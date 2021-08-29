https://ria.ru/20210829/raketa-1747717885.html

Первая ступень Falcon 9 успешно приземлилась на платформу в Атлантике

Первая ступень Falcon 9 успешно приземлилась на платформу в Атлантике - РИА Новости, 29.08.2021

Первая ступень Falcon 9 успешно приземлилась на платформу в Атлантике

Первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 американской компании SpaceX успешно приземлилась на плавучую платформу в Атлантическом океане. РИА Новости, 29.08.2021

2021-08-29T11:39

2021-08-29T11:39

2021-08-29T11:39

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флорида

spacex

наса

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dragon spacex

международная космическая станция (мкс)

атлантический океан

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ВАШИНГТОН, 29 авг - РИА Новости. Первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 американской компании SpaceX успешно приземлилась на плавучую платформу в Атлантическом океане.Ранее НАСА сообщило, что Falcon 9 стартовала во Флориде с грузовым кораблем Dragon, который доставит на МКС 2,2 тонны груза. Это четвертый полет для первой ступени ракеты Falcon 9, ранее она использовалась для запуска двух пилотируемых миссий Crew Dragon и запуска коммерческого спутника."Первая ступень Falcon 9 приземлилась на "A Shortfall of Gravitas" - первое приземление на эту платформу-дрон!" - говорится в Twitter компании.Запуск ракеты изначально был запланирован на 28 августа, однако был перенесен из-за погодных условий. Космический корабль доставит на орбиту не только материалы для научных экспериментов и новое оборудование, но и свежие фрукты и овощи для экипажа станции.Планируется, что Dragon будет оставаться на МКС около месяца, после чего вернется на Землю с результатами научной работы на орбите.

https://radiosputnik.ria.ru/20210807/spacex-1744826149.html

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