союза. Международная организация гражданской авиации начала расследование.
https://radiosputnik.ria.ru/20210828/ryanair-1747685728.html
https://ria.ru/20210828/belorussiya-1747675976.html
https://ria.ru/20210810/protasevich-1745274548.html
вильнюс
белоруссия
минск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/0f/1737036742_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_44926722276f85ce5d4505895ea48554.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, вильнюс, белоруссия, минск, международная организация гражданской авиации, ryanair, роман протасевич
20:54 29.08.2021
 
Авиавласти Белоруссии назвали инцидент с Ryanair провокацией Европы

Директор минтранса Белоруссии Сикорский назвал инцидент с Ryanair провокацией Европы

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПресс-конференция по ситуации с Ryanair в Минске
Пресс-конференция по ситуации с Ryanair в Минске - РИА Новости, 1920, 29.08.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МИНСК, 29 авг – РИА Новости. Директор департамента по авиации минтранса Белоруссии Артем Cикорский заявил, что видит в инциденте с экстренной посадкой в аэропорту Минска самолета Ryanair провокацию с европейской стороны.
В понедельник эксперты ICAO (Международной организации гражданской авиации) прибыли в Белоруссию, чтобы расследовать инцидент с бортом Ryanаir, состоялась встреча в министерстве транспорта и коммуникаций. Согласно информации ведомства, в план работы группы IСAO в рамках визита в том числе входили выезды в авиационные организации и встречи с персоналом. По итогам визита эксперты внесут изменения в предварительный отчет, который планируется подготовить в сентябре. Итоговый отчет будет представлен к ноябрю.
Самолет авиакомпании Ryanair в аэропорту Берлина, Германия - РИА Новости, 1920, 28.08.2021
28 августа, 20:49В мире
В Белоруссии рассказали экспертам ИКАО об инциденте с самолетом Ryanair

"Конечно… Не могу говорить о всех деталях этого процесса, есть тайна следствия, могу говорить только факты, которые были приведены: они доказывают, что это была фактически провокация с той стороны", - сказал Сикорский, отвечая в эфире телеканала СТВ на вопрос, был ли инцидент с Ryanair провокацией с европейской стороны.

Глава департамента выразил надежду, что "те, кто вводит санкции (против белорусской авиаотрасли – ред.), потратят время, прочитают отчет (о расследовании инцидента - ред.), а может, и не захотят тратить время и для них все понятно". "Цели людей, которые вводили санкции, никак не связаны с вопросами безопасности, у них четкие, понятные цели рейдерского захвата белорусского рынка. Им надо, чтобы здесь было выжженное поле, на которое они придут и на котором они будут работать", - заявил Сикорский.
Отвечая на вопрос о возможном решении ICAO по результатам расследования инцидента с Ryanair, он предположил, что организация "примет решение только о том, необходимо ли усовершенствовать какие-то международные стандарты, и это будет отражено в отчете". "Не думаю, что они скажут, правы эти или те... Мы хотим, чтобы была дана оценка действий всем лицам, которые принимали участие: если вы видите с нашей стороны нарушение аварийного плана, стандартов, скажите, что мы нарушили. В настоящее время об этом даже разговора нет. Поэтому я думаю, что на выходе будет рекомендация, надо что-то регулировать или не надо", - добавил глава департамента.
Задержанный в Белоруссии Роман Протасевич принимает участие в пресс-конференции в Минске, организованной МИД республики - РИА Новости, 1920, 28.08.2021
28 августа, 18:43
Эксперты ICAO отказались общаться с Протасевичем
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет авиакомпании Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основавший Telegram-канал Nexta, который признан в республике экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков", ему грозит до 15 лет лишения свободы.
После инцидента европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом. Белорусские власти отрицали, что принуждали самолет к посадке, подчеркивали, что лишь рекомендовали, а решение принимал пилот. Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии. ЕС запретил использование самолетами белорусских авиаперевозчиков воздушного пространства и аэропортов союза. Международная организация гражданской авиации начала расследование.
Самолет авиакомпании Ryanair, на котором находился Роман Протасевич, в аэропорту Вильнюса - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
10 августа, 23:56
Сапега допустила причастность окружения Протасевича к посадке Ryanair
 
В миреВильнюсБелоруссияМинскМеждународная организация гражданской авиацииRyanairРоман Протасевич
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:59Ураган "Ида" обратил вспять крупнейшую реку Северной Америки
05:49Опрос показал, на что ориентируются россияне при выборе ипотеки
05:47В США сообщили о первой жертве урагана "Ида"
05:43Бакальчуки возглавили список богатейших семей России по версии Forbes
05:34Врач рассказала, когда головная боль скрывает смертельно опасное состояние
05:20В МИД рассказали, когда США начали кампанию по охоте за россиянами
05:15Космонавт заявил о высокой степени износа российского сегмента МКС
05:05В МИД заявили, что США ведут настоящую охоту за россиянами за рубежом
04:57На Сахалине возбудили дело об убийстве после пропажи женщин в лесу
04:52На Сахалине в море утонула женщина, ее сын пропал без вести
04:23Блинкен рассказал о поставках американских вакцин на Украину
04:20Талибы заявили, что скоро будут полностью контролировать аэропорт Кабула
04:10Врач рассказал, что не надо есть перед вакцинацией от COVID-19
04:05Жителям Кубани пообещали "африканскую" жару
03:59США расследуют ситуацию с ударом БПЛА в Кабуле
03:45Новый Орлеан полностью остался без электричества из-за урагана "Ида"
03:39Вильфанд предупредил россиян о заморозках и легком морозе в ряде регионов
03:15Белый дом подтвердил перенос встречи Байдена и Зеленского
03:14Финансист посоветовал, какие активы стоит покупать и держать вечно
03:09Число жертв COVID-19 в мире превысило 4,5 миллиона человек
Лента новостейМолния