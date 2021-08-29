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Рогозин связал COVID-19 и отложенное испытание ракетных двигателей
Рогозин связал COVID-19 и отложенное испытание ракетных двигателей - РИА Новости, 29.08.2021
Рогозин связал COVID-19 и отложенное испытание ракетных двигателей
Роскосмос отложил испытания ракетных двигателей из-за того, что почти весь производимый жидкий кислород поступает для лечения больных COVID-19, заявил... РИА Новости, 29.08.2021
2021-08-29T14:43
2021-08-29T14:43
2021-08-29T14:43
наука
дмитрий рогозин
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космос - риа наука
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Роскосмос отложил испытания ракетных двигателей из-за того, что почти весь производимый жидкий кислород поступает для лечения больных COVID-19, заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин."Мы уже в течение трех месяцев передаем почти весь производимый нашими предприятиями кислород в лечебные учреждения, вынужденно перенося из-за этого сроки испытаний ракетных двигателей. Мы понимаем, что ситуация с ковидом сложная, поэтому помогаем чем можем", - написал он в Twitter.Ранее агентство Блумберг сообщило, что резкий рост числа заболевших COVID-19 и необходимость перенаправить поставки жидкого кислорода, который является топливом для ракет, в больницы привели к переносу космических запусков в США.
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дмитрий рогозин, роскосмос, космос - риа наука
Рогозин связал COVID-19 и отложенное испытание ракетных двигателей
Рогозин: Роскосмос отложил испытания ракетных двигателей из-за нехватки кислорода