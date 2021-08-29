https://ria.ru/20210829/rossiyanin-1747702389.html

В Японии задержали приплывшего на Хоккайдо россиянина

В Японии задержали приплывшего на Хоккайдо россиянина - РИА Новости, 29.08.2021

В Японии задержали приплывшего на Хоккайдо россиянина

Япония официально уведомила генконсульство России в Саппоро о задержании россиянина, заявлявшего, что приплыл на Хоккайдо с Курильских островов, за нелегальный... РИА Новости, 29.08.2021

2021-08-29T03:37

2021-08-29T03:37

2021-08-29T04:00

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ТОКИО, 29 авг – РИА Новости. Япония официально уведомила генконсульство России в Саппоро о задержании россиянина, заявлявшего, что приплыл на Хоккайдо с Курильских островов, за нелегальный въезд, сообщили РИА Новости в дипмиссии.В дипмиссии подчеркнули, что сейчас будет "идти разбирательство о том, как именно он попал на территорию Японии".В генконсульстве также сообщили, что как правило, задержанных за нелегальный въезд в Японию депортируют.Ранее японские СМИ сообщили, что 19 августа житель острова Хоккайдо обнаружил у полицейского участка поселка Сибецу иностранца, который утверждал, что он – россиянин, приплыл с Кунашира и просит убежища. Информация о том, где именно он просит убежища, была противоречивой. Впоследствии он был передан в иммиграционную службу Саппоро. Затем посольство России в Японии сообщило, что имя незаконно прибывшего на японский остров Хоккайдо российского гражданина – Ваас-Феникс Нокард.Расстояние от Кунашира до Сибецу на Хоккайдо – около 25 километров, температура воды в это время года – примерно 15 градусов.

https://ria.ru/20210825/gidrokostyum-1747129513.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210823/khokkaydo-1746918045.html

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в мире, япония, россия