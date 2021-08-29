https://ria.ru/20210829/rogozin-1747730868.html

Рогозин связал COVID-19 и отложенное испытание ракетных двигателей

Рогозин связал COVID-19 и отложенное испытание ракетных двигателей - РИА Новости, 29.08.2021

Рогозин связал COVID-19 и отложенное испытание ракетных двигателей

Роскосмос отложил испытания ракетных двигателей из-за того, что почти весь производимый жидкий кислород поступает для лечения больных COVID-19, заявил... РИА Новости, 29.08.2021

2021-08-29T14:43

2021-08-29T14:43

2021-08-29T14:43

наука

дмитрий рогозин

роскосмос

космос - риа наука

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Роскосмос отложил испытания ракетных двигателей из-за того, что почти весь производимый жидкий кислород поступает для лечения больных COVID-19, заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин."Мы уже в течение трех месяцев передаем почти весь производимый нашими предприятиями кислород в лечебные учреждения, вынужденно перенося из-за этого сроки испытаний ракетных двигателей. Мы понимаем, что ситуация с ковидом сложная, поэтому помогаем чем можем", - написал он в Twitter.Ранее агентство Блумберг сообщило, что резкий рост числа заболевших COVID-19 и необходимость перенаправить поставки жидкого кислорода, который является топливом для ракет, в больницы привели к переносу космических запусков в США.

https://ria.ru/20210702/kislorod-1739527741.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий рогозин, роскосмос, космос - риа наука