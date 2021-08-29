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В Японии задержали приплывшего на Хоккайдо россиянина
В Японии задержали приплывшего на Хоккайдо россиянина - РИА Новости, 29.08.2021
В Японии задержали приплывшего на Хоккайдо россиянина
Япония официально уведомила генконсульство России в Саппоро о задержании россиянина, заявлявшего, что приплыл на Хоккайдо с Курильских островов, за нелегальный... РИА Новости, 29.08.2021
2021-08-29T03:37
2021-08-29T04:00
в мире
япония
россия
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ТОКИО, 29 авг – РИА Новости. Япония официально уведомила генконсульство России в Саппоро о задержании россиянина, заявлявшего, что приплыл на Хоккайдо с Курильских островов, за нелегальный въезд, сообщили РИА Новости в дипмиссии.В дипмиссии подчеркнули, что сейчас будет "идти разбирательство о том, как именно он попал на территорию Японии".В генконсульстве также сообщили, что как правило, задержанных за нелегальный въезд в Японию депортируют.Ранее японские СМИ сообщили, что 19 августа житель острова Хоккайдо обнаружил у полицейского участка поселка Сибецу иностранца, который утверждал, что он – россиянин, приплыл с Кунашира и просит убежища. Информация о том, где именно он просит убежища, была противоречивой. Впоследствии он был передан в иммиграционную службу Саппоро. Затем посольство России в Японии сообщило, что имя незаконно прибывшего на японский остров Хоккайдо российского гражданина – Ваас-Феникс Нокард.Расстояние от Кунашира до Сибецу на Хоккайдо – около 25 километров, температура воды в это время года – примерно 15 градусов.
https://ria.ru/20210825/gidrokostyum-1747129513.html
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в мире, япония, россия
03:37 29.08.2021 (обновлено: 04:00 29.08.2021)
 
В Японии задержали приплывшего на Хоккайдо россиянина

Генконсульство России: в Японии задержали за незаконный въезд приплывшего россиянина

© AP Photo / Junji KurokawaСотрудники правоохранительных органов Японии
Сотрудники правоохранительных органов Японии - РИА Новости, 1920, 29.08.2021
© AP Photo / Junji Kurokawa
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ТОКИО, 29 авг – РИА Новости. Япония официально уведомила генконсульство России в Саппоро о задержании россиянина, заявлявшего, что приплыл на Хоккайдо с Курильских островов, за нелегальный въезд, сообщили РИА Новости в дипмиссии.
"В пятницу генконсульство получило от японской стороны официальное уведомление о задержании гражданина РФ за нелегальный въезд", - сказали в генконсульстве.
В дипмиссии подчеркнули, что сейчас будет "идти разбирательство о том, как именно он попал на территорию Японии".
В генконсульстве также сообщили, что как правило, задержанных за нелегальный въезд в Японию депортируют.
Озеро Сикоцу в Титосэ, Хоккайдо - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
25 августа, 06:47
Найден гидрокостюм, в котором россиянин мог приплыть на Хоккайдо
Ранее японские СМИ сообщили, что 19 августа житель острова Хоккайдо обнаружил у полицейского участка поселка Сибецу иностранца, который утверждал, что он – россиянин, приплыл с Кунашира и просит убежища. Информация о том, где именно он просит убежища, была противоречивой. Впоследствии он был передан в иммиграционную службу Саппоро. Затем посольство России в Японии сообщило, что имя незаконно прибывшего на японский остров Хоккайдо российского гражданина – Ваас-Феникс Нокард.
Расстояние от Кунашира до Сибецу на Хоккайдо – около 25 километров, температура воды в это время года – примерно 15 градусов.
Телебашня в Саппоро, Хоккайдо - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
23 августа, 17:47В мире
Посольство РФ добивается доступа к уплывшему в Японию россиянину
 
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