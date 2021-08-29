https://ria.ru/20210829/rogozin-1747733396.html
Рогозин рассказал, с чего начнется война в космосе
Рогозин рассказал, с чего начнется война в космосе - РИА Новости, 29.08.2021
Рогозин рассказал, с чего начнется война в космосе
Война в космосе начнется с уничтожения орбитальной группировки противника, чтобы зафиксировать такое воздействие, на спутниках стоят специальные датчики,... РИА Новости, 29.08.2021
2021-08-29T15:16
2021-08-29T15:16
2021-08-29T15:16
дмитрий рогозин
роскосмос
космос - риа наука
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/18/1594363316_0:135:1440:945_1920x0_80_0_0_9d74add262eac76dba5c4c7b5ee45fb4.jpg
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Война в космосе начнется с уничтожения орбитальной группировки противника, чтобы зафиксировать такое воздействие, на спутниках стоят специальные датчики, рассказал глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."Именно с уничтожения орбитальной группировки противника начнется конфликт. Любая страна-противник попытается ослепить своего врага, оглушить его, сделать его слепоглухонемым, потому что зрение, слух, обоняние — все это создается через космос. Только через космос можно видеть всю глубину территории потенциального противника. Чтобы лишить противника всех этих чувств, нужно уничтожить его орбитальную группировку, — с этого начинается война в космосе", - сказал Рогозин в интервью изданию "Газета.ру".По словам Рогозина, боевое воздействие на космический аппарат, тем более военный спутник, — это нападение на страну и повод к войне."Именно поэтому на очень многих аппаратах стоят системы идентификации, которые позволяют точно выявить, было ли при повреждении данного аппарата некое направленное рукотворное воздействие, либо это было воздействие другого характера, например, метеорит, внутренняя поломка", - сказал глава "Роскосмоса".
https://radiosputnik.ria.ru/20210829/inoplanetyane-1747728557.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/18/1594363316_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_b8a17bfdbda386e0d5a7e49d1df0937b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий рогозин, роскосмос, космос - риа наука
Рогозин рассказал, с чего начнется война в космосе
Рогозин: война в космосе начнется с уничтожения орбитальной группировки противника