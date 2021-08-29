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Первая ступень Falcon 9 успешно приземлилась на платформу в Атлантике
Первая ступень Falcon 9 успешно приземлилась на платформу в Атлантике - РИА Новости, 29.08.2021
Первая ступень Falcon 9 успешно приземлилась на платформу в Атлантике
Первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 американской компании SpaceX успешно приземлилась на плавучую платформу в Атлантическом океане. РИА Новости, 29.08.2021
2021-08-29T11:39
2021-08-29T11:39
2021-08-29T11:39
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ВАШИНГТОН, 29 авг - РИА Новости. Первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 американской компании SpaceX успешно приземлилась на плавучую платформу в Атлантическом океане.Ранее НАСА сообщило, что Falcon 9 стартовала во Флориде с грузовым кораблем Dragon, который доставит на МКС 2,2 тонны груза. Это четвертый полет для первой ступени ракеты Falcon 9, ранее она использовалась для запуска двух пилотируемых миссий Crew Dragon и запуска коммерческого спутника."Первая ступень Falcon 9 приземлилась на "A Shortfall of Gravitas" - первое приземление на эту платформу-дрон!" - говорится в Twitter компании.Запуск ракеты изначально был запланирован на 28 августа, однако был перенесен из-за погодных условий. Космический корабль доставит на орбиту не только материалы для научных экспериментов и новое оборудование, но и свежие фрукты и овощи для экипажа станции.Планируется, что Dragon будет оставаться на МКС около месяца, после чего вернется на Землю с результатами научной работы на орбите.
https://radiosputnik.ria.ru/20210807/spacex-1744826149.html
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флорида, spacex, наса, космос - риа наука, dragon spacex, международная космическая станция (мкс), атлантический океан, spacex falcon 9, земля
Первая ступень Falcon 9 успешно приземлилась на платформу в Атлантике
SpaceX: первая ступень ракеты Falcon 9 успешно приземлилась на платформу в Атлантике
ВАШИНГТОН, 29 авг - РИА Новости. Первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 американской компании SpaceX успешно приземлилась на плавучую платформу в Атлантическом океане.
Ранее НАСА сообщило, что Falcon 9 стартовала во Флориде с грузовым кораблем Dragon, который доставит на МКС 2,2 тонны груза. Это четвертый полет для первой ступени ракеты Falcon 9, ранее она использовалась для запуска двух пилотируемых миссий Crew Dragon и запуска коммерческого спутника.
"Первая ступень Falcon 9 приземлилась на "A Shortfall of Gravitas" - первое приземление на эту платформу-дрон!" - говорится в Twitter
компании.
Запуск ракеты изначально был запланирован на 28 августа, однако был перенесен из-за погодных условий. Космический корабль доставит на орбиту не только материалы для научных экспериментов и новое оборудование, но и свежие фрукты и овощи для экипажа станции.
Планируется, что Dragon будет оставаться на МКС около месяца, после чего вернется на Землю с результатами научной работы на орбите.