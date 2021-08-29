https://ria.ru/20210829/rogozin-1747733396.html

Рогозин рассказал, с чего начнется война в космосе

Рогозин рассказал, с чего начнется война в космосе - РИА Новости, 29.08.2021

Рогозин рассказал, с чего начнется война в космосе

Война в космосе начнется с уничтожения орбитальной группировки противника, чтобы зафиксировать такое воздействие, на спутниках стоят специальные датчики,... РИА Новости, 29.08.2021

2021-08-29T15:16

2021-08-29T15:16

2021-08-29T15:16

дмитрий рогозин

роскосмос

космос - риа наука

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Война в космосе начнется с уничтожения орбитальной группировки противника, чтобы зафиксировать такое воздействие, на спутниках стоят специальные датчики, рассказал глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."Именно с уничтожения орбитальной группировки противника начнется конфликт. Любая страна-противник попытается ослепить своего врага, оглушить его, сделать его слепоглухонемым, потому что зрение, слух, обоняние — все это создается через космос. Только через космос можно видеть всю глубину территории потенциального противника. Чтобы лишить противника всех этих чувств, нужно уничтожить его орбитальную группировку, — с этого начинается война в космосе", - сказал Рогозин в интервью изданию "Газета.ру".По словам Рогозина, боевое воздействие на космический аппарат, тем более военный спутник, — это нападение на страну и повод к войне."Именно поэтому на очень многих аппаратах стоят системы идентификации, которые позволяют точно выявить, было ли при повреждении данного аппарата некое направленное рукотворное воздействие, либо это было воздействие другого характера, например, метеорит, внутренняя поломка", - сказал глава "Роскосмоса".

https://radiosputnik.ria.ru/20210829/inoplanetyane-1747728557.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий рогозин, роскосмос, космос - риа наука